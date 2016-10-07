Browns notebook: Andrew Hawkins says rookie QB Cody Kessler ‘has a lot of Andy Dalton in him’

PCEtLVBTVFlMRT1QVFhUX0RhdGVsaW5lLS0+PHA+QkVSRUE6IFZpcnR1YWxseSBldmVyeW9uZSB3
aG8gd2F0Y2hlZCBCcm93bnMgcm9va2llIHF1YXJ0ZXJiYWNrIENvZHkgS2Vzc2xlciBpbiB0aGUg
cHJlc2Vhc29uIGhhZCBkb3VidHMgYWJvdXQgd2hldGhlciBoZSB3b3VsZCBiZSByZWFkeSB0byBm
dW5jdGlvbiBpbiBhIHJlZ3VsYXItc2Vhc29uIGdhbWUgdGhpcyB5ZWFyLjwvcD48IS0tUFNUWUxF
PVBUWFRfQm9keVR4dC0tPjxwPkJ1dCBLZXNzbGVyJiM4MjE3O3Mgcm9ja3kgcHJlc2Vhc29uIGNv
dWxkIGhhdmUgYmVlbiBtaXNsZWFkaW5nLiBGb3JjZWQgaW50byBhY3Rpb24gYmVjYXVzZSBxdWFy
dGVyYmFja3MgUm9iZXJ0IEdyaWZmaW4gSUlJIChmcmFjdHVyZWQgbGVmdCBzaG91bGRlcikgYW5k
IEpvc2ggTWNDb3duIChmcmFjdHVyZWQgbGVmdCBjb2xsYXJib25lKSBzdWZmZXJlZCBpbmp1cmll
cyBpbiB0aGUgZmlyc3QgdHdvIGdhbWVzLCBLZXNzbGVyIGhhcyBiZWVuIHNvbGlkIGluIHR3byBz
dGFydHMgYW5kIHdpbGwgbGVhZCB0aGUgb2ZmZW5zZSBhZ2FpbiBTdW5kYXkgd2hlbiB0aGUgQnJv
d25zICgwLTQpIGhvc3QgdGhlIE5ldyBFbmdsYW5kIFBhdHJpb3RzICgzLTEpLjwvcD48cD4mIzgy
MjA7VGhhdCYjODIxNztzIGhvdyBpdCBnb2VzIHNvbWV0aW1lcy4gWW91IGp1c3QgZG9uJiM4MjE3
O3Qga25vdyB0aWxsIHlvdSBrbm93LiBJdCYjODIxNztzIGZ1bm55LiBUaGUgc2FtZSB3YXMgdHJ1
ZSBmb3IgQW5keSBEYWx0b24sJiM4MjIxOyBCcm93bnMgd2lkZSByZWNlaXZlciBBbmRyZXcgSGF3
a2lucywgd2hvIHBsYXllZCB3aXRoIERhbHRvbiBhbmQgdGhlIENpbmNpbm5hdGkgQmVuZ2Fscywg
c2FpZCBGcmlkYXkuICYjODIyMDtJIGNhbiByZW1lbWJlciAyMDExLiBJdCB3YXMgdGhlIHNhbWUg
dGhlIHRoaW5nLiBZb3UgZGlkbiYjODIxNzt0IGdldCBhIGdyZWF0IGZlZWwgZnJvbSB0aGUgcHJl
c2Vhc29uLiBUaGUgZmlyc3QgZ2FtZSB3ZSBwbGF5ZWQgdGhlIEJyb3ducy4gSGUgZW5kZWQgdXAg
Y29taW5nIG91dCBpbiB0aGUgc2Vjb25kIHF1YXJ0ZXIgW3dpdGggYW4gaW5qdXJ5XSwgZGlkbiYj
ODIxNzt0IGZpbmlzaCB0aGUgZ2FtZSwgYW5kIHRoZXJlIHdhcyBhIGxvdCBvZiBxdWVzdGlvbmlu
Zy4gVGhlbiBoZSB0dXJuZWQgaW50byB3aGF0IGhlIGlzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7Q29keSBoYXMg
YSBsb3Qgb2YgQW5keSBEYWx0b24gaW4gaGltLiBIZSBhY3R1YWxseSByZW1pbmRzIG1lIG9mIGhp
bSBhIGxvdC4gSGUgaGFzIGEgZ3JlYXQgZ3Jhc3AgYW5kIGhlIHN0dWRpZXMgYSBsb3QuIFNvbWV0
