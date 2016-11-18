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Browns notebook: Coach Hue Jackson says RG3 will return to practice next week, needs to pass test to be cleared for contact

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: November 18, 2016 - 02:34 PM

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