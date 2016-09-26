Browns notebook: Corey Coleman confident he’ll rebound from broken hand: ‘I’m going be back healthy and full speed’

PHA+QkVSRUE6IEJyb3ducyByb29raWUgd2lkZSByZWNlaXZlciBDb3JleSBDb2xlbWFuIHdhcyBp
biBzdWNoIGEgZ29vZCBtb29kIE1vbmRheSB0aGF0IGhlIGtub2NrZWQgb24gJiM4MjE3O1dvb2Qg
aW5zdGVhZCBvZiBqdXN0IHdvb2QuPC9wPjxwPkNvbGVtYW4gaGFzIGFuIG9wdGltaXN0aWMgb3V0
bG9vayBhYm91dCBoaXMgY2hhbmNlcyB0byByZWJvdW5kIGZyb20gdGhlIGJyb2tlbiByaWdodCBo
YW5kIGhlIHN1ZmZlcmVkIGluIFdlZG5lc2RheSYjODIxNztzIHByYWN0aWNlLCBhbmQgdGhlIGZp
cnN0LXJvdW5kIGRyYWZ0IHBpY2smIzgyMTc7cyBwbGF5ZnVsIGRlbWVhbm9yIHJlZmxlY3RlZCBo
aXMgZ2xhc3MtaGFsZi1mdWxsIG1lbnRhbGl0eS48L3A+PHA+QXMgQ29sZW1hbiBleHBsYWluZWQg
aGUgaGFkIG5ldmVyIHByZXZpb3VzbHkgYnJva2VuIGEgYm9uZSBpbiBoaXMgbGlmZSwgaGUga25v
Y2tlZCBvbiBoaXMgd29vZGVuIGxvY2tlciB0byBhdm9pZCBqaW54aW5nIGhpbXNlbGYuIFRoZW4g
aGUgZG91YmxlZCBkb3duIGJ5IGtub2NraW5nIG9uIHRoZSBoZWFkIG9mIGxvY2tlci1yb29tIG5l
aWdoYm9yIGFuZCByb29raWUgd2lkZSByZWNlaXZlciBSYXNoYXJkIEhpZ2dpbnMsIHdob3NlIGZy
aWVuZHMgc29tZXRpbWUgc2hvcnRlbiBoaXMgbmlja25hbWUgb2YgSG9sbHl3b29kIHRvICYjODIx
NztXb29kLjwvcD48cD4mIzgyMjA7S25vY2sgb24gd29vZCwmIzgyMjE7IENvbGVtYW4gc2FpZCB3
aXRoIGEgc21pbGUuPC9wPjxwPkNvbGVtYW4sIHRob3VnaCwgd2FzbiYjODIxNzt0IHVwYmVhdCB3
aGVuIHRoZSBpbmp1cnkgZmlyc3Qgb2NjdXJyZWQuIFRoZSBzZXRiYWNrIGhhcHBlbmVkIHRocmVl
IGRheXMgYWZ0ZXIgaGUgaGFkIGEgYnJlYWtvdXQgZ2FtZSB3aXRoIGZpdmUgY2F0Y2hlcyBmb3Ig
MTA0IHlhcmRzIGFuZCB0d28gdG91Y2hkb3ducyBTZXB0LiAxOCBpbiBhIDI1LTIwIGxvc3MgdG8g
dGhlIEJhbHRpbW9yZSBSYXZlbnMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIHdhcyBtYWQgYW5kIHNhZCBiZWNh
dXNlIEkgcmVhbGx5IHdhbnRlZCB0byBwbGF5LCBidXQgZXZlcnl0aGluZyBoYXBwZW5zIGZvciBh
