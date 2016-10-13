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Browns notebook: Cameron Erving back at center as reconfigured offensive line prepares for Titans’ tough pass rush

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: October 13, 2016 - 04:01 PM
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Browns quarterback Josh McCown takes the snap from center Cam Erving in the first quarter of a game against the Baltimore Ravens, Sept. 18 at FirstEnergy Stadium in Cleveland. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


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