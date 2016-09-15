Browns notebook: As Ravens running back Terrance West prepares to return to Cleveland, he says he asked to be traded last year

PHA+QkVSRUE6IEJhbHRpbW9yZSBSYXZlbnMgcnVubmluZyBiYWNrIFRlcnJhbmNlIFdlc3QgY2xh
aW1lZCB0aGlzIHdlZWsgaGUgcmVxdWVzdGVkIHRvIGJlIHRyYWRlZCBmcm9tIHRoZSBCcm93bnMg
bGFzdCB5ZWFyLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSB3YXMgaW4gQ2xldmVsYW5kLiBJIGNhbGxlZCBmb3Ig
YSB0cmFkZSB3aGVuIEkgd2FzIGluIENsZXZlbGFuZCwmIzgyMjE7IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9i
aXQubHkvMmNaU0NWdSI+V2VzdCBzYWlkIHJlY2VudGx5IG9uIHRoZSBCbW9yZU9waW5pb25hdGVk
IFBvZGNhc3QuPC9hPiAmIzgyMjA7SSByZWFsbHkgZGlkbiYjODIxNzt0IHRoaW5rIHRoYXQgd2Fz
IGEgZ3JlYXQgZml0IGZvciBtZS4mIzgyMjE7IDwvcD48cD5UaGUgc3ViamVjdCB3YXMgYnJvYWNo
ZWQgYmVjYXVzZSBXZXN0IHdpbGwgcmV0dXJuIHRvIENsZXZlbGFuZCB3aGVuIHRoZSBSYXZlbnMg
KDEtMCkgdmlzaXQgdGhlIEJyb3ducyAoMC0xKSBvbiBTdW5kYXkuPC9wPjxwPiYjODIyMDtbVGhl
IEJyb3duc10ga25vdyB3aG8gSSBhbSwmIzgyMjE7IFdlc3Qgc2FpZCBvbiB0aGUgcG9kY2FzdC4g
JiM4MjIwO0kgbWVhbiBJIHRoaW5rIGlmIEkgZGlkbiYjODIxNzt0IGNhbGwgZm9yIGEgdHJhZGUs
IEkgd291bGQgYmUgc3RpbGwgaW4gQ2xldmVsYW5kIHJpZ2h0IG5vdy4gSSB3YXMgdGhlIGxlYWRp
bmcgcnVzaGVyIHRoYXQgeWVhci4gSSB3YXMgdGhlIGxlYWRpbmcgcnVzaGVyIGluIHRoYXQgcHJl
c2Vhc29uLiBJIGNhbGxlZCBmb3IgYSB0cmFkZS4gSSBkaWRuJiM4MjE3O3QgdGhpbmsgdGhhdCB3
YXMgaG9tZSBmb3IgbWUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5Gb3JtZXIgQnJvd25zIEdlbmVyYWwgTWFuYWdl
ciBSYXkgRmFybWVyIGRyYWZ0ZWQgV2VzdCwgYSBCYWx0aW1vcmUgbmF0aXZlLCBpbiB0aGUgdGhp
cmQgcm91bmQgaW4gMjAxNCBvdXQgb2YgVG93c29uIFVuaXZlcnNpdHkuIFdlc3Qgc2hvd2VkIHBy
b21pc2UgYXQgdGltZXMsIGJ1dCBoaXMgYnJpZWYgdGVudXJlIGluIENsZXZlbGFuZCB3YXMgbWFy
cmVkIGJ5IGluY29uc2lzdGVudCBwcmFjdGljZSBoYWJpdHMgYW5kIGF0dGl0dWRlIHByb2JsZW1z
LjwvcD48cD5GYXJtZXIgdHJhZGVkIFdlc3Qgb24gU2VwdC4gNiwgMjAxNSwgdG8gdGhlIFRlbm5l
c3NlZSBUaXRhbnMgZm9yIGEgY29uZGl0aW9uYWwgc2V2ZW50aC1yb3VuZCBwaWNrIGluIDIwMTYu
IEhvd2V2ZXIsIHRoZSBUaXRhbnMgbmV2ZXIgaGFkIHRvIGdpdmUgdGhlIEJyb3ducyB0aGUgcGlj
ayBiZWNhdXNlIHRoZXkgY3V0IFdlc3Qgb24gTm92LiA3IGJlZm9yZSBoZSBjb3VsZCBwbGF5IGlu
IGVub3VnaCBnYW1lcyB0byBtZWV0IHRoZSBjb25kaXRpb25zIGVzdGFibGlzaGVkIGluIHRoZSB0