aW1lcyB0aGUgcHJlc3N1cmUgbWFrZXMgZGlhbW9uZHMgYW5kIHNvbWV0aW1lcyBpdCBidXJzdHMg
cGlwZXMuIEkgdGhpbmsgd2l0aCBDb2R5LCBieSB1cyBuZWVkaW5nIGhpbSwgaGUgc3RlcHBlZCB1
cCB0byB0aGUgcGxhdGUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgQnJvd25zIHdvdWxkIGJlIHRocmlsbGVk
IGlmIEtlc3NsZXIsIGEgdGhpcmQtcm91bmQgZHJhZnQgcGljayBmcm9tIHRoZSBVbml2ZXJzaXR5
IG9mIFNvdXRoZXJuIENhbGlmb3JuaWEsIHdlcmUgdG8gZGV2ZWxvcCBpbnRvIGEgdHdvLXRpbWUg
UHJvIEJvd2xlciBsaWtlIERhbHRvbi48L3A+PHA+S2Vzc2xlciBoYXMgY29tcGxldGVkIDY3LjEg
cGVyY2VudCBvZiBoaXMgcGFzc2VzIGZvciA0NjcgeWFyZHMgYW5kIGEgdG91Y2hkb3duIHdpdGgg
YW4gaW50ZXJjZXB0aW9uLCBwb3N0aW5nIGEgcGFzc2VyIHJhdGluZyBvZiA4My41LiBIaXMgdGhp
cmQtZG93biBjb21wbGV0aW9uIHBlcmNlbnRhZ2Ugb2YgODEuOCAoMTgtb2YtMjIpIHJhbmtzIGZp
cnN0IGFtb25nIHRoZSAzMSBxdWFydGVyYmFja3MgdGhlIE5GTCBsaXN0cyBpbiBpdHMgdGhpcmQt
ZG93biBwYXNzaW5nIGxlYWRlcnMgY2F0ZWdvcnkuIEhlIHJhbmtzIHNldmVudGggaW4gdGhlIGxl
YWd1ZSB3aXRoIGEgdGhpcmQtZG93biBwYXNzZXIgcmF0aW5nIG9mIDEwNi42LjwvcD48cD4mIzgy
MjA7VG8gc2VlIHRoYXQgaGUgY2FuIGZ1bmN0aW9uIGFuZCBwbGF5IGZhaXJseSBlZmZpY2llbnQg
c2l0dWF0aW9uYWwgZm9vdGJhbGwgaXMgc29tZXRoaW5nIHRoYXQgaXMgaW1wb3J0YW50IHRvIHVz
IGFuZCBpcyBzb21ldGhpbmcgdGhhdCBvZiBjb3Vyc2Ugd2UgYXJlIGdvaW5nIHRvIGhhdmUgdG8g
Y29udGludWUgdG8gZG8gYXMgd2UgbW92ZSBmb3J3YXJkLCYjODIyMTsgYXNzb2NpYXRlIGhlYWQg
Y29hY2gtb2ZmZW5zZSBQZXAgSGFtaWx0b24gc2FpZC48L3A+PHA+S2Vzc2xlciwgNi1mb290LTEg
YW5kIDIxNSBwb3VuZHMsIHRha2VzIGltbWVuc2UgcHJpZGUgaW4gdGhpcmQgZG93bi48L3A+PHA+
JiM4MjIwO1lvdSBoYXZlIHRvIHVuZGVyc3RhbmQgdGhhdCB0aGlyZCBkb3duIGlzIHJlYWxseSBi
aWcgYW5kIG5vdCBvbmx5IGZvciB5b3VyIG9mZmVuc2UgYnV0IGZvciB5b3VyIGRlZmVuc2UsJiM4
MjIxOyBoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7S2VlcCB0aGVtIG9mZiB0aGUgZmllbGQgYW5kIGFsbG93IHRo
ZW0gdG8gZ2V0IG1vcmUgcmVzdCBhbmQgZ2V0IGEgbGl0dGxlIGJyZWF0aGVyLiBZb3Ugd2FudCB0
byBleHRlbmQgZHJpdmVzLiBXaGVuIHlvdSBjb252ZXJ0IG9uIHR3byBvciB0aHJlZSB0aGlyZCBk
b3ducyBpbiBvbmUgZHJpdmUsIGl0IHJlYWxseSBpcyBiaWcgZm9yIHlvdXIgb2ZmZW5zZSwgeW91