IHJlYXNvbiwmIzgyMjE7IENvbGVtYW4gc2FpZCwgc3BlYWtpbmcgZm9yIHRoZSBmaXJzdCB0aW1l
IHNpbmNlIGhlIHdhcyBpbmp1cmVkLiAmIzgyMjA7U28gSSYjODIxNzttIGdvaW5nIHRvIGJlIGdv
b2QuIEkmIzgyMTc7bSBnb2luZyBiZSBiYWNrIGhlYWx0aHkgYW5kIGZ1bGwgc3BlZWQuJiM4MjIx
OzwvcD48cD5BIGhhbmQgc3BlY2lhbGlzdCBleGFtaW5lZCBDb2xlbWFuIG9uIFRodXJzZGF5LCBk
ZXRlcm1pbmVkIGhlIHdvbiYjODIxNzt0IG5lZWQgc3VyZ2VyeSBhbmQgZ2F2ZSBoaW0gYSB0aW1l
dGFibGUgb2YgZm91ciB0byBzaXggd2Vla3MgdG8gcGxheSBhZ2Fpbi48L3A+PHA+JiM4MjIwO1Ro
YXQmIzgyMTc7cyBhIGJsZXNzaW5nIHRoYXQgSSBkb24mIzgyMTc7dCBoYXZlIHRvIGhhdmUgc3Vy
Z2VyeSwmIzgyMjE7IHNhaWQgQ29sZW1hbiwgdGhlIDE1dGggb3ZlcmFsbCBzZWxlY3Rpb24uICYj
ODIyMDtOb3cgaXQmIzgyMTc7cyBqdXN0IHdhaXRpbmcgdGltZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkNvbGVt
YW4mIzgyMTc7cyBoYW5kIGlzIGluIGEgY2FzdCwgd2hpY2ggaGUgZXhwZWN0cyB0byBoYXZlIHJl
bW92ZWQgaW4gYSB3ZWVrIG9yIHR3by4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIHN0aWxsIHdpbiBpbiBNYWRk
ZW4sJiM4MjIxOyBDb2xlbWFuIHNhaWQgb2YgaGlzIHZpZGVvIGdhbWUgcHJvd2Vzcy48L3A+PHA+
Q29sZW1hbiBzYWlkIGhlIHdhcyBodXJ0IHdoZW4gaGUgcmFuIGEgZGlnIHJvdXRlLCBjYXVnaHQg
dGhlIGJhbGwgYW5kIHRvb2sgYSBoaXQgZnJvbSBhIHNhZmV0eS4gT25lIG9mIGhpcyBmaW5nZXJz
IGdvdCBjYXVnaHQgYWdhaW5zdCB0aGUgZGVmZW5kZXImIzgyMTc7cyBwYWRzIGFuZCBiZW50LiA8
L3A+PHA+JiM4MjIwO0hlIGRpZG4mIzgyMTc7dCB0cnkgdG8gaHVydCBtZSBvciBhbnl0aGluZywm
IzgyMjE7IENvbGVtYW4gc2FpZC4gJiM4MjIwO0l0IHdhcyBhIGZyZWFrIGFjY2lkZW50LiYjODIy
MTs8L3A+PHA+QnV0IENvbGVtYW4gY29udGludWVkIHRvIHByYWN0aWNlIGFuZCBmaW5pc2hlZCB0
aGUgc2Vzc2lvbiBiZWNhdXNlIGhlIHRob3VnaHQgaGUgaGFkIHN1ZmZlcmVkIGEgamFtbWVkIGZp
bmdlciBvciBhIHNwcmFpbi4gVGhlIG1lZGljYWwgc3RhZmYgbW9uaXRvcmVkIHRoZSBzaXR1YXRp
b24gYW5kIGxhdGVyIFgtcmF5ZWQgdGhlIGhhbmQsIHdoZXJldXBvbiB0aGUgZnJhY3R1cmUgd2Fz
IHJldmVhbGVkLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSB3YXMgc2hvY2tlZCwmIzgyMjE7IHNhaWQgQ29sZW1h