cmFkZS48L3A+PHA+VGhlIFJhdmVucyBzaWduZWQgV2VzdCwgMjUsIHRvIHRoZWlyIHByYWN0aWNl
IHNxdWFkIG9uIE5vdi4gMTAgYW5kIHByb21vdGVkIGhpbSBlaWdodCBkYXlzIGxhdGVyLiBOb3cg
aGUmIzgyMTc7cyB2eWluZyB3aXRoIEp1c3RpbiBGb3JzZXR0IHRvIGJlY29tZSB0aGUgUmF2ZW5z
JiM4MjE3OyBOby4gMSBydW5uaW5nIGJhY2suPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGVudmlzaW9uIFtXZXN0
XSBwbGF5aW5nIHdlbGwsJiM4MjIxOyBSYXZlbnMgY29hY2ggSm9obiBIYXJiYXVnaCBzYWlkIGR1
cmluZyBhIGNvbmZlcmVuY2UgY2FsbC4gJiM4MjIwO0hlIGhhcyByZWFsbHkgZG9uZSBhIGdyZWF0
IGpvYiB0aHJvdWdob3V0IHRoZSBvZmZzZWFzb24uIEkgdGhpbmsgaGUgaGFzIG1hdHVyZWQgcXVp
dGUgYSBiaXQuIEhlIGhhcyBnb3R0ZW4gaGltc2VsZiBpbiByZWFsbHkgd29ybGQtY2xhc3Mgc2hh
cGUsIHdoaWNoIHdhcyBpbXBvcnRhbnQuIEhlIGNvbnRpbnVlcyB0byB3b3JrIGhhcmQuIEkmIzgy
MTc7bSByZWFsbHkgaG9wZWZ1bCB0aGF0IGhlIGNhbiBmdWxmaWxsIGhpcyBwb3RlbnRpYWwgYW5k
IGJlIGEgcnVubmVyIGZvciB1cy4gSGUgaGFzIGRvbmUgYSBuaWNlIGpvYiBpbiBwYXNzIHByb3Rl
Y3Rpb24uIEhlIGhhcyBjYXVnaHQgc29tZSBiYWxscywgdG9vLiBXZSBqdXN0IG5lZWQgaGltIHRv
IGJlIGEgcmVhbGx5IGdvb2QgYmFjayBhbmQgYSByZWFsbHkgZ29vZCB0ZWFtbWF0ZS4gSGUmIzgy
MTc7cyBkb2luZyB0aGF0LiYjODIyMTs8L3A+PHA+SW4gdGhlIFJhdmVucyYjODIxNzsgc2Vhc29u
LW9wZW5pbmcsIDEzLTcgd2luIG92ZXIgdGhlIEJ1ZmZhbG8gQmlsbHMsIFdlc3QgaGFkIDEyIGNh
cnJpZXMgZm9yIDMyIHlhcmRzICgyLjcgYXZlcmFnZSkgYW5kIHR3byBjYXRjaGVzIGZvciA2IHlh
cmRzLiBGb3JzZXR0IGhhZCAxMCBjYXJyaWVzIGZvciA0MSB5YXJkcyAoNC4xIGF2ZXJhZ2UpIGFu
ZCB0aHJlZSBjYXRjaGVzIGZvciAxNSB5YXJkcy48L3A+PHA+V2VzdCB3aWxsIHVuZG91YnRlZGx5
IGJlIG1vdGl2YXRlZCB0byBiZSBhdCBoaXMgYmVzdCBhZ2FpbnN0IHRoZSBCcm93bnMuPC9wPjxw
PiYjODIyMDtbVGhlcmUgd2lsbF0gYmUgYSBsaXR0bGUgYml0IG1vcmUgY2hpcCBvbiBteSBzaG91
bGRlciB0aGFuIGFueSBvdGhlciBnYW1lIGJlY2F1c2UgdGhhdCYjODIxNztzIHdoZXJlIEkgd2Fz
IGZyb20sJiM4MjIxOyBXZXN0IHNhaWQgb24gdGhlIHBvZGNhc3QuPC9wPjxwPldlc3QgZmFjZWQg
dGhlIEJyb3ducyB0d2ljZSBsYXN0IHNlYXNvbiBhZnRlciB0aGV5IHRyYWRlZCBoaW0gYW5kIHdl
bnQgMS0xLjwvcD48cD5XaXRoIHRoZSBUaXRhbnMsIGhlIHJ1c2hlZCB0aHJlZSB0aW1lcyBmb3Ig
MTAgeWFyZHMgKDMuMyBhdmVyYWdlKSBhbmQgbG9zdCBhIGZ1bWJsZS4gV2l0aCB0aGUgUmF2ZW5z
LCBoZSBoYWQgc2V2ZW4gY2FycmllcyBmb3IgMzcgeWFyZHMgKDUuMyBhdmVyYWdlKS48L3A+PHA+
QnJvd25zIGluc2lkZSBsaW5lYmFja2VyIENocmlzIEtpcmtzZXkgc3RpbGwga2VlcHMgaW4gdG91
