Browns notebook: Coach Hue Jackson says don’t be surprised if QB DeShone Kizer receives most of his attention during OTAs

PHA+QVVST1JBOiBDb2R5IEtlc3NsZXIgd2lsbCBiZWdpbiBvcmdhbml6ZWQgdGVhbSBhY3Rpdml0
aWVzIFR1ZXNkYXkgYXMgdGhlIGZpcnN0LXN0cmluZyBxdWFydGVyYmFjaywgYnV0IHRoYXQgZG9l
c24mIzgyMTc7dCBtZWFuIGhlJiM4MjE3O2xsIHJlY2VpdmUgdGhlIG1vc3QgdHV0b3JpbmcgZnJv
bSBjb2FjaCBIdWUgSmFja3Nvbi48L3A+PHA+QWN0dWFsbHksIEphY2tzb24gc3VnZ2VzdGVkIE1v
bmRheSBoZSYjODIxNztsbCBsaWtlbHkgYmUgbW9yZSBmb2N1c2VkIG9uIHRyeWluZyB0byBoZWxw
IHJvb2tpZSBxdWFydGVyYmFjayBEZVNob25lIEtpemVyIGdldCB1cCB0byBzcGVlZC48L3A+PHA+
JiM4MjIwO1RoZSBmaXJzdCBkYXksIHlvdSBtaWdodCBzZWUgdGhlIHlvdW5nIGd1eSB3aXRoIG1l
IHRoZSB3aG9sZSB0aW1lLCYjODIyMTsgSmFja3NvbiBzYWlkIGR1cmluZyB0aGUgQ2xldmVsYW5k
IEJyb3ducyBGb3VuZGF0aW9uIEdvbGYgVG91cm5hbWVudCBhdCBCYXJyaW5ndG9uIEdvbGYgQ2x1
Yi4gJiM4MjIwOy4uLiBXaGVuIEkmIzgyMTc7bSB0YWxraW5nIGFib3V0IHRoZSB5b3VuZyBndXks
IEkmIzgyMTc7bSB0YWxraW5nIGFib3V0IERlU2hvbmUgYmVjYXVzZSBJIHdhbnQgdG8gbWFrZSBz
dXJlIEkgaGF2ZSBteSBoYW5kIG9uIGhpbSBhcyBtdWNoIGFzIEkgY2FuLiYjODIyMTs8L3A+PHA+
SmFja3NvbiBoYXMgc2FpZCBoZSB3b24mIzgyMTc7dCBwcmV2ZW50IEtpemVyIGZyb20gc3RhcnRp
bmcgcmlnaHQgYXdheSBpZiB0aGUgc2Vjb25kLXJvdW5kIGRyYWZ0IHBpY2sgKE5vLiA1MiBvdmVy
YWxsKSBmcm9tIE5vdHJlIERhbWUgcHJvdmVzIGhlJiM4MjE3O3MgcmVhZHkuIEJ1dCBLaXplciBu
ZWVkcyB0byBkZXZlbG9wIGluIGEgaHVycnkgdG8gaGF2ZSBhIHJlYWxpc3RpYyBzaG90LCBhbmQg
SmFja3NvbiBvYnZpb3VzbHkga25vd3MgdGhhdC48L3A+PHA+SW4gdGhlIG1lYW50aW1lLCBLZXNz
bGVyLCBhIHRoaXJkLXJvdW5kIHBpY2sgaW4gbGFzdCB5ZWFyJiM4MjE3O3MgZHJhZnQsIHdpbGwg
ZW50ZXIgT1RBcyBpbiB0aGUgZHJpdmVyJiM4MjE3O3Mgc2VhdCB0byBzdGFydCB0aGUgU2VwdC4g
MTAgcmVndWxhci1zZWFzb24gb3BlbmVyIGFnYWluc3QgdGhlIFBpdHRzYnVyZ2ggU3RlZWxlcnMg
YW5kIGF0dGVtcHQgdG8gZmlnaHQgb2ZmIEtpemVyLCBCcm9jayBPc3dlaWxlciBhbmQgS2V2aW4g
SG9nYW4gaW4gd2hhdCBKYWNrc29uIGhhcyBkdWJiZWQgYW4gJiM4MjIwO29wZW4mIzgyMjE7IGNv
bXBldGl0aW9uLjwvcD48cD4mIzgyMjA7Q29keSYjODIxNztzIGdvaW5nIHRvIHdhbGsgb3V0IHRo
