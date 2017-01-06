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Browns report

Browns left tackle Joe Thomas’ streak of eight consecutive All-Pro selections ends

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: January 6, 2017 - 01:30 PM
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In this Dec. 11, 2016, photo, Cleveland Browns tackle Joe Thomas walks on the field before a game against the Cincinnati Bengals, in Cleveland. (AP Photo/David Richard)


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