ciBtb21lbnR1bSBhbmQgdG8gZ2V0IGluIGEgcmh5dGhtLCBhbmQgaXQgaXMgZGlmZmljdWx0IGZv
ciB0aGUgZGVmZW5zZSB3aGVuIHlvdSBrZWVwIGNvbnZlcnRpbmcgb24gdGhpcmQgZG93bi4mIzgy
MjE7PC9wPjxwPk9uZSBhc3BlY3Qgb2YgdGhlIG9mZmVuc2UgdGhlIEJyb3ducyBoYXZlbiYjODIx
Nzt0IGVtcGhhc2l6ZWQgc2luY2UgS2Vzc2xlciBlbnRlcmVkIHRoZSBsaW5ldXAgaXMgZG93bmZp
ZWxkIHBhc3NpbmcuIFRoZSBsb25nIGJhbGwgaGFkIGJlZW4gYSB3ZWFwb24gZm9yIEdyaWZmaW4g
YW5kIE1jQ293bi4gQnV0IEtlc3NsZXIsIGNyaXRpY2l6ZWQgaW4gdGhlIHByZS1kcmFmdCBwcm9j
ZXNzIGZvciBsYWNraW5nIHByb3RvdHlwaWNhbCBzaXplIGFuZCBhcm0gc3RyZW5ndGgsIGhhc24m
IzgyMTc7dCB1bmxlYXNoZWQgaXQgbXVjaCBhbmQgcmFua3MgMjh0aCBpbiB5YXJkcyBwZXIgYXR0
ZW1wdCAoNi40KS4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtIZSBjYW4gdGhyb3cgdGhlIGJhbGwgZG93biB0aGUg
ZmllbGQsJiM4MjIxOyBjb2FjaCBIdWUgSmFja3NvbiBzYWlkLiAmIzgyMjA7V2UgaGFkIHNldmVy
YWwgY2FsbGVkIGxhc3Qgd2VlayBhbmQganVzdCBhbGwgb2YgYSBzdWRkZW4sIHRoZSBjb3ZlcmFn
ZSBkaWN0YXRlcyBvdGhlcndpc2UuIFRoYXQgaXMgZ29pbmcgdG8gaGFwcGVuIGZyb20gdGltZSB0
byB0aW1lLiBJIHRoaW5rIHlvdSBndXlzIGtub3cgbXkgaGlzdG9yeS4gVGhhdCBpcyBwYXJ0IG9m
IHdoYXQgSSBsb3ZlIHRvIGRvLiBJIGxvdmUgdG8gdGhyb3cgaXQgZG93biB0aGUgZmllbGQgYW5k
IG5vdCBqdXN0IHRocm93IGl0IHNob3J0LjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2Ugd2lsbCBjb250aW51ZSB0
byB0YWtlIG91ciBzaG90cy4gSSB0aGluayB3ZSBoYXZlIGRvbmUgYSBnb29kIGpvYiBiZWNhdXNl
IGF0IHRoZSBlbmQgb2YgdGhlIGRheSwgd2UgaGF2ZSBiZWVuIGluIHRoZXNlIGdhbWVzIGF0IHRo
ZSBlbmQgYW5kIG1heWJlIFt0aGF0JiM4MjE3O3NdIGJlY2F1c2Ugd2UgaGF2ZSBkb25lIHNvbWUg
cmlnaHQgdGhpbmdzIHdpdGggdGhlIGJhbGwgYnkgbm90IHRha2luZyBzb21lIGNoYW5jZXMuIEkg
dGhpbmsgd2UgYWxsIGtub3cgdGhhdCBpcyBob3cgeW91IHNjb3JlIGEgbGl0dGxlIGJpdCBtb3Jl
IHBvaW50cyBpcyBieSB0YWtpbmcgdGhvc2UgY2hhbmNlcy4gV2UgaGF2ZSB0byB0YWtlIGNhbGN1
bGF0ZWQgb3Bwb3J0dW5pdGllcyBkb3duIHRoZSBmaWVsZCwgYW5kIHdlIHdpbGwgZG8gdGhhdC4m
IzgyMjE7PC9wPjxwPk9mIEtlc3NsZXImIzgyMTc7cyAzNiBhaW1lZCBwYXNzZXMgU3VuZGF5IGlu
IGEgMzEtMjAgbG9zcyB0byBXYXNoaW5ndG9uLCAyOSBkaWQgbm90IHRyYXZlbCBmYXJ0aGVyIHRo
YW4gMTAgeWFyZHMgYmV5b25kIHRoZSBsaW5lIG9mIHNjcmltbWFnZSwgYWNjb3JkaW5nIHRvIFBy