ZXJlIGZpcnN0LCBhbmQgaGUmIzgyMTc7cyBnb3QgdG8ga2VlcCB0aGF0IGpvYiwmIzgyMjE7IEph
Y2tzb24gc2FpZC4gJiM4MjIwO0hlJiM4MjE3O3MgZ290IHRvIGRvIGV2ZXJ5dGhpbmcgdGhlIHJp
Z2h0IHdheSBpbiBvcmRlciB0byBjb250aW51ZSB0byBsZWFkIHRoZSBmaXJzdCB0ZWFtLiBUaGUg
b3RoZXIgZ3V5cyB3aWxsIGdldCBvcHBvcnR1bml0aWVzIGFzIHdlbGwsIGFuZCBJIHRoaW5rIHRo
YXQmIzgyMTc7cyB0aGUgd2F5IHlvdSBoYXZlIHRvIGRvIHRoaXMgaWYgaXQmIzgyMTc7cyBhIGNv
bXBldGl0aW9uLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VHdvIHdlZWtzIGFnbywgSmFja3NvbiBzYWlkIGhlIHdv
dWxkbiYjODIxNzt0IG5lY2Vzc2FyaWx5IGxhYmVsIE9zd2VpbGVyIHRoZSBOby4gMiBxdWFydGVy
YmFjay4gT24gTW9uZGF5LCBoZSBzYWlkIHRoZSBvcmRlciBiZWhpbmQgS2Vzc2xlciB3b24mIzgy
MTc7dCBiZSAmIzgyMjA7Ynkgcm90YXRpb24uJiM4MjIxOzwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBkb24mIzgy
MTc7dCBkbyBpdCBieSBudW1iZXIsJiM4MjIxOyBKYWNrc29uIHNhaWQuICYjODIyMDtJIGhhdmUg
dG8gZG8gaXQgYnkgZmVlbC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkhlbHAgb24gdGhlIHdheT88L3A+PHA+U3Bl
YWtpbmcgb2YgcXVhcnRlcmJhY2tzLCBDb2xpbiBLYWVwZXJuaWNrIGlzIHN0aWxsIGEgZnJlZSBh
Z2VudCwgYW5kIHRoZSBCcm93bnMgY29udGludWUgdG8gaW5zaXN0IHRoZXkmIzgyMTc7cmUgbm90
IGZpbmlzaGVkIGxvb2tpbmcgZm9yIGhlbHAgdGhpcyBvZmZzZWFzb24uPC9wPjxwPiYjODIyMDtJ
IHdvbiYjODIxNzt0IGdvIHRoZXJlIGFuZCBzYXkgdGhhdCBpdCYjODIxNztzIHRoZSBxdWFydGVy
YmFjayBwb3NpdGlvbiBbd2hlcmUgd2UmIzgyMTc7cmUgbm90IGRvbmVdIGJlY2F1c2UgSSB0aGlu
ayB3ZSBoYXZlIGZvdXIgYm9kaWVzIGhlcmUsJiM4MjIxOyBKYWNrc29uIHNhaWQuICYjODIyMDtX
ZSBkcmFmdGVkIGEgZ3V5IHdlIGZlZWwgZ29vZCBhYm91dCBbaW4gS2l6ZXJdLiBJIHRoaW5rIHRo
YXQmIzgyMTc7cyBwcm9iYWJseSBldmVyeXdoZXJlIGVsc2UgW3doZXJlIHdlJiM4MjE3O3JlIG5v
dCBkb25lXS48L3A+PHA+JiM4MjIwO05vdywgSSYjODIxNzttIG5vdCBzaHV0dGluZyB0aGUgZG9v
ciBvbiBDb2xpbi4gSSBkb24mIzgyMTc7dCB3YW50IGFueW9uZSB0byB0aGluayB3ZSYjODIxNzty
ZSBhbnRpLUNvbGluIG9yIGFueXRoaW5nIGxpa2UgdGhhdC4gVGhhdCYjODIxNztzIG5vdCB0aGUg
Y2FzZS4gSSBqdXN0IHRoaW5rIHJpZ2h0IG5vdyB3ZSBoYXZlIGZvdXIgZ3V5cyB0aGF0IGFyZSB2
eWluZyBmb3IgYW4gb3Bwb3J0dW5pdHkgdG8gYmUgb3VyIHF1YXJ0ZXJiYWNrIHRoYXQgd2UgZmVl
