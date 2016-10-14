All CATEGORIES
☰ Menu

Browns

Browns left guard Joel Bitonio vows to come back from midfoot injury better than ever next season

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: October 14, 2016 - 03:16 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Browns' Joel Bitonio looks to block against the New England Patriots during the second half Sunday in Cleveland. Decimated by injuries since the season opener, Cleveland placed starting left guard Joel Bitonio on injured reserve Friday and ruled quarterback Josh McCown out for this week's game at Tennessee as he continues to recover from a broken left collarbone. Bitonio's loss is another blow to the winless Browns (0-5), who have already started three quarterbacks, played five this season and had no luck. (AP Photo/Ron Schwane)


MORE IN SPORTS

tribe15web Michael Chritton
ALCS/Indians 2, Blue Jays 0: Francisco Lindor, Corey Kluber lead Indians over Blue Jays in Game 1 - 12:02 AM

CLEVELAND: Francisco Lindor delivered the one big hit that was needed and Corey Kluber put together another outing befitting an ace, and the Indians topped the Toronto Blue Jays 2-0 in Game 1 of the American League Championship Series on Friday night at Progressive Field.

ellbuc15cut_01
High school football/Buchtel 21, Ellet 20: Pyrce Taylor guides Griffins to victory in game with eight turnovers, two safeties - 12:20 AM
tribe15cut_10
Ace Corey Kluber delivers as Indians beat Blue Jays 2-0 for 1-0 lead in ALCS - 12:35 AM
cavs15cut
Cavaliers sign free-agent guard J.R. Smith to four-year deal - 12:00 AM
browns15cut
Browns left guard Joel Bitonio vows to come back from midfoot injury better than ever next season - 12:00 AM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next