Y2ggd2l0aCBXZXN0IGFuZCByZXNwZWN0cyBoaXMgZ2FtZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgZG9uJiM4
MjE3O3QgZXhwZWN0IGhpbSB0byBiZSB0YWxraW5nIFt0cmFzaF0uIEkgZXhwZWN0IGhpbSB0byBn
byBvdXQgdGhlcmUgYW5kIHdvcmsgaGFyZCwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuPC9wPjxwPldlc3QsIHRo
b3VnaCwgZXhwZWN0cyBCcm93bnMgZmFucyB0byBnaXZlIGhpbSBncmllZi48L3A+PHA+JiM4MjIw
O1RoZXkmIzgyMTc7bGwgcHJvYmFibHkgYm9vIG1lLCYjODIyMTsgaGUgdG9sZCB0aGUgQmFsdGlt
b3JlIFN1bi4gJiM4MjIwO0kmIzgyMTc7bSBwcmV0dHkgc3VyZSB0aGV5JiM4MjE3O2xsIGJvbyBt
ZS4gSSBkb24mIzgyMTc7dCBjYXJlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+QXNjZW5kaW5nIGRlcHRoIGNoYXJ0
PC9wPjxwPkJyb3ducyByb29raWUgZGVmZW5zaXZlIGVuZCBDYXJsIE5hc3NpYiBpcyBsaXN0ZWQg
YXMgYSBzdGFydGVyIGFmdGVyIHByZXZpb3VzbHkgYmVpbmcgbGFiZWxlZCBhIGJhY2t1cCBvbiB0
aGUgZGVwdGggY2hhcnQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtEaXJlY3QgcmVzdWx0IG9mIGEgcGVyZm9ybWFu
Y2UsJiM4MjIxOyBjb2FjaCBIdWUgSmFja3NvbiBzYWlkLiAmIzgyMjA7V2UgZG8gbm90IHJlYWxs
eSBnaXZlIGFueWJvZHkgbm90aGluZy4gWW91IGhhdmUgdG8gZWFybiBpdCwgYW5kIGhlIGlzIHBs
YXlpbmcgd2VsbC4gLi4uIEhlIGlzIG9uZSBvZiB0aGUgc3RhcnRlcnMgb24gb3VyIGZvb3RiYWxs
IHRlYW0sIGFuZCBJIGFsd2F5cyBsb29rIGZvcndhcmQgdG8gd2F0Y2hpbmcgaGltIHBsYXkgYmVj
YXVzZSBoZSBwbGF5cyB3aXRoIGEgcGFzc2lvbiwgZW5lcmd5IGFuZCB0ZW5hY2l0eSB0aGF0IEkg
dGhpbmsgeW91IGhhdmUgdG8gcGxheSB0aGlzIGdhbWUgd2l0aC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkFsdGhv
dWdoIGhlIHdhcyBsaXN0ZWQgYXMgYSBiYWNrdXAsIE5hc3NpYiBzdGFydGVkIFN1bmRheSYjODIx
NztzIDI5LTEwIGxvc3MgdG8gdGhlIFBoaWxhZGVscGhpYSBFYWdsZXMgd2l0aCB0aGUgQnJvd25z
IG9wZW5pbmcgaW4gdGhlaXIgbmlja2VsIHBhY2thZ2UuIEhlIGxlZCBhbGwgZGVmZW5zaXZlIGxp
bmVtZW4gaW4gcGxheWluZyB0aW1lICg1NC1vZi03NyBzbmFwcywgNzAgcGVyY2VudCkuPC9wPjxw
PlRoZSB0aGlyZC1yb3VuZCBkcmFmdCBwaWNrIGZyb20gUGVubiBTdGF0ZSBmaW5pc2hlZCB3aXRo
IHRocmVlIHRhY2tsZXMsIGEgc2FjayBhbmQgYSBwYXNzIGRlZmVuc2VkIGluIGhpcyBORkwgcmVn
dWxhci1zZWFzb24gZGVidXQuIEhlIHdhcyBvbmUgb2YgdGhyZWUgcm9va2llcyB0byBoYXZlIGEg
c2FjayBpbiBXZWVrIDEsIGFuZCBoZSYjODIxNztzIGJlZW4gbm9taW5hdGVkIGZvciB0aGUgUGVw
c2kgUm9va2llIG9mIHRoZSBXZWVrIGF3YXJkLjwvcD48cD5OYXNzaWIgaGFzIGRyYXduIGF0dGVu
dGlvbiBmcm9tIGhpcyB0ZWFtbWF0ZXMgbm90IG9ubHkgZm9yIGhpcyBwcm9kdWN0aW9uLCBidXQg
