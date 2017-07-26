All CATEGORIES
☰ Menu

Browns notebook

Browns left tackle Joe Thomas seeking medical advice, monitoring studies about brain injuries, but isn’t worried about memory loss

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: July 26, 2017 - 04:20 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this Dec. 24, 2016 photo, Cleveland Browns tackle Joe Thomas looks on before a game against the San Diego Chargers in Cleveland. Thomas said he's not overly concerned about some recent spells of memory loss he revealed earlier this summer. The 10-time Pro Bowler is keeping close tabs on new brain studies about the effects of playing football. Thomas said he's closely monitoring his health but is "not worried about it right now." (AP Photo/Ron Schwane)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

cavs27cut_03 Mike Cardew - Akron Beacon Journal
Marla Ridenour: New GM Koby Altman insists Cavaliers are not broken, but it sure looks that way

INDEPENDENCE: NBA Commissioner Adam Silver was so concerned about Kyrie Irving’s trade request that surfaced Friday that Silver’s words carried a tinge of alarm, albeit a few notches below that of Cavaliers fans in Northeast Ohio.

browns27cut_01
Nate Ulrich’s Browns briefing: Cody Kessler’s lead in quarterback derby appears to be minuscule at best, optimism about Myles Garrett and more
Indians notebook: Center fielder Bradley Zimmer showcases physical tools, mental resolve in Tuesday’s win
tribe27cut_01
Indians 10, Angels 4: Bradley Zimmer’s go-ahead double in seventh, seven-run eighth lift Indians over Angels
zfoot27cut_01
University of Akron football: Coach Terry Bowden, players confident of bounce-back season after disappointing 2016
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next