bCBnb29kIGFib3V0LiYjODIyMTs8L3A+PHA+SmFja3NvbiBhbHNvIHBvbGl0ZWx5IHNhaWQgdGhl
IEJyb3ducyB3ZXJlbiYjODIxNzt0IHB1cnN1aW5nIEthZXBlcm5pY2sgaW4gTWFyY2ggYXQgdGhl
IE5GTCBvd25lcnMgbWVldGluZ3MuIEhlYWQgb2YgZm9vdGJhbGwgb3BlcmF0aW9ucyBTYXNoaSBC
cm93biBzYWlkIE1heSA1IGl0IHdvdWxkIGJlIGEgJiM4MjIwO3N1cnByaXNlJiM4MjIxOyBpZiB0
aGUgQnJvd25zIGFkZGVkIGFub3RoZXIgcXVhcnRlcmJhY2sgdGhpcyBvZmZzZWFzb24uPC9wPjxw
PkJ1dCB3aGF0IGFib3V0IHRoZSB0ZWFtJiM4MjE3O3MgbmVlZCBhdCB3aWRlIHJlY2VpdmVyPyA8
L3A+PHA+SmFja3NvbiBhbHNvIHdhcyBhc2tlZCB3aGV0aGVyIGZyZWUtYWdlbnQgd2lkZSByZWNl
aXZlciBWaWN0b3IgQ3J1eiBpcyBhbiBvcHRpb24uPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSYjODIxNzt2ZSBo
YWQgZGlzY3Vzc2lvbnMgYWJvdXQgYW55IHBsYXllciB0aGF0JiM4MjE3O3Mgb3V0IHRoZXJlLCBu
b3QganVzdCBWaWN0b3IsIGJ1dCBhbGwgb2YgdGhlbSBhbmQgc2VlIGlmIHRoZXkgZml0LCYjODIy
MTsgSmFja3NvbiBzYWlkLiAmIzgyMjA7WW91IGtub3csIHdlJiM4MjE3O3JlIGEgeW91bmcgZm9v
dGJhbGwgdGVhbSwgYW5kIHdlJiM4MjE3O3JlIHByb2JhYmx5IG1vcmUgeW91bmcgYXQgdGhlIHBv
c2l0aW9uLCBidXQgZXZlbnR1YWxseSBpZiB3ZSBmZWVsIGxpa2UgYSBndXkgY2FuIGhlbHAgdXMs
IHdlJiM4MjE3O2xsIGNvbnRpbnVlIHRvIGV4cGxvcmUgdGhvc2Ugb3Bwb3J0dW5pdGllcy4mIzgy
MjE7PC9wPjxwPk5vIHN1cmdlcnkgbmVlZGVkPzwvcD48cD5UaGUgQnJvd25zIGFubm91bmNlZCBj
b3JuZXJiYWNrIEhvd2FyZCBXaWxzb24gd291bGQgdW5kZXJnbyBzdXJnZXJ5IG9uIHRoZSBmcmFj
dHVyZWQga25lZWNhcCBoZSBzdWZmZXJlZCBNYXkgMTIgZHVyaW5nIHJvb2tpZSBtaW5pY2FtcCwg
YnV0IE5GTCBOZXR3b3JrIHJlcG9ydGVkIG5lYXJseSBhIHdlZWsgbGF0ZXIgdGhlIGZvdXJ0aC1y
b3VuZCBwaWNrIHdvbiYjODIxNzt0IG5lZWQgc3VyZ2VyeSBhZnRlciBhbGwuPC9wPjxwPlNvIHdo
YXQgaXMgV2lsc29uJiM4MjE3O3Mgc3RhdHVzPzwvcD48cD4mIzgyMjA7SSB0aGluayB3ZSBhbGwg
a25vdyBoZSBzdWZmZXJlZCBhIHNpZ25pZmljYW50IGluanVyeSBhbmQgb2J2aW91c2x5IGhlIHdh
cyBsb29rZWQgYXQsIGFuZCBtYXliZSByaWdodCBub3cgW3N1cmdlcnkgaXNdIG5vdCB3aGF0JiM4
MjE3O3MgbmVlZGVkLCYjODIyMTsgSmFja3NvbiBzYWlkLiAmIzgyMjA7QnV0IGhlJiM4MjE3O3Mg
Z29pbmcgdG8gbWlzcyBzb21lIHRpbWUuIEkgdGhpbmsgd2UgYWxsIGtub3cgdGhhdC4gSXQmIzgy
MTc7cyBub3QgbGlrZSBoZSYjODIxNztzIGdvaW5nIHRvIHdhbGsgYmFjayBvdXQgdGhlcmUgYW55
