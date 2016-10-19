Browns not pleased with Antonio Andrews posting video on social media of brutal hit on Jordan Poyer: ‘That was bullcrap,’ Terrelle Pryor says

PHA+QkVSRUE6IFRoZSBCcm93bnMgYXJlbiYjODIxNzt0IGdvaW5nIHRvIGFkZCBUZW5uZXNzZWUg
VGl0YW5zIHJ1bm5pbmcgYmFjayBBbnRvbmlvIEFuZHJld3MgdG8gdGhlaXIgQ2hyaXN0bWFzIGNh
cmQgbGlzdCBhbnl0aW1lIHNvb24uPC9wPjxwPkFuZHJld3MmIzgyMTc7IGRlY2lzaW9uIHRvIHBv
c3QgYSB2aWRlbyBvbiBJbnN0YWdyYW0gb2YgaGlzIGRldmFzdGF0aW5nIGhpdCB0aGF0IHB1dCBC
cm93bnMgc2FmZXR5IEpvcmRhbiBQb3llciBpbiB0aGUgaG9zcGl0YWwgU3VuZGF5IHdpdGggYSBs
YWNlcmF0ZWQga2lkbmV5IGlzbiYjODIxNzt0IHNpdHRpbmcgd2VsbCBpbiBDbGV2ZWxhbmQmIzgy
MTc7cyBsb2NrZXIgcm9vbS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgbG92ZSBQb3llciBsaWtlIGEgYnJvdGhl
ciwgYW5kIHRoYXQgcmVhbGx5IGFuZ2VyZWQgbWUsJiM4MjIxOyB3aWRlIHJlY2VpdmVyIFRlcnJl
bGxlIFByeW9yIHNhaWQgV2VkbmVzZGF5IGFzIHRoZSBCcm93bnMgKDAtNikgcHJlcGFyZWQgZm9y
IFN1bmRheSYjODIxNztzIHJvYWQgZ2FtZSBhZ2FpbnN0IHRoZSBDaW5jaW5uYXRpIEJlbmdhbHMg
KDItNCkuICYjODIyMDtUaGF0IHdhcyBidWxsY3JhcC4mIzgyMjE7ICA8L3A+PHA+Q29hY2ggSHVl
IEphY2tzb24gY2FsbGVkIEFuZHJld3MmIzgyMTc7IHBvc3QgJiM4MjIwO2Rpc2FwcG9pbnRpbmcu
JiM4MjIxOzwvcD48cD4mIzgyMjA7SSB0aGluayB0aGVyZSYjODIxNztzIGEgY29kZSBhbW9uZyBw
bGF5ZXJzIGluIHRoZSBOYXRpb25hbCBGb290YmFsbCBMZWFndWUsJiM4MjIxOyBKYWNrc29uIHNh
aWQuICYjODIyMDtJIG1lYW4gW1BveWVyXSBzdWZmZXJlZCBhIHNlcmlvdXMgaW5qdXJ5LCBzbyBJ
IGRvbiYjODIxNzt0IHRoaW5rIHRoYXQmIzgyMTc7cyBzb21ldGhpbmcgdG8gY2VsZWJyYXRlLiBJ
IHdvdWxkIGhvcGUgdGhhdCBbQW5kcmV3c10gcmVhY2hlcyBvdXQgdG8gSm9yZGFuIGFuZCBtYXli
ZSBldmVuIGV4cGxhaW5zIHdoeSBpdCBldmVuIHdlbnQgdGhhdCBmYXIuIEkgcmVhbGx5IHRoaW5r
IEpvcmRhbiB0b29rIHRoYXQga2luZCBvZiBwZXJzb25hbGx5LiYjODIyMTs8L3A+PHA+UHJ5b3Ig
YmVsaWV2ZXMgQW5kcmV3cyB3YXMgYm9hc3RpbmcgYWJvdXQgdGhlIGhpdC48L3A+PHA+JiM4MjIw
O0l0IGtpbmQgb2YgYW5nZXJlZCBtZSBiZWNhdXNlIHRvIGhpdCBhIGd1eSBibGluZHNpZGUsIGl0
JiM4MjE3O3Mgbm90IFthbiBhY2NvbXBsaXNobWVudF0uIElmIHlvdSYjODIxNztyZSBnb2luZyBo
ZWFkIHVwIHdpdGggYSBtYW4gZmFjZSB0byBmYWNlIGFuZCBoZSBzZWVzIHlvdSwgeW91IHNlZSBo
aW0sIGFsbCByaWdodCwgY29vbCwmIzgyMjE7IFByeW9yIHNhaWQuICYjODIyMDtCdXQgaWYgeW91
