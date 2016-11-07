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Browns notebook

Browns notebook: Coach Hue Jackson says rookie Cody Kessler leaves something to be desired but will remain starting quarterback

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: November 7, 2016 - 03:35 PM
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Cleveland Browns quarterback Cody Kessler (6) is sacked by Dallas Cowboys defensive tackle Maliek Collins (96) in the second half, Sunday in Cleveland. (AP Photo/Ron Schwane)

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