dGltZSBzb29uLiBXZSYjODIxNztyZSBnb2luZyB0byBsZXQgdGhlIGRvY3RvcnMgdGFrZSBjYXJl
IG9mIHRoYXQgYW5kIGtlZXAgYWR2aXNpbmcgdXMgb24gd2hhdCYjODIxNztzIHJpZ2h0IGFuZCB3
aGF0JiM4MjE3O3MgdGhlIHJpZ2h0IHRoaW5nIHRvIGRvIHdpdGggaGltIGFuZCBmb3IgaGltLiYj
ODIyMTs8L3A+PHA+SW4gb3RoZXIgd29yZHMsIHRoZSBCcm93bnMgd2lsbCBsaWtlbHkgd2FpdCB0
byBzZWUgaG93IFdpbHNvbiYjODIxNztzIGluanVyeSBoZWFscyBvbiBpdHMgb3duIGJlZm9yZSBt
YWtpbmcgYSBmaW5hbCBkZWNpc2lvbiBvbiB3aGV0aGVyIGl0JiM4MjE3O2xsIHJlcXVpcmUgc3Vy
Z2VyeS4gTGFzdCBzZWFzb24sIHRoZXkgdG9vayBhIHNpbWlsYXIgd2FpdC1hbmQtc2VlIGFwcHJv
YWNoIHdpdGggdGhlIGJyb2tlbiBsZWZ0IHNob3VsZGVyIG9mIGZvcm1lciBCcm93bnMgcXVhcnRl
cmJhY2sgUm9iZXJ0IEdyaWZmaW4gSUlJLCB3aG8gYXZvaWRlZCBzdXJnZXJ5LjwvcD48cD5QbGFu
IGZvciBuZXcgZ3V5PC9wPjxwPkphY2tzb24gY29uZmlybWVkIGZyZWUtYWdlbnQgYWNxdWlzaXRp
b24gSmFzb24gTWNDb3VydHkgd2lsbCBiZWdpbiBwcmFjdGljaW5nIHdpdGggdGhlIEJyb3ducyBh
cyBhIGNvcm5lcmJhY2sgYnV0IHdpbGwgJiM4MjIwO2dldCBhbiBvcHBvcnR1bml0eSB0byYjODIy
MTsgcGxheSBmcmVlIHNhZmV0eSwgdG9vLjwvcD48cD4mIzgyMjA7TWNDb3VydHkgY291bGQgZW5k
IHVwIHBsYXlpbmcgbmlja2VsLCBoZSBjb3VsZCBwbGF5IGNvcm5lciwgaGUgY291bGQgcGxheSBz
YWZldHksJiM4MjIxOyBKYWNrc29uIHNhaWQuICYjODIyMDtPdXIgam9iIGlzIHRvIG1ha2Ugc3Vy
ZSB3ZSBmaW5kIHRoZSBiZXN0IGZvdXIgZ3V5cyB0byBwdXQgb3V0IHRoZXJlLiYjODIyMTs8L3A+
PHA+QnkgdGhlIHRpbWUgdGhlIHNlYXNvbiBzdGFydHMsIEphY2tzb24gZG9lc24mIzgyMTc7dCB3
YW50IE1jQ291cnR5IHRvIGJlIGEgd2lsZCBjYXJkLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSB3b3VsZCBsaWtl
IGZvciBoaW0gdG8gaGF2ZSBhIHBvc2l0aW9uLCYjODIyMTsgSmFja3NvbiBzYWlkLjwvcD48cD5N
Y0NvdXJ0eSBzYWlkIGxhc3Qgd2VlayBoZSYjODIxNztzIG9wZW4gdG8gbW92aW5nIHRvIGZyZWUg
c2FmZXR5LjwvcD48cD5DbGVhcmVkIGluIGNhc2U8L3A+PHA+SmFja3NvbiBzYWlkIGhlJiM4MjE3
O3MgZXhjaXRlZCB0aGUgc3RhdGUgYXR0b3JuZXkmIzgyMTc7cyBvZmZpY2UgaW4gR2FpbmVzdmls
bGUsIEZsYS4sIGRpc21pc3NlZCBhIGJhdHRlcnkgY29tcGxhaW50IGFnYWluc3Qgcm9va2llIGRl
ZmVuc2l2ZSB0YWNrbGUgQ2FsZWIgQnJhbnRsZXksIHdobyBoYWQgYmVlbiBhY2N1c2VkIG9mIHB1
bmNoaW5nIGEgd29tYW4gaW4gdGhlIGZhY2UgQXByaWwgMTMgb3V0c2lkZSBhIGJhciBiZWZvcmUg