JiM4MjE3O3JlIGEgc3BlY2lhbCB0ZWFtcyBndXkgYW5kIHlvdSYjODIxNztyZSBwb3BwaW5nIHRo
YXQgc3R1ZmYgb24gdGhlcmUgbGlrZSB5b3UmIzgyMTc7cmUgc29tZSB0eXBlIG9mIHN1cGVyaGVy
byBvciBzb21ldGhpbmcganVzdCBiZWNhdXNlIHlvdSYjODIxNztyZSBoaXR0aW5nIGEgZ3V5IGJs
aW5kc2lkZWQgYW5kIHlvdSB0aGluayB0aGF0JiM4MjE3O3MgY29vbCwgdGhhdCYjODIxNztzIHdo
ZXJlIHRoZSBwcm9ibGVtIGNvbWVzIGluLiA8L3A+PHA+JiM4MjIwO1NvIEkgdGhpbmsgaGUgc2hv
dWxkIHN0YXkgdG8gaGlzIHNwZWNpYWwgdGVhbXMgYW5kIHdoYXQgaGUgZG9lcyBhbmQgZG9uJiM4
MjE3O3QgcG9zdCBzdHVmZiB3aGVuIGEgbWFuJiM4MjE3O3Mgbm90IGxvb2tpbmcgYW5kIHRha2lu
ZyBhIGhpdCBsaWtlIHRoYXQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5QcnlvciBzYWlkIGhlJiM4MjE3O3Mgbm90
IHVwc2V0IGFib3V0IHRoZSBoaXQsIGJ1dCBoZSYjODIxNztzIGZ1cmlvdXMgYWJvdXQgQW5kcmV3
cyBwb3N0aW5nIHRoZSB2aWRlbyBhbmQgaW5jbHVkaW5nIHRoZSB3b3JkICYjODIyMDtyZWxlbnRs
ZXNzJiM4MjIxOyBpbiBhIGNhcHRpb24uIEFuZHJld3MgaGFzIHNpbmNlIGxvY2tlZCBoaXMgSW5z
dGFncmFtIGFjY291bnQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSBwdXQgb3Vyc2VsdmVzIGluIHRoYXQgc2l0
dWF0aW9uIGJ5IHNpZ25pbmcgdGhlIGNvbnRyYWN0IHRvIHBsYXkgaGVyZSwgYnV0IHRoZSBvbmx5
IHRoaW5nIHRoYXQgSSBkaWRuJiM4MjE3O3QgbGlrZSB3YXMgd2hlbiB0aGUgZ3V5IHBvc3RlZCBh
Ym91dCBpdCBicmFnZ2luZyBbaGUgd2FzXSAmIzgyMTY7cmVsZW50bGVzcywmIzgyMTc7JiM4MjAx
OyYjODIyMTsgUHJ5b3Igc2FpZC4gJiM4MjIwO1doYXQgaXMgcmVsZW50bGVzcyBhYm91dCB0aGF0
ICYjODIxMjsgaGl0dGluZyBhIGd1eSwgYW5vdGhlciBtYW4sIHdoZW4gaGUmIzgyMTc7cyBub3Qg
bG9va2luZz8mIzgyMjE7PC9wPjxwPk5vdCBvbmx5IGRpZCBBbmRyZXdzIHBvc3QgdGhlIHZpZGVv
LCBidXQgaGUgYWxzbyBkb3VibGVkIGRvd24gYWZ0ZXIgUG95ZXIgY2FsbGVkIGhpbSBvdXQgZm9y
IGl0IFR1ZXNkYXkgdmlhIFR3aXR0ZXIuPC9wPjxwPiYjODIyMDtCdWRkeSBwb3N0ZWQgdGhlIGhp
dCB0byBoaXMgU29jaWFsIE1lZGlhIHBhZ2U/JiM4MjIxOyBQb3llciB3cm90ZS48L3A+PHA+JiM4
MjIwO1dvdy48L3A+PHA+JiM4MjIwO05vdCBjb21wbGFpbmluZyBhYm91dCB0aGUgaGl0Li4uIGl0
cyBmb290YmFsbC4uIHN0dWZmIGhhcHBlbnMuLi4gYnV0IGRhbS4uIGlkayBbSSBkb24mIzgyMTc7
dCBrbm93XSB3aHkgYnV0IHRoYXRzIHdpbGQgdG8gbWUuLiBnb29kIGZvciBoaW0gdGhvLiYjODIy
MTs8L3A+PHA+QW5kcmV3cyBmaXJlZCBiYWNrIGJ5IHR3ZWV0aW5nIHRvIFBveWVyLCAmIzgyMjA7
SGEgdGhpcyBbaXMgYV0gY29udGFjdCBzcG9ydCBnZXQgd2VsbCBzb29uIHRobyBraWQuJiM4MjIx
OzwvcD48cD5BbmRyZXdzIGxhdGVyIGRlZmVuZGVkIGhpcyBkZWNpc2lvbiB0byBwb3N0IHRoZSB2
