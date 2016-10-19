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Browns not pleased with Antonio Andrews posting video on social media of brutal hit on Jordan Poyer: ‘That was bullcrap,’ Terrelle Pryor says

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: October 19, 2016 - 01:50 PM | Updated: October 20, 2016 - 03:05 PM
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Cleveland Browns free safety Jordan Poyer falls to the ground after being injured in the first half Sunday against the Tennessee Titans in Nashville. Browns wide receiver Terrelle Pryor is "angered" over Tennessee running back Antonio Andrews posting a video of his vicious hit that hospitalized Cleveland safety Jordan Poyer. (AP Photo/James Kenney)

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