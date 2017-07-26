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Browns left tackle Joe Thomas seeking medical advice, monitoring studies about brain injuries, but not worried about memory loss

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: July 26, 2017 - 04:20 PM
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