b0Zvb3RiYWxsRm9jdXMuY29tLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SWYgd2UgZ2V0IHRoZSBsb29rcyB3ZSB3
YW50IGFuZCB0aGUgb3Bwb3J0dW5pdHkgaXMgdGhlcmUsIHRoZW4gZGVmaW5pdGVseSB0YWtlIHNo
b3RzLCYjODIyMTsgS2Vzc2xlciBzYWlkLiAmIzgyMjA7SSBtaXNzZWQgW3Jvb2tpZSB3aWRlIHJl
Y2VpdmVyXSBSaWNhcmRvIFtMb3Vpc10gb24gb25lIGxhc3QgZ2FtZS4gV2UgaGFkIGFuIG9wcG9y
dHVuaXR5IHRoZXJlLCBhbmQgSSBoYXZlIHRvIGNvbXBsZXRlIHRoYXQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5O
b3cgS2Vzc2xlciBpcyBwcmVwYXJpbmcgdG8gcGxheSBpbiBhIHNob3djYXNlIGdhbWUgd2l0aCBQ
YXRyaW90cyBxdWFydGVyYmFjayBUb20gQnJhZHkgcmV0dXJuaW5nIGZyb20gaGlzIGZvdXItZ2Ft
ZSBzdXNwZW5zaW9uIGZyb20gRGVmbGF0ZWdhdGUuPC9wPjxwPiYjODIyMDtObyBtYXR0ZXIgd2hh
dCB0aGUgZ2FtZSBpcyBvciB0aGUgcHJlc3N1cmUgdGhhdCBjb21lcyB3aXRoIGl0LCBJIGhhdmUg
YWx3YXlzIHRyaWVkIHRvIHN0YXkgbGV2ZWwgaGVhZGVkLCYjODIyMTsgS2Vzc2xlciBzYWlkLiAm
IzgyMjA7WW91IGp1c3QgaGF2ZSB0byBzdGF5IGNhbG0uJiM4MjIxOzwvcD48IS0tUFNUWUxFPVBC
UktfQnJlYWtIZWQtLT48cD5XZWxjb21lIHRvIEJlbGlldmVsYW5kIDwvcD48IS0tUFNUWUxFPVBU
WFRfQm9keVR4dC0tPjxwPkphY2tzb24gaGFkIGEgYmxhc3Qgd2F0Y2hpbmcgdGhlIENhdmFsaWVy
cyB3aW4gdGhlIE5CQSBjaGFtcGlvbnNoaXAgYW5kIG5vdyBoZSYjODIxNztzIHB1bGxpbmcgZm9y
IHRoZSBJbmRpYW5zIGR1cmluZyB0aGVpciBwbGF5b2ZmIHJ1bi48L3A+PHA+JiM4MjIwO1NvbWVk
YXkgd2UgaG9wZSB0byBnaXZlIG91ciBmYW5zIHNvbWV0aGluZyB0byBzY3JlYW0gYWJvdXQsIHRv
bywmIzgyMjE7IEphY2tzb24gc2FpZC48L3A+PHA+QSBMb3MgQW5nZWxlcyBuYXRpdmUsIEphY2tz
b24gaGFzIG1hZGUgYSBjb25jZXJ0ZWQgZWZmb3J0IHRvIGVudHJlbmNoIGhpbXNlbGYgaW4gQ2xl
dmVsYW5kLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBkb24mIzgyMTc7dCB3YW50IHBlb3BsZSB0byB0aGluayBJ
JiM4MjE3O20gaGVyZSBqdXN0IGZvciBhIGN1cCBvZiBjb2ZmZWUsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLiAm
IzgyMjA7SSBwbGFuIG9uIGJlaW5nIGhlcmUgYSBsb25nIHRpbWUsIGNvbnRyYXJ5IHRvIHdoYXQg
ZXZlcnlib2R5IHRoaW5rcy4gSSB3aWxsIGJlIGhlcmUgYSBsb25nIHRpbWUuPC9wPjxwPiYjODIy
MDtJIGhhdmUgYSByZWFsIGFwcHJlY2lhdGlvbiBmb3Igb3VyIGZhbnMgYW5kIGZvciB0aGUgY2l0
eSBhbmQgd2hhdCB3ZSBhcmUgdHJ5aW5nIHRvIGFjY29tcGxpc2ggaGVyZS4gSSBrbm93IHJpZ2h0