aWRlbyBvbiBzb2NpYWwgbWVkaWEuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7TWFuIHRoZXNlIGNhdHMgYWxsIGlu
IHRoZXkgZmVlbGluZ3MsJiM4MjIxOyBBbmRyZXdzIHR3ZWV0ZWQuICYjODIyMDtJdHMgbm90IGds
b2F0aW5nIGl0cyBqdXN0IGEgc2ltcGxlIHBvc3QuIElkYyBbSSBkb24mIzgyMTc7dCBjYXJlXSBl
aXRoZXIgd2F5LiBpJiM4MjE3O20gZ29ubmEgZ2V0IHBhaWQgYW5kIGdldCBteSA4IGhycyBvZiBz
bGVlcC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkFuZHJld3MgYWxzbyBjYWxsZWQgdGhlIGhpdCAmIzgyMjA7bGVn
YWwgYW5kIGNsZWFuJiM4MjIxOyBpbiBhbm90aGVyIHR3ZWV0LjwvcD48cD5XaGVuIEFuZHJld3Mg
c3Bva2UgdG8gcmVwb3J0ZXJzIHdobyBjb3ZlciB0aGUgVGl0YW5zIG9uIFdlZG5lc2RheSwgaGUg
c2FpZCBoZSB3YXMgc29ycnkgUG95ZXIgd2FzIGluanVyZWQgYnV0IGhlIHdhc24mIzgyMTc7dCBz
b3JyeSBhYm91dCBwb3N0aW5nIHRoZSB2aWRlby48L3A+PHA+JiM4MjIwO1NvcnJ5IGFib3V0IHdo
YXQgaGFwcGVuZWQgdG8gaGltLCB3aGF0IGhhcHBlbmVkIHRvIGhpcyBraWRuZXkgYW5kIGV2ZXJ5
dGhpbmcsIGJ1dCBnb29kIGhpdCwgZ29vZCBwbGF5LCYjODIyMTsgc2FpZCBBbmRyZXdzLCBhZGRp
bmcgaGUgZXhjaGFuZ2VkIGRpcmVjdCBtZXNzYWdlcyB3aXRoIFBveWVyIGJ1dCBkZWNsaW5lZCB0
byBlbGFib3JhdGUuICYjODIyMDtBbGwgdGhlIGZhbnMgdGFrZSB3aGF0IHRoZXkgd2FudCBmcm9t
IGl0LjwvcD48cD4mIzgyMjA7U29ycnkgZm9yIHdoYXQgaGFwcGVuZWQgdG8gaGltLiBTb3JyeSBm
b3IgaG93IHRoZSBmYW5zIGFuZCBldmVyeWJvZHkgdG9vayBpdCB3YXkgb3V0IG9mIHByb3BvcnRp
b24uJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaXRhbnMgY29hY2ggTWlrZSBNdWxhcmtleSBzYWlkIGhlIHNwb2tl
IHRvIEFuZHJld3MgYWJvdXQgcG9zdGluZyB0aGUgdmlkZW8uPC9wPjxwPiYjODIyMDtIZSBqdXN0
IG5lZWRzIHRvIGxldCBoaXMgcGxheSBzcGVhayBmb3IgaGltc2VsZiwgYW5kIHN0YXkgb2ZmIG9m
IHNvY2lhbCBtZWRpYSBhbmQgdGhpbmdzIGxpa2UgdGhhdCwmIzgyMjE7IE11bGFya2V5IHNhaWQu
ICYjODIyMDtUaGF0IGRvZXNuJiM4MjE3O3QgZG8gYW55Ym9keSBhbnkgZ29vZCwgZXNwZWNpYWxs
eSB3aGVuIGEgcGxheWVyIGlzIGluanVyZWQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5BcyBQb3llciByYW4gZG93
biB0aGUgZmllbGQgb24gcHVudCBjb3ZlcmFnZSBTdW5kYXkgaW4gYSAyOC0yNiBsb3NzIHRvIHRo
ZSBUaXRhbnMsIEFuZHJld3MgYmxhc3RlZCBoaW0gaW4gdGhlIG1pZHNlY3Rpb24sIGNoZXN0IGFu
ZCBmYWNlIG1hc2suIEFuZHJld3Mgd2FzIHBlbmFsaXplZCBmb3IgYW4gaWxsZWdhbCBibGluZHNp
ZGUgYmxvY2suIEhlIHRvbGQgVGVubmVzc2VlIHJlcG9ydGVycyBoZSBoYXNuJiM4MjE3O3QgYmVl
biBmaW5lZCB5ZXQuPC9wPjxwPlBveWVyIHdyaXRoZWQgb24gdGhlIGdyb3VuZCBhbmQgcmVtYWlu
