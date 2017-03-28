Browns notebook: Cam Erving to move from center, compete for starting right tackle job, coach Hue Jackson says

PHA+UEhPRU5JWDogQ2FtZXJvbiBFcnZpbmcgd2lsbCByZWNlaXZlIGEgc2hvdCB0byBlYXJuIGhp
cyBrZWVwIHdpdGggdGhlIEJyb3ducywgYnV0IGl0IHdpbGwgYmUgYXQgYSBuZXcgcG9zaXRpb24u
PC9wPjxwPkNvYWNoIEh1ZSBKYWNrc29uIHNhaWQgRXJ2aW5nIHdpbGwgbW92ZSBmcm9tIGNlbnRl
ciB0byByaWdodCB0YWNrbGUsIHdoZXJlIGhlJiM4MjE3O2xsIGNvbXBldGUgZm9yIGEgc3RhcnRp
bmcgam9iIHRoYXQmIzgyMTc7cyB3aWRlIG9wZW4uPC9wPjxwPlRoZSBzaGlmdCBpc24mIzgyMTc7
dCBzdXJwcmlzaW5nLiBFcnZpbmcgc3RydWdnbGVkIGxhc3QgeWVhciBpbiBoaXMgZmlyc3Qgc2Vh
c29uIGFzIGEgc3RhcnRpbmcgTkZMIGNlbnRlciwgYW5kIHRoZSBjb2FjaGVzIG1vdmVkIGhpbSB0
byByaWdodCB0YWNrbGUgZm9yIHRoZSBzZWFzb24gZmluYWxlIHRvIHNlZSBpZiBoZSB3b3VsZCBm
YXJlIGJldHRlciB0aGVyZS4gVGhlbiB0aGUgQnJvd25zIHNpZ25lZCBKLkMuIFRyZXR0ZXIgaW4g
ZnJlZSBhZ2VuY3kgd2l0aCB0aGUgaW50ZW50IHRvIHN0YXJ0IGhpbSBhdCBjZW50ZXIuPC9wPjxw
PiYjODIyMDtXZSYjODIxNztyZSBnb2luZyB0byBzdGljayBbRXJ2aW5nXSBhdCByaWdodCB0YWNr
bGUsIHNlZSBpZiBoZSBjYW4gY29tcGV0ZSBhbmQgZWFybiB0aGUgcmlnaHQgdG8gYmUgdGhlIHN0
YXJ0aW5nIHJpZ2h0IHRhY2tsZSBmb3IgdGhlIENsZXZlbGFuZCBCcm93bnMsJiM4MjIxOyBKYWNr
c29uIHNhaWQgVHVlc2RheSBkdXJpbmcgdGhlIE5GTCBvd25lcnMgbWVldGluZ3MgYXQgdGhlIEFy
aXpvbmEgQmlsdG1vcmUgaG90ZWwgYW5kIHJlc29ydC48L3A+PHA+SW4gSmFudWFyeSwgRXJ2aW5n
IHNhaWQgaGUgZmVsdCBtb3JlIG5hdHVyYWwgYXQgdGFja2xlIHRoYW4gY2VudGVyIHBhcnRseSBi
ZWNhdXNlIG9mIGhpcyBiYWNrZ3JvdW5kLiBIZSBzdGFydGVkIDM3IGdhbWVzIGF0IGxlZnQgdGFj
a2xlIGF0IEZsb3JpZGEgU3RhdGUgYmVmb3JlIG1vdmluZyB0byBjZW50ZXIgZm9yIHRoZSBmaW5h
bCBmaXZlIGdhbWVzIG9mIGhpcyBjb2xsZWdpYXRlIGNhcmVlci4gRXJ2aW5nIGFuZCBoaXMgY29h
Y2hlcyBoYXZlIGFsc28gY29uY2VkZWQgaGlzIHNpemUgKDYtZm9vdC01IGFuZCAzMTMgcG91bmRz
KSBtYWtlcyBoaW0gYmV0dGVyIHN1aXRlZCBmb3IgdGFja2xlIHRoYW4gY2VudGVyLjwvcD48cD4m
