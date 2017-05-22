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Browns notebook

Browns notebook: Coach Hue Jackson says don’t be surprised if QB DeShone Kizer receives most of his attention during OTAs

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: May 22, 2017 - 02:24 PM | Updated: May 23, 2017 - 09:07 AM
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Cleveland Browns' DeShone Kizer throws during a rookie minicamp in May 2017, in Berea. (AP Photo/Ron Schwane)


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