IG5vdyBpdCBsb29rcyBsaWtlIHdlIGFyZSBhIGxpdHRsZSB3YXlzIG9mZiwgYnV0IEkgcHJvbWlz
ZSB5b3UsIGxpa2UgSSBzYWlkIGJlZm9yZSwgd2UgYXJlIGdvaW5nIHRvIGdldCB0aGVyZS4gSSB0
cnVseSBiZWxpZXZlIHRoYXQuJiM4MjIxOzwvcD48IS0tUFNUWUxFPVBCUktfQnJlYWtIZWQtLT48
cD5Cb3VuY2luZyBiYWNrPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9UFRYVF9Cb2R5VHh0LS0+PHA+S2lja2VyIENv
ZHkgUGFya2V5IHNhaWQgaXQgd2FzICYjODIyMDtodWdlJiM4MjIxOyBmb3IgaGltIHRvIG1ha2Ug
Ym90aCBvZiBoaXMgZmllbGQgZ29hbHMgKDUxIGFuZCA0NSB5YXJkcykgdGhpcyBwYXN0IHdlZWtl
bmQgYWZ0ZXIgZ29pbmcganVzdCAzLW9mLTYgaW4gaGlzIEJyb3ducyBkZWJ1dCB0aGUgcHJldmlv
dXMgd2Vlay48L3A+PHA+JiM4MjIwO1lvdSYjODIxNztyZSBnb2luZyB0byBtaXNzIGtpY2tzIGFz
IGEga2lja2VyLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZCwgJiM4MjIwO2J1dCBJIHJlYWxseSBiZWxpZXZlIGl0
JiM4MjE3O3MgaG93IHlvdSBib3VuY2UgYmFjay4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlNwZWNpYWwgdGVhbXMg
Y29vcmRpbmF0b3IgQ2hyaXMgVGFib3Igc2FpZCBoZSB2aWV3cyBQYXJrZXksIDI0LCBhcyBhIHBv
dGVudGlhbCBsb25nLXRlcm0ga2lja2VyIGZvciB0aGUgQnJvd25zLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhp
cyBpcyBhbiBhd2Vzb21lIG9wcG9ydHVuaXR5IGZvciBtZSB0byBjb21lIGludG8gYW4gaW5jcmVk
aWJsZSBvcmdhbml6YXRpb24gd2l0aCBpbmNyZWRpYmxlIGNvYWNoZXMgdG8gcmVhbGx5IGp1c3Qg
Y29tZSBhbmQgYmUgYSBndXkgdGhleSBjYW4gdHJ1c3QgZm9yIHllYXJzIHRvIGNvbWUsJiM4MjIx
OyBQYXJrZXkgc2FpZC4JPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9UEJSS19CcmVha0hlZC0tPjxwPkhvcGluZyBm
b3IgaGF2b2M8L3A+PCEtLVBTVFlMRT1QVFhUX0JvZHlUeHQtLT48cD5EZWZlbnNpdmUgY29vcmRp
bmF0b3IgUmF5IEhvcnRvbiBpcyBjb25maWRlbnQgcm9va2llIGRlZmVuc2l2ZSBlbmQgQ2FybCBO
YXNzaWIgd2lsbCBiZSBlZmZlY3RpdmUgd2hpbGUgcGxheWluZyB3aXRoIGEgY2FzdCBvbiBoaXMg
c3VyZ2ljYWxseSByZXBhaXJlZCBicm9rZW4gbGVmdCBoYW5kLiBOYXNzaWIgbWlzc2VkIHRoZSBw
YXN0IHR3byBnYW1lcyBhZnRlciBzdWZmZXJpbmcgdGhlIGluanVyeSBTZXB0LiAxOCBhZ2FpbnN0
IHRoZSBCYWx0aW1vcmUgUmF2ZW5zIGFuZCBpcyBsaXN0ZWQgYXMgcXVlc3Rpb25hYmxlIGZvciBT
dW5kYXksIGJ1dCBIb3J0b24gc3Bva2UgYXMgaWYgdGhlIHRoaXJkLXJvdW5kIHBpY2sgd2lsbCBw