YWxzbyBiZWNhdXNlIGhlIHNjcmVhbXMgYW5kIHllbGxzIGluIHRoZSBsb2NrZXIgcm9vbSBiZWZv
cmUgZ2FtZXMuIE5hc3NpYiBzYWlkIGhlIGxpc3RlbnMgdG8gRW1pbmVtIGFuZCBmbGlwcyBhIHN3
aXRjaCB3aGVuIGhlIHBsYXlzIGJlY2F1c2UgaGUgJiM4MjIwO2NhbiYjODIxNzt0IGJlIGEgY3Jh
enkgbWFuaWFjIGFtb25nc3Qgbm9ybWFsIHBlb3BsZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPk5hc3NpYiBoYXMg
dHVybmVkIGhlYWRzLCB0b28sIGZvciBmaW5nZXItd2FnZ2luZyBhZnRlciBiYXR0aW5nIGRvd24g
cGFzc2VzLiBKYWNrc29uIGRvZXNuJiM4MjE3O3QgaGF2ZSBhIHByb2JsZW0gd2l0aCB0aGUgdGF1
bnQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIHdhbnQgb3VyIGd1eXMgdG8gcGxheSB3aXRoIGEgbGl0dGxlIGVk
Z2UgdG8gdGhlbSwmIzgyMjE7IEphY2tzb24gc2FpZC48L3A+PHA+TGluZXVwIHNoYWtlLXVwPC9w
PjxwPlhhdmllciBDb29wZXIgYW5kIEpvaG4gSHVnaGVzIHdlcmUgbGlzdGVkIGFzIHRoZSBzdGFy
dGluZyBkZWZlbnNpdmUgZW5kcyBsYXN0IHdlZWsuIE5vdyBOYXNzaWIgYW5kIFBhcm1hIEhlaWdo
dHMgbmF0aXZlIEphbWllIE1lZGVyIGFyZSBpbiB0aG9zZSBzcG90cy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kg
ZG9uJiM4MjE3O3QgdGhpbmsgSSYjODIxNzttIG5lY2Vzc2FyaWx5IHdvcnJpZWQgYWJvdXQgdGhl
IHN0YXJ0cyBvciBpZiBJJiM4MjE3O20gc3RhcnRpbmcgb3Igbm90LCYjODIyMTsgQ29vcGVyIHNh
aWQuICYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIGEgZ3JlYXQgb3Bwb3J0dW5pdHkgdG8gYmUgYSBzdGFydGVy
LCBidXQgSSB0aGluayB1bHRpbWF0ZWx5IHRoZSBjb2FjaGVzIGFyZSBnb2luZyB0byBwdXQgdGhl
IHBsYXllcnMgb3V0IHRoZXJlIGFuZCBnaXZlIHVzIHRoZSBiZXN0IGNoYW5jZSB0byBtYWtlIHBs
YXlzLiBJIGtub3cgSSYjODIxNzttIGdvaW5nIHRvIGJlIHBsYXlpbmcgU3VuZGF5IGFuZCBoYXZl
IGEgY2hhbmNlIHRvIGhlbHAgdGhlIHRlYW0gd2luLiBJJiM4MjE3O3ZlIGp1c3QgZ290IHRvIGRv
IG15IHBhcnQgYW5kIG1ha2UgcGxheXMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5VbmlvbiByZXByZXNlbnRhdGl2
ZXM8L3A+PHA+QnJvd25zIHBsYXllcnMgdm90ZWQgd2lkZSByZWNlaXZlciBBbmRyZXcgSGF3a2lu
cyB0aGVpciBORkwgUGxheWVycyBBc3NvY2lhdGlvbiBwbGF5ZXIgcmVwcmVzZW50YXRpdmUgV2Vk
bmVzZGF5LiBJbnNpZGUgbGluZWJhY2tlcnMgRGVtYXJpbyBEYXZpcyBhbmQgQ2hyaXMgS2lya3Nl
eSBhcmUgYWx0ZXJuYXRlcy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0IG1lYW5zIHlvdXIgdGVhbW1hdGVzIHRy
dXN0IHlvdSB0byBtYWtlIHN1cmUgdGhpbmdzIGFyZSBnb2luZyB0aGUgd2F5IHRoYXQgeW91IHdh
bnQgdGhlbSBmcm9tIGEgcGxheWVyIHN0YW5kcG9pbnQsJiM4MjIxOyBIYXdraW5zIHNhaWQuICYj