IzgyMjA7SGUmIzgyMTc7cyB2ZXJ5IGF0aGxldGljLCYjODIyMTsgSmFja3NvbiBzYWlkLiAmIzgy
MjA7V2Uga25vdyBDYW0mIzgyMTc7cyB2ZXJ5IGxvbmcuIEkgdGhpbmsgaGUgbG92ZXMgZm9vdGJh
bGwuIEkgdGhpbmsgaGUmIzgyMTc7cyB3aWxsaW5nIHRvIHdvcmsuIEhlIG5lZWRzIHRvIGNvbnRp
bnVlIHRvIGdldCBiaWdnZXIgYW5kIHN0cm9uZ2VyLiBIZSBrbm93cyB0aGF0LiBJdCYjODIxNztz
IHdoYXQgSSYjODIxNzt2ZSBhc2tlZCBoaW0gdG8gZG8gdGhpcyBvZmZzZWFzb24sIGFuZCBJIHRo
aW5rIGhlIHdhbnRzIHRvIGdvIG91dCB0aGVyZSBhbmQgcGxheSB0YWNrbGUuPC9wPjxwPiYjODIy
MDtDYW0gd2FzIHdpbGxpbmcgdG8gZG8sIGFuZCBjcmVkaXQgdG8gaGltLCBhbnl0aGluZyB3ZSBh
c2tlZCBoaW0gdG8uIEhlIHRyaWVkIHRvIGdvIGluIHRoZXJlIGFuZCBwbGF5IGNlbnRlci4gV2Ug
dGhvdWdodCB0aGF0IHdhcyBnb2luZyB0byBiZSBhIHBvc3NpYmxlIGZpdCBmb3IgaGltLiBEaWRu
JiM4MjE3O3Qgd29yayBvdXQgYXMgd2VsbCBhcyB3ZSB3b3VsZCYjODIxNzt2ZSBsaWtlZCwgYnV0
IEkgcmVhbGx5IGFwcHJlY2lhdGUgYSBwbGF5ZXIgYXR0ZW1wdGluZyB0byBkbyB3aGF0IHdlIGFz
a2VkIGhpbSB0byBkbyBiZWNhdXNlIG9mIHdoYXQgd2Ugc2F3IGEgeWVhciBhZ28uICYjODIyMDs8
L3A+PHA+RXJ2aW5nLCB0aGUgMTl0aCBvdmVyYWxsIHBpY2sgaW4gdGhlIDIwMTUgZHJhZnQsIHdp
bGwgYmUgb25lIG9mIHNldmVyYWwgcGxheWVycyB2eWluZyBmb3IgdGhlIHJpZ2h0IHRhY2tsZSBq
b2IuIFRoZSBvdGhlciBjYW5kaWRhdGVzIGluY2x1ZGUgU2hvbiBDb2xlbWFuLCBNYXR0IE1jQ2Fu
dHMsIFNwZW5jZXIgRHJhbmdvIGFuZCBaYWNoIFN0ZXJ1cC48L3A+PHA+TGFzdCBzZWFzb24sIEF1
c3RpbiBQYXN6dG9yIHN0YXJ0ZWQgdGhlIGZpcnN0IDE1IGdhbWVzIGZvciB0aGUgQnJvd25zIGF0
IHJpZ2h0IHRhY2tsZSBiZWZvcmUgbW92aW5nIHRvIGd1YXJkIHdoaWxlIEVydmluZyB0b29rIGhp
cyBzcG90IGZvciB0aGUgZmluYWxlLiBCdXQgUGFzenRvciBpcyBhIGZyZWUgYWdlbnQgbm93LiA8
L3A+PHA+QXNrZWQgaWYgdGhlIHNoaXAgaGFzIHNhaWxlZCBvbiByZS1zaWduaW5nIFBhc3p0b3Is
IEphY2tzb24gc2FpZCwgJiM4MjIwO1RoZXJlJiM4MjE3O3MgYWx3YXlzIGEgcG9zc2liaWxpdHku
IFRoYXQgZGVjaXNpb24gaGFzIG5vdCBiZWVuIG1hZGUgeWV0LiYjODIyMTs8L3A+PHA+QmFycmlu
ZyBpbmp1cnksIHRoZSBvdGhlciBzdGFydGluZyBqb2JzIG9uIHRoZSBvZmZlbnNpdmUgbGluZSBh
