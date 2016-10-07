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Browns notebook: Andrew Hawkins says rookie QB Cody Kessler ‘has a lot of Andy Dalton in him’

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: October 7, 2016 - 03:48 PM
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Cleveland Browns quarterback Cody Kessler (6) throws as he is grabbed by Washington Redskins outside linebacker Preston Smith (94) during the second half Sunday in Landover, Md. The Redskins won 31-20. (AP Photo/Carolyn Kaster)


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