biwgd2hvIHBvaW50ZWQgdG8gdGhlIG1pZGRsZSBvZiB0aGUgYmFjayBvZiBoaXMgaGFuZCB3aGVu
IGFza2VkIHdoZXJlIGl0JiM4MjE3O3MgYnJva2VuLjwvcD48cD5Db2xlbWFuLCB3aG8gY2F1Z2h0
IHNldmVuIHBhc3NlcyBmb3IgMTczIHlhcmRzICgyNC43IGF2ZXJhZ2UpIGFuZCB0d28gdG91Y2hk
b3ducyBpbiBoaXMgZmlyc3QgdHdvIGdhbWVzLCBzYWlkIGhlIGV4cGVjdHMgdGhlIHRpbWV0YWJs
ZSBvZiBmb3VyIHRvIHNpeCB3ZWVrcyB0byBob2xkIHRydWUuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXaGVuZXZl
ciB0aGUgdHJhaW5lcnMgYW5kIGRvY3RvcnMgc2F5IGl0JiM4MjE3O3MgYmVzdCBmb3IgbWUgdG8g
Y29tZSBiYWNrLCB0aGF0JiM4MjE3O3Mgd2hlbiBJJiM4MjE3O2xsIGJlIGJhY2ssJiM4MjIxOyBD
b2xlbWFuIHNhaWQuICYjODIyMDtJJiM4MjE3O2xsIGRvIGV2ZXJ5dGhpbmcgSSBjYW4gYW5kIG1h
a2Ugc3VyZSBJJiM4MjE3O20gZG9pbmcgZXZlcnl0aGluZyByaWdodCBvbiBteSBwYXJ0IHRvIGdl
dCBiYWNrLiYjODIyMTs8L3A+PHA+T2ZmLWZpZWxkIHRyb3VibGU8L3A+PHA+QnJvd25zIG9mZmVu
c2l2ZSBsaW5lbWFuIEFsdmluIEJhaWxleSB3YXMgYXJyZXN0ZWQgZWFybHkgTW9uZGF5IG1vcm5p
bmcgaW4gTm9ydGggUm95YWx0b24gYW5kIGNoYXJnZWQgd2l0aCBvcGVyYXRpbmcgYSB2ZWhpY2xl
IGltcGFpcmVkLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UgYXJlIGF3YXJlIG9mIHRoZSBpbmNpZGVudCBhbmQg
aGF2ZSBzcG9rZW4gdG8gQWx2aW4gdG8gZXhwcmVzcyBvdXIgZGlzcGxlYXN1cmUgYW5kIGV4dHJl
bWUgZGlzYXBwb2ludG1lbnQsJiM4MjIxOyBCcm93bnMgaGVhZCBvZiBmb290YmFsbCBvcGVyYXRp
b25zIFNhc2hpIEJyb3duIHNhaWQgTW9uZGF5IG5pZ2h0IGluIGEgcHJlcGFyZWQgc3RhdGVtZW50
LiAmIzgyMjA7VGhpcyBpcyBhIG1hdHRlciB0aGF0IG11c3QgYmUgdGFrZW4gdmVyeSBzZXJpb3Vz
bHksIGFuZCB3ZSB3aWxsIGNvbW1lbnQgZnVydGhlciBhdCB0aGUgYXBwcm9wcmlhdGUgdGltZS4m
IzgyMjE7PC9wPjxwPkJhaWxleSwgMjUsIGlzIHN1YmplY3QgdG8gZGlzY2lwbGluZSBmcm9tIHRo
ZSBORkwgdW5kZXIgaXRzIHBlcnNvbmFsLWNvbmR1Y3QgcG9saWN5LiBUaGUgbGVhZ3VlIGhhcyBi
ZWVuIG1hZGUgYXdhcmUgb2YgdGhlIGluY2lkZW50LjwvcD48cD5BIGZyZWUtYWdlbnQgYWNxdWlz