dGhlIEJyb3ducyBkcmFmdGVkIGhpbSBpbiB0aGUgc2l4dGggcm91bmQuIDwvcD48cD4mIzgyMjA7
V2UgY2FuJiM4MjE3O3QgcHV0IG91cnNlbHZlcyBpbiB0aG9zZSBwb3NpdGlvbnMgd2hlcmUgd2Ug
Y291bGQgaGF2ZSBzb21ldGhpbmcgc2FpZCBhYm91dCB1cyB0aGF0JiM4MjE3O3MgZW1iYXJyYXNz
aW5nIG9yIHNvbWV0aGluZyB0aGF0JiM4MjE3O3MgZ29pbmcgdG8gZ2l2ZSB0aGUgb3JnYW5pemF0
aW9uIGEgYmxhY2sgZXllLCBzbyB0aGF0JiM4MjE3O3MgYmVlbiBkaXNjdXNzZWQgd2l0aCBoaW0s
JiM4MjIxOyBKYWNrc29uIHNhaWQuICYjODIyMDtJIHRoaW5rIGhlIHVuZGVyc3RhbmRzIHRoYXQu
IEhvcGVmdWxseSB0aGF0JiM4MjE3O3MgdGhlIGVuZCBvZiB0aGF0LiA8L3A+PHA+JiM4MjIwO1Ro
b3NlIGFyZSBub3QgdGhpbmdzIHdlIHdhbnQgdG8gYmUgYSBwYXJ0IG9mLCBidXQgaWYgd2UgZmVl
bCBsaWtlIHRoaW5ncyBkaWRuJiM4MjE3O3QgaGFwcGVuIHRoZSB3YXkgdGhhdCBwZW9wbGUgc2F5
IHRoZXkgZGlkLCB0aGVuIHdlIGhhdmUgdG8gb2J2aW91c2x5IGdpdmUgdGhhdCBwbGF5ZXIgYW4g
b3Bwb3J0dW5pdHkuIEJ1dCBpdCYjODIxNztzIG5vdCBzb21ldGhpbmcgd2Ugd2FudCB0byBiZSBk
b2luZyBhcyB3ZSBjb250aW51ZSB0byBtb3ZlIGZvcndhcmQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5IYW5nIGlu
IHRoZXJlPC9wPjxwPkphY2tzb24gaGFzIGV4cGxhaW5lZCBvbiBzZXZlcmFsIG9jY2FzaW9ucyBo
ZSYjODIxNztzIG1vdGl2YXRlZCB0byBoZWxwIGxlZnQgdGFja2xlIEpvZSBUaG9tYXMgcmVhY2gg
dGhlIHBsYXlvZmZzIGZvciB0aGUgZmlyc3QgdGltZSwgYW5kIGhlIHNpbmdsZWQgb3V0IHRoZSAx
MC10aW1lIFBybyBCb3dsIHNlbGVjdGlvbiBhcyBoZSBzcG9rZSB0byBhIGNyb3dkIGJlZm9yZSB0
aGUgZ29sZiBldmVudC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kmIzgyMTc7ZCBiZSByZW1pc3MgaWYgSSBkaWRu
JiM4MjE3O3Qgc2F5LCAmIzgyMTY7Sm9lIFRob21hcywgdGhhbmsgeW91IGZvciBhbHdheXMgYmVp
bmcgYSBiaWcgcGFydCBvZiBldmVyeXRoaW5nIHdlJiM4MjE3O3ZlIGRvbmUsIGtlZXAgcHVzaGlu
ZyBhbmQgd2UmIzgyMTc7cmUgZ29pbmcgdG8gZ2V0IHRoZXJlLiBJIHByb21pc2UgeW91IHRoYXQs
JiM4MjE3OyYjODIwMTsmIzgyMjE7IEphY2tzb24gc2FpZC48L3A+PHA+TGF0ZXIsIFRob21hcyBz
YWlkLCAmIzgyMjA7SWYgaXQgZ2l2ZXMgYW55Ym9keSBvbiB0aGUgdGVhbSBhIGxpdHRsZSBiaXQg
b2YgbW90aXZhdGlvbiwgSSYjODIxNzttIGhhcHB5IHRvIGJlIHRoYXQgZ3V5LiBCdXQgZm9yIG1l
LCBJIG5ldmVyIGtpbmQgb2YgbG9vayBhdCBpdCBmcm9tIHRoYXQgcGVyc3BlY3RpdmUsIHNvIEkm