bGF5LjwvcD48cD4mIzgyMjA7TWFueSBwbGF5ZXJzIGhhdmUgcGxheWVkIHdpdGggYSBjYXN0IG9u
LCYjODIyMTsgSG9ydG9uIHNhaWQuICYjODIyMDtIZSBpcyBnb2luZyB0byBjb21lIG91dCBhbmQg
Z2l2ZSB1cyBncmVhdCBbZWZmb3J0XS4gV2Uga25vdyB0aGF0LiBIb3cgbXVjaCB3aWxsIHRoYXQg
YWZmZWN0IGhpbT8gSGUgd2lsbCBoYXZlIHRvIGdldCB1c2VkIHRvIHBsYXlpbmcgd2l0aCBob3cg
dGhleSBwcmVwYXJlIGhpbSBtZWRpY2FsbHkgdG8gcGxheSwgYnV0IGl0IHdvbiYjODIxNzt0IGFm
ZmVjdCBoaXMgYWJpbGl0eSB0byBtYWtlIHBsYXlzIGZvciB1cy4gTm93LCB3aWxsIGl0IGFmZmVj
dCBoaXMgYWJpbGl0eSB0byBncmFiIGEgamVyc2V5PyBJJiM4MjE3O20gc3VyZSBpdCB3aWxsIHRv
IHNvbWUgZXh0ZW50LCBidXQgaGUgY2FuIHN0aWxsIGNyZWF0ZSBoYXZvYyBvdXQgdGhlcmUsIHdl
IGhvcGUuJiM4MjIxOzwvcD48IS0tUFNUWUxFPVBCUktfQnJlYWtIZWQtLT48cD5EZWJ1dCBvbiBo
b3Jpem9uPC9wPjwhLS1QU1RZTEU9UFRYVF9Cb2R5VHh0LS0+PHA+VGlnaHQgZW5kIENvbm5vciBI
YW1sZXR0IHdpbGwgbWFrZSBoaXMgTkZMIHJlZ3VsYXItc2Vhc29uIGRlYnV0IFN1bmRheS48L3A+
PHA+JiM4MjIwO0kmIzgyMTc7bSBnZXR0aW5nIG15IHNob3QsJiM4MjIxOyBzYWlkIEhhbWxldHQs
IDYtNyBhbmQgMjU5IHBvdW5kcy4gJiM4MjIwO0kmIzgyMTc7bSBqdXN0IGdvaW5nIHRvIGdvIG91
dCB0aGVyZSBhbmQgbWFrZSB0aGUgbW9zdCBvZiBpdC4gSSBmZWVsIHZlcnkgY29uZmlkZW50IHRo
YXQgSSBjYW4gbWFrZSBwbGF5cy4gVGhlIGNvYWNoZXMgaGF2ZSBzZWVuIGl0LiYjODIyMTs8L3A+
PHA+VGlnaHQgZW5kcyBSYW5kYWxsIFRlbGZlciAoaGlnaC1hbmtsZSBzcHJhaW4pIGFuZCBTZXRo
IERlVmFsdmUgKGtuZWUpIGhhdmUgYmVlbiBydWxlZCBvdXQgZm9yIFN1bmRheSwgc28gSGFtbGV0
dCB3aWxsIGJlIHN1bW1vbmVkLiBIZSBoYWQgYSBzdHJvbmcgdHJhaW5pbmcgY2FtcCB3aXRoIHRo
ZSBCcm93bnMgYnV0IHdhcyB3YWl2ZWQgbGFzdCBtb250aCBkdXJpbmcgY3V0ZG93biBkYXkuIEhl
IHdhcyBwcm9tb3RlZCBmcm9tIHRoZSBwcmFjdGljZSBzcXVhZCBUdWVzZGF5LjwvcD48cD4mIzgy
MjA7SGUgaXMgZ29pbmcgdG8gaGF2ZSBhIHJvbGUsJiM4MjIxOyBKYWNrc29uIHNhaWQuICYjODIy
MDtPYnZpb3VzbHksIENvbm5vciB3YXMgYSB0b3VnaCByZWxlYXNlIGZvciBtZSBlYXJsaWVyLiBI
ZSBkaWQgc29tZSByZWFsbHkgZ29vZCB0aGluZ3MsIHNvIEkmIzgyMTc7bSBub3Qgc3VycHJpc2Vk
IGJ5IHdoYXQgaGUgaXMgZG9pbmcgcmlnaHQgbm93LiBIZSBpcyBhIGJpZyBndXkuIEhlIGlzIGxv
bmcsIHJhbmd5IGFuZCB0b3VnaC4gSGUgd29ya3MgYXQgaXQuIFRvIGdldCBoaW0gcHJvbW90ZWQg