aXRpb24gZnJvbSBTZWF0dGxlLCBCYWlsZXkgc3RhcnRlZCBTdW5kYXkgYXQgcmlnaHQgZ3VhcmQu
IEhpcyBmaXJzdCBzdGFydCBvZiB0aGUgc2Vhc29uIHdhcyBhIHJlc3VsdCBvZiBKb2huIEdyZWNv
IG1vdmluZyBmcm9tIHJpZ2h0IGd1YXJkIHRvIGNlbnRlciBpbiB0aGUgc3RhcnRpbmcgbGluZXVw
IHdpdGggQ2FtZXJvbiBFcnZpbmcgKGJydWlzZWQgbHVuZykgc2lkZWxpbmVkLjwvcD48cD5DaXRp
bmcgYSBwb2xpY2UgcmVwb3J0LCB0aGUgUm95YWx0b24gUG9zdCByZXBvcnRlZCBCYWlsZXkgd2Fz
IGV4aXRpbmcgaGlzIHBpY2t1cCB0cnVjayBpbiBhIENsZXZlbGFuZCBNZXRyb3BhcmtzIHBhcmtp
bmcgbG90IHdoZW4gYW4gb2ZmaWNlciBzcG90dGVkIGhpbSBhdCAxMjo1NyBhLm0uIEJhaWxleSBz
YWlkIGhlIHdhcyBsZXR0aW5nIGFpciBvdXQgb2YgdGhlIHRydWNrJiM4MjE3O3MgdGlyZXMuPC9w
PjxwPkhlIHJlcGVhdGVkbHkgaWdub3JlZCB0aGUgb2ZmaWNlciYjODIxNztzIG9yZGVycyB0byBn
byBiYWNrIGluc2lkZSB0aGUgdHJ1Y2ssIGFjY29yZGluZyB0byB0aGUgcmVwb3J0LiBIZSBsYXRl
ciB0b2xkIHBvbGljZSBoZSBoYWQgYmVlbiBkcmlua2luZyBhdCBhIGJ1c2luZXNzIG9uIFBlYXJs
IFJvYWQgYW5kIGFsc28gaGFkIGNvbnN1bWVkICYjODIyMDtzZXZlcmFsIHdoaXNrZXlzJiM4MjIx
OyBvbiB0aGUgQnJvd25zJiM4MjE3OyBmbGlnaHQgYmFjayBmcm9tIFN1bmRheSYjODIxNztzIGdh
bWUgaW4gTWlhbWkuPC9wPjxwPkRyaW5raW5nIG9uIHRoZSBwbGFuZSB3b3VsZCBiZSBhIHZpb2xh
dGlvbiBvZiB0ZWFtIGFuZCBORkwgcnVsZXMsIHNvIEJhaWxleSB3b3VsZCBiZSBzdWJqZWN0IHRv
IGRpc2NpcGxpbmUgZnJvbSB0aGUgQnJvd25zLiBUaGVpciBjaGFydGVyIGZsaWdodCBsYW5kZWQg
aW4gQ2xldmVsYW5kIGF0IGFib3V0IDg6NDUgcC5tLiBTdW5kYXkuPC9wPjxwPlBvbGljZSBhcnJl
c3RlZCBCYWlsZXkgYWZ0ZXIgaGUgcGVyZm9ybWVkIHBvb3JseSBvbiBzb2JyaWV0eSB0ZXN0cyBh
bmQgdGVzdGVkIGFib3ZlIHRoZSBsZWdhbCBsaW1pdCBvbiBhIHBvcnRhYmxlIGJyZWF0aCB0ZXN0
LCBwZXIgdGhlIHJlcG9ydC4gV2hlbiBwb2xpY2Ugc2VhcmNoZWQgaGlzIHRydWNrLCBhIHN1YnN0
YW5jZSBiZWxpZXZlZCB0byBiZSBtYXJpanVhbmEgd2FzIGZvdW5kLjwvcD48cD5IZSB3YXMgY2l0
ZWQgZm9yIGZhaWx1cmUgdG8gY29tcGx5LCBkcnVnIGFidXNlLCBkcnVnIHBhcmFwaGVybmFsaWEs
IHNwZWVkaW5nIGFuZCBoYXZpbmcgYSB2ZWhpY2xlIHdpdGggYSBjcmFja2VkIHdpbmRzaGllbGQg
