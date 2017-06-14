All CATEGORIES
☰ Menu

Notebook

Browns notebook: Brock Osweiler says he’s being coached hard on fundamentals after they ‘slid’ in 2016

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: June 14, 2017 - 08:22 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Browns head coach Hue Jackson has an eye on quarterback Brock Osweiler during practice at mini camp on Wednesday in Berea. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

Indians 12, Dodgers 5: Lonnie Chisenhall drives in five runs; Indians avoid sweep - 5:20 PM

CLEVELAND: The Indians were without two key members of the lineup but didn’t seem to mind, routing the Los Angeles Dodgers 12-5 on Thursday afternoon to avoid a sweep of a three-game series.

Browns quarterbacks coach David Lee says DeShone Kizer has great future but is long way away from being ready to start - 5:06 PM
Indians notebook: Edwin Encarnacion finding “ferocious” self; Francisco Lindor mired in slump - 5:31 PM
Browns mum about Myles Garrett’s foot injury that forced No. 1 pick to sit out final practice of mandatory minicamp - 5:31 PM
browns15web
Browns quarterback DeShone Kizer works with top offense ahead of Cody Kessler but says it’d be naive to declare himself ready to start
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next