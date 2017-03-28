All CATEGORIES
☰ Menu

Notebook

Browns notebook: Cam Erving to move from center, compete for starting right tackle job, coach Hue Jackson says

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: March 28, 2017 - 09:31 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Browns center Cameron Erving (74) blocks during a game against the Pittsburgh Steelers, Nov. 20, 2016 in Cleveland. (AP Photo/David Richard)


MORE IN SPORTS

zmen29cut_02 Patrick Semansky - AP
University of Akron basketball: Search to replace coach Keith Dambrot begins; Zips players consider options

The fallout has begun in the wake of former University of Akron basketball coach Keith Dambrot accepting the same position at Duquesne University.

marla29cut_01
Marla Ridenour: Cavaliers conceding high playoff seed not as farfetched as it sounds, but convincing LeBron an issue
tribe29cut_01
Indians make contract extension with Jose Ramirez official
browns29cut_02
Browns coach Hue Jackson wants to keep No. 1 pick, says ‘there’s no question’ edge rusher Myles Garrett in discussion
bsider29cut_01
Coach Hue Jackson still has hope Browns could trade for quarterback: ‘Anything’s a possibility until it’s not’
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next