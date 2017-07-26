All CATEGORIES
☰ Menu

Browns notebook

Browns left tackle Joe Thomas seeking medical advice, monitoring studies about brain injuries, but isn’t worried about memory loss

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: July 26, 2017 - 04:20 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this Dec. 24, 2016 photo, Cleveland Browns tackle Joe Thomas looks on before a game against the San Diego Chargers in Cleveland. Thomas said he's not overly concerned about some recent spells of memory loss he revealed earlier this summer. The 10-time Pro Bowler is keeping close tabs on new brain studies about the effects of playing football. Thomas said he's closely monitoring his health but is "not worried about it right now." (AP Photo/Ron Schwane)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

tribe28cut_1 Ron Schwane - AP
Indians 2, Angels 1: Home sweet home — Indians complete seven-game homestand sweep

CLEVELAND: How do you effectively erase a 1-5 road trip? Sweeping a seven-game homestand certainly helps.

browns28cut_04
Nate Ulrich’s Browns briefing: Rare showdowns with Joe Thomas will be Myles Garrett’s most valuable learning tool in first camp
suburban28cut_01
High school football: Suburban League holds luncheon to kick off 2017 season
tsider28cut_02
Indians report: Starter Josh Tomlin, the ‘Powder King,’ adds ingredient to on-field celebrations
bsnap28cut
Browns training camp snapshot (Day 1): Hue Jackson says DeShone Kizer progressing faster than expected: ‘He’s understanding the offense’
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next