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Browns notebook: Coach Hue Jackson challenges Corey Coleman to become lead receiver: ‘He’s now seen as the guy’

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: March 29, 2017 - 05:29 PM
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Cleveland Browns wide receiver Corey Coleman (19) runs the ball in the first half of a game against the Cincinnati Bengals, Dec. 11, 2016, in Cleveland. (AP Photo/Ron Schwane)

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