IzgyMTc7bSBhbHdheXMganVzdCB0cnlpbmcgdG8gZG8gZXZlcnl0aGluZyBJIGNhbiB0byBoZWxw
IHRoZSB0ZWFtIHdpbi4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkV4dHJhIHBvaW50czwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4
MjAxO0NocmlzdGlhbiBLaXJrc2V5IGhhZCBhIGJyZWFrb3V0IHNlYXNvbiBpbiAyMDE2IGFzIGFu
IGluc2lkZSBsaW5lYmFja2VyIGluIGEgMy00IHNjaGVtZSwgYW5kIG5vdyBoZSBleHBlY3RzIHRv
IHBsYXkgd2Vha3NpZGUgbGluZWJhY2tlciBpbiB0aGUgNC0zIGJhc2UgZGVmZW5zZSBvZiBuZXcg
QnJvd25zIGNvb3JkaW5hdG9yIEdyZWdnIFdpbGxpYW1zLiAmIzgyMjA7SSBrbm93IEdyZWdnLCYj
ODIyMTsgc2FpZCBLaXJrc2V5LCB3aG8gcGxheWVkIG91dHNpZGUgbGluZWJhY2tlciBpbiBjb2xs
ZWdlLiAmIzgyMjA7SGUga25vd3Mgd2hhdCBoZSYjODIxNztzIGRvaW5nIG9uIGhpcyBkZWZlbnNl
LiBIZSBrbm93cyB0aGUgYmVzdCBzcG90IHRvIHB1dCBtZSwgc28gSSYjODIxNztsbCBiZSByZWFk
eSB0byBqdXN0IHBsYXkgd2hlcmV2ZXIgaGUgd2FudHMgbWUgdG8gcGxheS4mIzgyMjE7PC9wPjxw
PiYjODIyNjsmIzgyMDE7VGhlIEJyb3ducyBoYXZlIG1hZGUgaXQga25vd24gdGhleSB3YW50IHRv
IGV4dGVuZCB0aGUgY29udHJhY3Qgb2YgS2lya3NleSwgd2hvJiM4MjE3O3Mgc2NoZWR1bGVkIHRv
IGJlY29tZSBhbiB1bnJlc3RyaWN0ZWQgZnJlZSBhZ2VudCBpbiBNYXJjaC4gSGUgc2FpZCBpdCYj
ODIxNztzIGdvb2QgdG8gYmUgd2FudGVkIGFuZCBoZSBob3BlcyB0byBzdGF5IHdpdGggdGhlIHRl
YW0uICYjODIyMDtZZWFoLCBJIGxvdmUgQ2xldmVsYW5kLCYjODIyMTsgS2lya3NleSBzYWlkLiAm
IzgyMjA7Q2xldmVsYW5kJiM4MjE3O3MgYSBnb29kIGNpdHkuJiM4MjIxOzwvcD48cD4mIzgyMjY7
JiM4MjAxO1Rob21hcyB2aWV3cyBTaG9uIENvbGVtYW4sIGEgdGhpcmQtcm91bmQgcGljayBpbiBs
YXN0IHllYXImIzgyMTc7cyBkcmFmdCwgYXMgdGhlIGZyb250LXJ1bm5lciB0byBzdGFydCBhdCBy
aWdodCB0YWNrbGUuICYjODIyMDtIZSYjODIxNztzIGdvdCBhbGwgb2YgdGhlIGFiaWxpdHkgdG8g
ZG8gaXQsJiM4MjIxOyBUaG9tYXMgc2FpZC4gJiM4MjIwO0J1dCB0aGVyZSYjODIxNztzIGp1c3Qg
YSBtYXR0ZXIgb2YgZ29pbmcgb3V0IHRoZXJlIGFuZCBwcm92aW5nIHRoYXQgaGUgY2FuIGJlY2F1
c2UgaGUgaGFzbiYjODIxNzt0IGhhZCBhIGxvdCBvZiBORkwgYWN0aW9uIHlldCwgYW5kIHRoZXJl
IGlzIGEgZGlmZmVyZW5jZSBiZXR3ZWVuIHNob3dpbmcgaW4gcHJhY3RpY2UgeW91IGNhbiBkbyBp
dCBhbmQgYmVpbmcgYWJsZSB0byBzaG93IGluIGEgZ2FtZSB5b3UgY2FuIGRvIGl0LiBTbyBJIHRo