ODIyMDtUaGF0JiM4MjE3O3MgYWx3YXlzIGltcG9ydGFudCwgbm90IGp1c3QgZm9yIHRoZSBjdXJy
ZW50IGd1eXMsIGJ1dCBmb3IgcGVvcGxlIHRvIGNvbWUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5FeHRyYSBwb2lu
dHM8L3A+PHA+JiM4MjI2OyBBbGwgcGxheWVycyBvbiB0aGUgQnJvd25zJiM4MjE3OyBhY3RpdmUg
cm9zdGVyIHByYWN0aWNlZCBUaHVyc2RheS48L3A+PHA+JiM4MjI2OyBKYWNrc29uIHNhaWQgY2Vu
dGVyIENhbWVyb24gRXJ2aW5nJiM4MjE3O3MgdHJvdWJsZSB3aXRoIHNob3RndW4gc25hcHMgaGFz
biYjODIxNzt0IHN1cmZhY2VkIHRoaXMgd2VlayBpbiBwcmFjdGljZS4gJiM4MjIwO0kgZG9uJiM4
MjE3O3Qgc2VlIGl0IHJlYXJpbmcgaXRzIHVnbHkgaGVhZCwmIzgyMjE7IEphY2tzb24gc2FpZC48
L3A+PHA+JiM4MjI2OyBUaGUgQnJvd25zIHdpbGwgd29yayBvdXQgZnJlZS1hZ2VudCBvZmZlbnNp
dmUgbGluZW1hbiBNaWtlIExpZWR0a2Ugb24gRnJpZGF5LCBoaXMgYWdlbnQsIEJyZXR0IFRlc3Ns
ZXIsIGFubm91bmNlZCBvbiBUd2l0dGVyLiBMaWVkdGtlLCB3aG8gd29ya2VkIG91dCBsYXN0IHdl
ZWsgZm9yIHRoZSBOZXcgT3JsZWFucyBTYWludHMsIGhhcyBuZXZlciBhcHBlYXJlZCBpbiBhbiBO
RkwgcmVndWxhci1zZWFzb24gZ2FtZS48L3A+PHA+JiM4MjI2OyBGb3JtZXIgQnJvd25zIHBsYXll
cnMgQ2xheSBNYXR0aGV3cywgRnJhbmsgTWlubmlmaWVsZCBhbmQgRXJpYyBNZXRjYWxmIGFyZSBh
bW9uZyB0aGUgOTQgcGxheWVycyBhbmQgY29hY2hlcyB3aG8gaGF2ZSBiZWVuIG5vbWluYXRlZCBm
b3IgaW5kdWN0aW9uIGludG8gdGhlIFBybyBGb290YmFsbCBIYWxsIG9mIEZhbWUmIzgyMTc7cyBj
bGFzcyBvZiAyMDE3LiBUaGUgbGlzdCBvZiBub21pbmVlcyB3aWxsIGJlIHRyaW1tZWQgdG8gMjUg
c2VtaWZpbmFsaXN0cyBpbiBOb3ZlbWJlciBhbmQgdGhlbiB0byAxNSBmaW5hbGlzdHMgaW4gSmFu
dWFyeS48L3A+PHA+TmF0ZSBVbHJpY2ggY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRv
Om51bHJpY2hAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPm51bHJpY2hAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5j
b208L2E+LiBSZWFkIHRoZSBCcm93bnMgYmxvZyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8u
Y29tL2Jyb3ducyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5vaGlvLmNvbS9icm93bnM8L2E+LiBGb2xs
b3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9OYXRl
VWxyaWNoQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL05hdGVVbHJpY2hBQko8
L2E+IGFuZCBvbiBGYWNlYm9vayA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9hYmou
c3BvcnRzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9hYmouc3BvcnRzPC9hPi48
L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.