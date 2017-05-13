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Browns notebook: Coach Hue Jackson says Cody Kessler will begin OTAs as first-team QB, others ‘got to take it from him’

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: May 13, 2017 - 06:11 PM | Updated: May 13, 2017 - 08:46 PM
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Cleveland Browns quarterback Cody Kessler throws under pressure in the first half of a game against the Cincinnati Bengals, Oct. 23, 2016, in Cincinnati. (AP Photo/Gary Landers)


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