cmUgc2V0IHdpdGggSm9lIFRob21hcyBhdCBsZWZ0IHRhY2tsZSwgSm9lbCBCaXRvbmlvIGF0IGxl
ZnQgZ3VhcmQsIEtldmluIFplaXRsZXIgYXQgcmlnaHQgZ3VhcmQgYW5kIFRyZXR0ZXIgYXQgY2Vu
dGVyLiA8L3A+PHA+QnVzeSBGcmlkYXkgaW4gQmVyZWE8L3A+PHA+VGhlIEJyb3ducyB3aWxsIGhv
c3QgT2hpbyBTdGF0ZSBjb3JuZXJiYWNrIGFuZCBNYXNzaWxsb24gSGlnaCBTY2hvb2wgZ3JhZHVh
dGUgR2FyZW9uIENvbmxleSBvbiBhbiBvZmZpY2lhbCBwcmUtZHJhZnQgdmlzaXQgRnJpZGF5IGF0
IHRoZWlyIGhlYWRxdWFydGVycywgYSBsZWFndWUgc291cmNlIHNhaWQuPC9wPjxwPlRoZSBvcmdh
bml6YXRpb24gd2lsbCBhbHNvIHByaXZhdGVseSB3b3JrIG91dCBOb3J0aCBDYXJvbGluYSBxdWFy
dGVyYmFjayBhbmQgTWVudG9yIG5hdGl2ZSBNaXRjaGVsbCBUcnViaXNreSBvbiBGcmlkYXkgZHVy
aW5nIGl0cyBsb2NhbCBwcm9zcGVjdCB3b3Jrb3V0IGRheSBhdCBpdHMgZmFjaWxpdHkgaW4gQmVy
ZWEsIGFub3RoZXIgbGVhZ3VlIHNvdXJjZSBjb25maXJtZWQuPC9wPjxwPlRoZSB2YXN0IG1ham9y
aXR5IG9mIGRyYWZ0IHByb3NwZWN0cyBtdXN0IHdvcmsgb3V0IGZvciBORkwgdGVhbXMgb24gdGhl
aXIgY29sbGVnZSBjYW1wdXNlcy4gQnV0IFRydWJpc2t5IHdpbGwgYmUgcGVybWl0dGVkIHVuZGVy
IE5GTCBydWxlcyB0byB3b3JrIG91dCBpbiBCZXJlYSBiZWNhdXNlIGhlJiM4MjE3O3MgY29uc2lk
ZXJlZCBsb2NhbCB0byBDbGV2ZWxhbmQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIHdpc2ggd2UgY291bGQgaGF2
ZSB0aGVtIGFsbCBjb21lIFt0byBCcm93bnMgaGVhZHF1YXJ0ZXJzXSwmIzgyMjE7IEphY2tzb24g
c2FpZC4gJiM4MjIwO0l0IHdpbGwgYmUgYW4gYWR2YW50YWdlLCBpZiB0aGF0JiM4MjE3O3MgaG93
IHdlIGRvIGl0LCB0byBoYXZlIGhpbSBiZSB0aGVyZSwgdG8gc2VlIGV4YWN0bHkgaG93IHdlIGNh
biBkbyB0aGluZ3MuIFRoZXJlJiM4MjE3O3MgbW9yZSB5b3UgY2FuIGRvLiBUaGVyZSYjODIxNztz
IG1vcmUgeW91IGNhbiBzZWxsLiBUaGVyZSYjODIxNztzIG1vcmUgdGhhdCB5b3UgY2FuIGZpbmQg
b3V0LCBhbmQgdGhhdCYjODIxNztzIGFuIGFkdmFudGFnZSB0byBoaW0gYXQgdGhlIGVuZCBvZiB0
aGUgZGF5LiBIZSYjODIxNztzIGFibGUgdG8gZG8gdGhhdCBiZWNhdXNlIG9mIHdoZXJlIGhlIHBs
YXllZCBoaWdoIHNjaG9vbCBmb290YmFsbC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkphY2tzb24gc2FpZCBoZSBo
