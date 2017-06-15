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Browns mum about Myles Garrett’s foot injury that forced No. 1 pick to sit out final practice of mandatory minicamp

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: June 15, 2017 - 05:31 PM
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Cleveland Browns' Myles Garrett listens to his coaches during rookie minicamp, May 12, in Berea. Myles Garrett limped off the field Wednesday a scary sight for the Cleveland Browns. The No. 1 overall draft pick sustained an injury to his left foot late in practice while rushing quarterback Brock Osweiler during a two-minute drill. (AP Photo/Ron Schwane)


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