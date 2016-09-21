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Notebook

Browns notebook: Ben Roethlisberger ‘really surprised’ Cleveland passed on Carson Wentz in draft

By Marla Ridenour and Nate Ulrich
Beacon Journal sports writers

Published: September 21, 2016 - 08:28 PM
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