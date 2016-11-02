All CATEGORIES
☰ Menu

Browns notebook

Browns notebook: Coach Hue Jackson holds off on naming starting quarterback, but left tackle Joe Thomas sees reasons to go back to Cody Kessler

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: November 2, 2016 - 04:34 PM | Updated: November 3, 2016 - 12:07 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Browns quarterback Cody Kessler (6) looks to pass under pressure from Washington Redskins outside linebacker Ryan Kerrigan (91) during the first half of a game Oct. 2, in Landover, Md. (AP Photo/Chuck Burton)

RELATED STORIES
ON THE WEB

MORE IN SPORTS

cfans04cut_4
Indians fall short of World Series title but fans remain optimistic - 11:01 PM

CLEVELAND: Baseball fans wearing Indians and Chicago Cubs jerseys and hats wandered around Progressive Field and the streets of Cleveland in the wee hours of Thursday morning amazed at what they just witnessed.

woodridge04cut_5
Woodridge boys, girls in running to win state cross country championships in Division II - 11:16 PM
cityfb04cut_04
High school football/Ellet 17, Firestone 12: Marquise Bridges guides Orangemen to win in City Series postseason final - 11:16 PM
State cross country scouting box - 11:16 PM
bnotes04cut
Browns notebook: Terrelle Pryor tired of youth being used as excuse for losing: ‘We’re young. Who cares?’ - 11:10 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next