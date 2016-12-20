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Browns left tackle Joe Thomas becomes fifth player to begin career with 10 Pro Bowl selections, sets team record for most nods

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: December 20, 2016 - 08:01 PM | Updated: December 21, 2016 - 07:07 AM
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Cleveland Browns' Joe Thomas waits to enter the field before a game against the Philadelphia Eagles, Sept. 11 in Philadelphia. Thomas was selected for his 10th Pro Bowl in 10 seasons and in doing so set a Browns record for Pro Bowls in a career. (AP Photo/Matt Rourke)

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