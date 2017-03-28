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Browns notebook: Cam Erving to move from center, compete for starting right tackle job, coach Hue Jackson says

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: March 28, 2017 - 09:31 PM | Updated: March 28, 2017 - 09:41 PM
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Cleveland Browns center Cameron Erving (74) blocks during a game against the Pittsburgh Steelers, Nov. 20, 2016 in Cleveland. (AP Photo/David Richard)


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