ZWQgdGhlcmUgZm9yIHNldmVyYWwgbWludXRlcyBhZnRlciBhYnNvcmJpbmcgdGhlIGhpdCB3aXRo
IDY6MzMgbGVmdCBpbiB0aGUgc2Vjb25kIHF1YXJ0ZXIuIEhlIHdhcyB0YWtlbiB0byBTdC4gVGhv
bWFzIE1pZHRvd24gSG9zcGl0YWwgaW4gTmFzaHZpbGxlLCBUZW5uLiwgYmVmb3JlIGhhbGZ0aW1l
LiBIZSBzcGVudCB0d28gbmlnaHRzIHRoZXJlIGFuZCB3YXMgZGlzY2hhcmdlZCBUdWVzZGF5LCBz
aG9ydGx5IGFmdGVyIHRoZSBCcm93bnMgcGxhY2VkIGhpbSBvbiBpbmp1cmVkIHJlc2VydmUuIEhl
JiM4MjE3O2xsIGxpa2VseSBtaXNzIHRoZSByZXN0IG9mIHRoaXMgc2Vhc29uLiBIZSB3YXMgYmFj
ayBhdCB0ZWFtIGhlYWRxdWFydGVycyBXZWRuZXNkYXksIHdoZW4gSmFja3NvbiBzYWlkIGhlIGdy
ZWV0ZWQgdGhlIHBsYXllciB3aXRoICYjODIyMDthIGJpZywgb2xkIGh1Zy4mIzgyMjE7PC9wPjxw
Pk5pbmUtdGltZSBQcm8gQm93bCBsZWZ0IHRhY2tsZSBKb2UgVGhvbWFzIHRob3VnaHQgQW5kcmV3
cyB3ZW50IG92ZXJib2FyZCBieSBwb3N0aW5nIHRoZSB2aWRlby48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgdGhp
bmsgdGhlcmUgc2hvdWxkIGJlIHNvbWUgc2Vuc2l0aXZpdHkgaW52b2x2ZWQgd2l0aCB0aGF0IHR5
cGUgb2YgYSB0aGluZywmIzgyMjE7IFRob21hcyBzYWlkLiAmIzgyMjA7QW5kIHlvdSYjODIxNzt2
ZSBnb3QgdG8gYmUgY2FyZWZ1bCB3aXRoIHdoYXQgeW91JiM4MjE3O3JlIHByb21vdGluZyBiZWNh
dXNlIG9idmlvdXNseSB3aGVuIHlvdSYjODIxNztyZSBwcm9tb3RpbmcgYSBwbGF5IHRoYXQgd2Fz
IGEgcGVuYWx0eSBhbmQgdGhhdCBnb3Qgc29tZWJvZHkgaHVydCwgbWF5YmUgdGhhdCYjODIxNztz
IG5vdCB0aGUgcmlnaHQgdGhpbmcgdGhhdCB5b3Ugd2FudCB0byBwcm9tb3RlIGZvciB5b3VyIG93
biBicmFuZC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRob21hcyBhbHNvIHBvaW50ZWQgb3V0IHRoZSBORkwgY2Fu
IGJlIGh5cG9jcml0aWNhbCB3aGVuIGl0IHN0cmVzc2VzIHRoZSBpbXBvcnRhbmNlIG9mIHBsYXll
ciBzYWZldHkgYnV0IHByb21vdGVzIGJydXRhbCBoaXRzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhhdCYjODIx
NztzIG9uZSB0aGluZyB0aGF0IEkmIzgyMTc7ZCBsaWtlIHRvIHNlZSB0aGUgTkZMIGRvIGlzIG5v
dCB1c2UgaGlnaGxpZ2h0cyBvZiBwbGF5cyB0aGF0IHdlcmUgcGVuYWx0aWVzLCYjODIyMTsgVGhv
bWFzIHNhaWQuPC9wPjxwPlRob21hcyByZWZlcmVuY2VkIGEgdmljaW91cyBoaXQgUGl0dHNidXJn
aCBTdGVlbGVycyBsaW5lYmFja2VyIEphbWVzIEhhcnJpc29uIGRlbGl2ZXJlZCB0byBmb3JtZXIg
QnJvd25zIHdpZGUgcmVjZWl2ZXIgTW9oYW1lZCBNYXNzYXF1b2kgaW4gMjAxMC4gTWFzc2FxdW9p
IHN1ZmZlcmVkIGEgY29uY3Vzc2lvbiBhcyBhIHJlc3VsdCBvZiB0aGUgYmxvdy4gVGhlIGhpdCBk
aWRuJiM4MjE3O3QgZHJhdyBhIHBlbmFsdHksIGJ1dCBIYXJyaXNvbiB3YXMgZmluZWQgJDc1LDAw
