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Browns leaders say they’ll wait to see how Carson Wentz pans out over time before second-guessing decision to pass on him in draft

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: September 13, 2016 - 07:05 PM | Updated: September 14, 2016 - 10:15 AM
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Philadelphia Eagles' Carson Wentz in action during the second half of an NFL football game against the Cleveland Browns, Sunday in Philadelphia. (AP Photo/Matt Rourke)

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