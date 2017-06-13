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Browns notebook: Coaches forcing No. 1 pick Myles Garrett to earn starting job: ‘They don’t have to worry about my hunger’

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: June 13, 2017 - 07:55 PM | Updated: June 14, 2017 - 12:21 PM
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Cleveland Browns' Myles Garrett runs through drills during the team's organized team activity at its NFL football training facility Tuesday, June 6, 2017, in Berea, Ohio. (AP Photo/Ron Schwane)

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