All CATEGORIES
☰ Menu

Browns not pleased with Antonio Andrews posting video on social media of brutal hit on Jordan Poyer: ‘That was bullcrap,’ Terrelle Pryor says

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: October 19, 2016 - 01:50 PM | Updated: October 19, 2016 - 08:44 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Browns free safety Jordan Poyer falls to the ground after being injured in the first half Sunday against the Tennessee Titans in Nashville. Browns wide receiver Terrelle Pryor is "angered" over Tennessee running back Antonio Andrews posting a video of his vicious hit that hospitalized Cleveland safety Jordan Poyer. (AP Photo/James Kenney)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

browns20cut James Kenney - AP
Browns not pleased with Antonio Andrews posting video on social media of brutal hit on Jordan Poyer: ‘That was bullcrap,’ Terrelle Pryor says

BEREA: The Browns aren’t going to add Tennessee Titans running back Antonio Andrews to their Christmas card list anytime soon.

tribe20cut_00
Indians 3, Blue Jays 0: Indians advance to World Series for first time since 1997 behind MVP reliever Andrew Miller - 7:20 PM
tribe19cut_03
ALCS/Blue Jays 5, Indians 1: Aaron Sanchez outpitches Corey Kluber to force Game 5
cavs19cut_01
Wizards 96, Cavaliers 91: Cavs finish preseason with loss but in good health
bnotes20cut
Browns notebook: Terrelle Pryor says he’ll do everything possible to play through hamstring injury Sunday
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next