YXMgc2tpcHBlZCB0aGUgc2NyaXB0ZWQgcHJvIGRheXMgb2YgcXVhcnRlcmJhY2tzIHRoaXMgb2Zm
c2Vhc29uLCBpbmNsdWRpbmcgVHJ1Ymlza3kmIzgyMTc7cyBsYXN0IHdlZWsgaW4gQ2hhcGVsIEhp
bGwsIE4uQy4sIGJlY2F1c2UgaGUgdmFsdWVzIHByaXZhdGUgd29ya291dHMgbW9yZS48L3A+PHA+
VHJ1Ymlza3ksIENsZW1zb24mIzgyMTc7cyBEZXNoYXVuIFdhdHNvbiwgTm90cmUgRGFtZSYjODIx
NztzIERlU2hvbmUgS2l6ZXIgYW5kIFRleGFzIFRlY2gmIzgyMTc7cyBQYXRyaWNrIE1haG9tZXMg
YXJlIGNvbnNpZGVyZWQgdGhlIHRvcC1yYXRlZCBxdWFydGVyYmFja3MgaW4gdGhpcyB5ZWFyJiM4
MjE3O3MgY2xhc3MuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGRvbiYjODIxNzt0IGtub3cgdGhhdCB0aGlzIGdy
b3VwLCBvbmUgZ3V5IHNlcGFyYXRlcyBoaW1zZWxmIGZyb20gdGhlIG90aGVyIGFzIG11Y2gsJiM4
MjIxOyBKYWNrc29uIHNhaWQuICYjODIyMDtXZSYjODIxNztsbCBmaW5kIG91dCBhcyB3ZSBnby4g
SG9wZWZ1bGx5IHNvbWVib2R5IHdpbGwuIFRoYXQgd291bGQgbWFrZSBpdCBlYXNpZXIgYXMgeW91
IGxvb2sgYXQgaXQuIEJ1dCB0aGF0IGhhc24mIzgyMTc7dCBiZWVuIGRlY2lkZWQuJiM4MjIxOzwv
cD48cD5Ib21ldG93biBoZXJvIHJldHVybnM8L3A+PHA+VGhlIEJyb3ducyByZS1zaWduZWQgZGVm
ZW5zaXZlIGxpbmVtYW4gYW5kIFBhcm1hIEhlaWdodHMgbmF0aXZlIEphbWllIE1lZGVyLiBUaGUg
cGxheWVyIHdob3NlIG5pY2tuYW1lIGlzICYjODIyMDt0aGUgUGllcm9naSBQcmluY2Ugb2YgUGFy
bWEmIzgyMjE7IHdhcyBhbiBleGNsdXNpdmUtcmlnaHRzIGZyZWUgYWdlbnQuPC9wPjxwPk1lZGVy
JiM4MjE3O3MgYmxvY2tlZCBmaWVsZCBnb2FsIG9uIENocmlzdG1hcyBFdmUgaGVscGVkIHRoZSBC
cm93bnMgZGVmZWF0IHRoZSBTYW4gRGllZ28gQ2hhcmdlcnMgMjAtMTcgYW5kIGF2b2lkIGEgZHJl
YWRlZCAwLTE2IHNlYXNvbi48L3A+PHA+TWVkZXIsIDI1LCBoYXMgYXBwZWFyZWQgaW4gMzMgZ2Ft
ZXMgd2l0aCAxNSBzdGFydHMgc2luY2Ugam9pbmluZyB0aGUgQnJvd25zIGluIDIwMTQgYXMgYW4g
dW5kcmFmdGVkIHJvb2tpZSBmcm9tIEFzaGxhbmQgVW5pdmVyc2l0eS4gSGUgcGxheWVkIGluIGFs
bCAxNiBnYW1lcyBsYXN0IHNlYXNvbiB3aXRoIDE1IHN0YXJ0cyBhbmQgaGFkIDQ4IHRhY2tsZXMs
IG9uZSBzYWNrIGFuZCBvbmUgcGFzcyBkZWZlbnNlZC48L3A+PHA+S2V5IHRvIGZ1dHVyZTwvcD48
cD5KYWNrc29uIG1hZGUgaXQgY2xlYXIgdGhlIEJyb3ducyB3YW50IHRvIHNlY3VyZSBsaW5lYmFj