YW5kIGhpbSBoYXZlIGFuIG9wcG9ydHVuaXR5IHRvIGNvbXBldGUgaW4gdGhpcyBnYW1lIHdhcyBn
cmVhdC4mIzgyMjE7PC9wPjwhLS1QU1RZTEU9UEJSS19CcmVha0hlZC0tPjxwPkV4dHJhIHBvaW50
czwvcD48IS0tUFNUWUxFPVBUWFRfQm9keVR4dC0tPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7SW4gYWRkaXRp
b24gdG8gTWNDb3duLCBUZWxmZXIgYW5kIERlVmFsdmUsIHRoZSBmb2xsb3dpbmcgQnJvd25zIHBs
YXllcnMgaGF2ZSBiZWVuIHJ1bGVkIG91dDogd2lkZSByZWNlaXZlciBDb3JleSBDb2xlbWFuIChi
cm9rZW4gaGFuZCkgYW5kIGNlbnRlcnMgQ2FtZXJvbiBFcnZpbmcgKGJydWlzZWQgbHVuZykgYW5k
IEF1c3RpbiBSZWl0ZXIgKHRvcm4gYW50ZXJpb3IgY3J1Y2lhdGUgbGlnYW1lbnQpLiBUaGUgQnJv
d25zIGxpc3RlZCBOYXNzaWIsIHNhZmV0eSBJYnJhaGVpbSBDYW1wYmVsbCAoaGFtc3RyaW5nKSAg
YW5kIGNvcm5lcmJhY2sgVHJhbW9uIFdpbGxpYW1zIChzaG91bGRlcikgYXMgcXVlc3Rpb25hYmxl
LjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0Jyb3ducyB3aWRlIHJlY2VpdmVyIFRlcnJlbGxlIFByeW9y
IHdhcyBmaW5lZCAkOSwxMTUgYnkgdGhlIE5GTCBmb3IgaGlzIHRvdWNoZG93biBjZWxlYnJhdGlv
biBTdW5kYXkuIFByeW9yIGltaXRhdGVkIExlQnJvbiBKYW1lcyYjODIxNzsgY2hhbGsgdG9zcyBh
ZnRlciBoaXMgc2Vjb25kLXF1YXJ0ZXIgdG91Y2hkb3duIGNhdGNoIGFuZCB3YXMgcGVuYWxpemVk
IGZvciB1bnNwb3J0c21hbmxpa2UgY29uZHVjdC4gVGhlIHJlZmVyZWUgYW5ub3VuY2VkIFByeW9y
IHVzZWQgdGhlIGJhbGwgYXMgYSBwcm9wLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1dhc2hpbmd0b24g
QWxsLVBybyBjb3JuZXJiYWNrIEpvc2ggTm9ybWFuIHdhcyBmaW5lZCAkOSwxMTUgZm9yIHByZXRl
bmRpbmcgdG8gZHJhdyBhIGJvdyBhbmQgc2hvb3QgYW4gYXJyb3cgYWZ0ZXIgaGlzIGZvdXJ0aC1x
dWFydGVyIGludGVyY2VwdGlvbiBhZ2FpbnN0IHRoZSBCcm93bnMuIEhlIGFsc28gd2FzIHBlbmFs
aXplZCBmb3IgdW5zcG9ydHNtYW5saWtlIGNvbmR1Y3QuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7SGFt
aWx0b24gb24gcnVubmluZyBiYWNrIElzYWlhaCBDcm93ZWxsOiAmIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBi
ZWVuIGEgcGxlYXNhbnQgc3VycHJpc2UuIEhlIHNob3dlZCBmbGFzaGVzIGluIHRoZSBwYXN0LiBU
byBzZWUgaGltIGdvIG91dCBhbmQgZG9taW5hdGUgZm9vdGJhbGwgZ2FtZXMgYW5kIGJyZWFrIGxv
bmcgcnVucyBsaWtlIGhlIGhhcyBiZWVuIGFibGUgdG8gZG8gdXAgdG8gdGhpcyBwb2ludCBpcyBy
ZWFsbHkgaW1wcmVzc2l2ZS4mIzgyMjE7PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.