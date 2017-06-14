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Browns No. 1 pick Myles Garrett limps away from minicamp practice after injuring foot

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: June 14, 2017 - 05:59 PM
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Cleveland Browns' Myles Garrett runs though drills during the team's mini camp at its training facility Tuesday in Berea. (AP Photo/Ron Schwane)

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