a2VyIENocmlzdGlhbiBLaXJrc2V5IGxvbmcgdGVybSB3aXRoIGEgY29udHJhY3QgZXh0ZW5zaW9u
IGJlY2F1c2UgdGhleSB2aWV3IGhpbSBhcyBhIHBpZWNlIG9mIHRoZWlyIGZ1dHVyZS48L3A+PHA+
JiM4MjIwO0tpcmtvIGlzIGFub3RoZXIgb25lIG9mIG91ciB5b3VuZywgdGFsZW50ZWQgcGxheWVy
cyB0aGF0IHdlIHdhbnQgdG8gaGF2ZSBiYWNrLCYjODIyMTsgSmFja3NvbiBzYWlkLiAmIzgyMjA7
SG9wZWZ1bGx5IHdlJiM4MjE3O2xsIHdvcmsgdGhyb3VnaCB0aGF0IHByb2Nlc3MuIEJ1dCBoZSYj
ODIxNztzIGFub3RoZXIgb25lIG9mIHRob3NlIGNvcm5lcnN0b25lIHBsYXllcnMgaW4gbXkgb3Bp
bmlvbi4gSG9wZWZ1bGx5IHdlIGNhbiBnZXQgdGhpbmdzIGRvbmUgd2l0aCBoaW0uIEhlJiM4MjE3
O3MgdGFsZW50ZWQuIERpZCBhIGdyZWF0IGpvYiBsYXN0IHllYXIuIExvb2tpbmcgZm9yIGhpbSB0
byBiZSBldmVuIGJldHRlciB0aGlzIHllYXIuJiM4MjIxOzwvcD48cD5FeHRyYSBwb2ludHM8L3A+
PHA+JiM4MjI2OyBKYWNrc29uIHNhaWQgaGUgd2lzaGVzIHRoZSBCcm93bnMgY291bGQgaGF2ZSBr
ZXB0IHdpZGUgcmVjZWl2ZXIgVGVycmVsbGUgUHJ5b3IsIGJ1dCBhIG5ldyBjb250cmFjdCBoYXMg
dG8gd29yayBmb3IgYm90aCBzaWRlcy4gUHJ5b3IgbGVmdCB0aGUgQnJvd25zIGluIGZyZWUgYWdl
bmN5IE1hcmNoIDEwIHRvIGpvaW4gV2FzaGluZ3RvbiBvbiBhIG9uZS15ZWFyIGRlYWwgd29ydGgg
JDYgbWlsbGlvbiwgcGx1cyAkMiBtaWxsaW9uIGluIGluY2VudGl2ZXMuICYjODIyMDtJIGZlbHQg
dmVyeSBjb21mb3J0YWJsZSB0aGF0IHdlIGRpZCBldmVyeXRoaW5nIHdlIGNvdWxkIHRvIHB1dCB0
aGUgYmVzdCBvZmZlciBpbiBmcm9udCBvZiBoaW0sJiM4MjIxOyBKYWNrc29uIHNhaWQuICYjODIy
MDtJdCBqdXN0IGRpZG4mIzgyMTc7dCB3b3JrIG91dC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPiYjODIyNjsgSmFj
a3NvbiBzYWlkIHRoZSBCcm93bnMgaGF2ZSBub3QgdGFsa2VkIHRvIGFueSB0ZWFtcyBhYm91dCBo
b2xkaW5nIGpvaW50IHByYWN0aWNlcyBvciBhIHNjcmltbWFnZSB0aGlzIHllYXIuPC9wPjxwPiYj
ODIyNjsgSmFja3NvbiByZWl0ZXJhdGVkIHdoYXQgaGUgc2FpZCBpbiBKYW51YXJ5IGFib3V0IHRo
ZSBwb3NzaWJpbGl0eSBvZiBhcHBlYXJpbmcgb24gSEJPJiM4MjE3O3MgPGVtPkhhcmQgS25vY2tz
PC9lbT46ICYjODIyMDtJIGRvbiYjODIxNzt0IHRoaW5rIEkgY2FuIHNheSBubywgYnV0IGhvcGVm
dWxseSBvdXIgb3JnYW5pemF0aW9uIGNhbi4mIzgyMjE7PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.