MCBieSB0aGUgTkZMLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhleSB3ZXJlIHVzaW5nIHRoYXQgYXMgbGlrZSB0
aGUgY292ZXIgcGhvdG8gb2Ygc29tZXRoaW5nIHRoZXkgd2VyZSB0cnlpbmcgdG8gc2VsbCwmIzgy
MjE7IFRob21hcyBzYWlkLiAmIzgyMjA7U28gSSB0aGluayBpdCYjODIxNztzIGEgZG91YmxlIHN0
YW5kYXJkIHRoYXQgSSYjODIxNztkIGxpa2UgdG8gc2VlIHRoZSBORkwgbG9vayBhdCBhIGxpdHRs
ZSBiaXQsIGFuZCBpZiB0aGV5JiM4MjE3O3JlIGdvaW5nIHRvIHRyeSB0byBsZWdpc2xhdGUgc29t
ZXRoaW5nIG91dCBvZiB0aGUgZ2FtZSwgdGhleSBzaG91bGRuJiM4MjE3O3QgYWxzbyB0cnkgdG8g
cHJvbW90ZSBpdCBmcm9tIGEgbWFya2V0aW5nIHN0YW5kcG9pbnQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5XaWRl
IHJlY2VpdmVyIEFuZHJldyBIYXdraW5zIHNhaWQgaGUgd2FzbiYjODIxNzt0IGF3YXJlIEFuZHJl
d3MgcG9zdGVkIHRoZSB2aWRlbyBvZiBoaXMgaGl0IG9uIFBveWVyLCBidXQgaGUgaGFzIHNlZW4g
b3RoZXIgcGxheWVycyBwb3N0IHZpZGVvcyBvZiBoaXRzIHRoYXQgaGF2ZSBodXJ0IG9wcG9uZW50
cyBpbiB0aGUgcGFzdC48L3A+PHA+QXNrZWQgaWYgdGhhdCYjODIxNztzIGNyb3NzaW5nIHRoZSBs
aW5lLCBIYXdraW5zIHNhaWQsICYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIGEgdmlvbGVudCBzcG9ydC4gSXQm
IzgyMTc7cyB3aGF0IHdlJiM4MjE3O3JlIHRhdWdodC4gSXQmIzgyMTc7cyB3aGF0IHdlIG1ha2Ug
b3VyIG1vbmV5IGRvaW5nLiBJJiM4MjE3O3ZlIG9idmlvdXNseSBiZWVuIGhpdCBpbGxlZ2FsbHkg
dmVyeSBoYXJkLCBhbmQgaXQmIzgyMTc7cyBqdXN0IGtpbmQgb2YgdGhlIGdhbWUgd2Ugc2lnbiB1
cCBmb3IuJiM4MjIxOzwvcD48cD5OYXRlIFVscmljaCBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCA8YSBocmVm
PSJtYWlsdG86bnVscmljaEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+bnVscmljaEB0aGViZWFjb25q
b3VybmFsLmNvbTwvYT4uIFJlYWQgdGhlIEJyb3ducyBibG9nIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93
d3cub2hpby5jb20vYnJvd25zIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lm9oaW8uY29tL2Jyb3duczwv
YT4uIEZvbGxvdyBoaW0gb24gVHdpdHRlciBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnR3aXR0ZXIu
Y29tL05hdGVVbHJpY2hBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cudHdpdHRlci5jb20vTmF0ZVVs
cmljaEFCSjwvYT4gYW5kIG9uIEZhY2Vib29rIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZmFjZWJvb2su
Y29tL2Fiai5zcG9ydHMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2Fiai5zcG9y
dHM8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.