aW5rIHRoZSBqdXJ5IGlzIHN0aWxsIG91dCwgYnV0IGhlJiM4MjE3O3MgZGVmaW5pdGVseSB0aGUg
ZmF2b3JpdGUuJiM4MjIxOzwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1N0YXJ0aW5nIHJ1bm5pbmcgYmFj
ayBJc2FpYWggQ3Jvd2VsbCBzaWduZWQgaGlzIHRlbmRlciBhcyBhIHJlc3RyaWN0ZWQgZnJlZSBh
Z2VudCBvbiBNYXkgMTAsIGJ1dCB3aGV0aGVyIGhlJiM4MjE3O2xsIHJlcG9ydCB0byB0aGUgdGVh
bSBmb3Igdm9sdW50YXJ5IE9UQXMgcmVtYWlucyB0byBiZSBzZWVuLiAmIzgyMjA7U29tZSBwZW9w
bGUgYXJlIGdvaW5nIHRvIGJlIGhlcmUuIFRoZXkgbmVlZCB0byBiZSBoZXJlLiBXZSYjODIxNzts
bCBzZWUsJiM4MjIxOyBKYWNrc29uIHNhaWQgd2hlbiBhc2tlZCBpZiBDcm93ZWxsIHdpbGwgc2hv
dy48L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtUaGUgZ29sZiBvdXRpbmcgcmFpc2VkIG1vbmV5IGFuZCBh
d2FyZW5lc3MgZm9yIGVkdWNhdGlvbiBhbmQgeW91dGggZGV2ZWxvcG1lbnQgaW4gTm9ydGhlYXN0
IE9oaW8sIHRoZSBtaXNzaW9uIG9mIHRoZSBDbGV2ZWxhbmQgQnJvd25zIEZvdW5kYXRpb24uICYj
ODIyMDtFZHVjYXRpb24gaXMgYSBiaWcgcGFydCBvZiBvdXIgcGxhdGZvcm0sJiM4MjIxOyBCcm93
bnMgb3duZXIgRGVlIEhhc2xhbSBzYWlkIHRvIHRoZSBjcm93ZC4gJiM4MjIwOy4uLiBXZSBqdXN0
IHJlYWxseSBhcHByZWNpYXRlIGFsbCBvZiB5b3UgcGFydGljaXBhdGluZyB0b2RheSBhbmQgaGVs
cGluZyB0aGUgY2F1c2UgW3RvXSBrZWVwIGtpZHMgZW5nYWdlZCBpbiBzY2hvb2wuJiM4MjIxOzwv
cD48cD5OYXRlIFVscmljaCBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86bnVscmlj
aEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+bnVscmljaEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4u
IFJlYWQgdGhlIEJyb3ducyBibG9nIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vYnJv
d25zIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lm9oaW8uY29tL2Jyb3duczwvYT4uIEZvbGxvdyBoaW0g
b24gVHdpdHRlciBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL05hdGVVbHJpY2hB
QkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cudHdpdHRlci5jb20vTmF0ZVVscmljaEFCSjwvYT4gYW5k
IG9uIEZhY2Vib29rIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2Fiai5zcG9ydHMi
IHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2Fiai5zcG9ydHM8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.