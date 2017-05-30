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Browns lock up building block by signing linebacker Christian Kirksey to four-year, $38 million contract extension

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: May 30, 2017 - 04:30 PM
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Cleveland Browns inside linebacker Christian Kirksey (58) tackles Pittsburgh Steelers running back Le'Veon Bell (26) during the first half of a game Nov. 20, 2016 in Cleveland. (AP Photo/Ron Schwane)


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