ZGVlbWVkIHRvIGJlIHVuc2FmZSwgYWNjb3JkaW5nIHRvIHRoZSByZXBvcnQuIEhlIGhhcyBhIGNv
dXJ0IGRhdGUgc2NoZWR1bGVkIGZvciBUaHVyc2RheS48L3A+PHA+QmFpbGV5IHdhcyBpbiB0aGUg
bG9ja2VyIHJvb20gTW9uZGF5IGFmdGVybm9vbiBhdCBCcm93bnMgaGVhZHF1YXJ0ZXJzLiBUaGUg
dGVhbSBpcyBzdGlsbCBnYXRoZXJpbmcgaW5mb3JtYXRpb24gYWJvdXQgdGhlIGFycmVzdCwgc28g
aXQgcmVtYWlucyB0byBiZSBzZWVuIHdoZXRoZXIgaXQmIzgyMTc7bGwgY3V0IEJhaWxleS48L3A+
PHA+SW5qdXJ5IHVwZGF0ZXM8L3A+PHA+Q29hY2ggSHVlIEphY2tzb24gc2FpZCBoZSBleHBlY3Rz
IHR3by10aW1lIFBybyBCb3dsIGNvcm5lcmJhY2sgSm9lIEhhZGVuIGJhY2sgaW4gYWN0aW9uIGFm
dGVyIGhlIHdhcyBpbmFjdGl2ZSBhZ2FpbnN0IHRoZSBEb2xwaGlucyB3aXRoIGEgZ3JvaW4gaW5q
dXJ5IHN1ZmZlcmVkIGluIFRodXJzZGF5JiM4MjE3O3MgcHJhY3RpY2UuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJ
dCB3YXMgYSB0cnVlIGdhbWUtdGltZSBkZWNpc2lvbiwmIzgyMjE7IEphY2tzb24gc2FpZC4gJiM4
MjIwO0kgdGhpbmsgaXQgd2FzIHRoZSByaWdodCB0aGluZyB0byBkbyBmb3IgSm9lIGFuZCBoaXMg
bG9uZy10ZXJtIGhlYWx0aCBhbmQgZm9yIHRoZSBoZWFsdGggb2Ygb3VyIHRlYW0gYXMgd2UgY29u
dGludWUgdG8gbW92ZSBmb3J3YXJkLiBJIGV4cGVjdCBKb2UgdG8gYmUgYmFjayBhbmQgcGxheWlu
Zy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkphY2tzb24gc2FpZCBvdXRzaWRlIGxpbmViYWNrZXIgTmF0ZSBPcmNo
YXJkIHdpbGwgYmUgb3V0IGZvciBhIHdoaWxlIHdpdGggYSBoaWdoIGxlZnQgYW5rbGUgc3ByYWlu
IGFuZCBjb3JuZXJiYWNrIFRyYW1vbiBXaWxsaWFtcyBpcyBkYXktdG8tZGF5IHdpdGggYSBzcHJh
aW5lZCBBQyBqb2ludCBpbiBoaXMgc2hvdWxkZXIuPC9wPjxwPkV4dHJhIHBvaW50czwvcD48cD4m
IzgyMjY7JiM4MjAxOyBKYWNrc29uIG9uIHRoZSBldmVybGFzdGluZyBuYXJyYXRpdmUgdGhhdCB0
aGUgQnJvd25zIGFyZSB0YW5raW5nIHRoaXMgc2Vhc29uOiAmIzgyMjA7V2UgYXJlIG5vdCB0YW5r
aW5nIGEgc2Vhc29uLiBJZiB0aGF0IHdhcyB0aGUgY2FzZSwgdGhlbiB3ZSB3b3VsZG4mIzgyMTc7
dCBiZSB0cnlpbmcgYXMgaGFyZCBhcyB3ZSBhcmUuIEkmIzgyMTc7bSBub3QgYWZ0ZXIgYSBmaXJz
dCBwaWNrLiBJJiM4MjE3O20gbm90IGFmdGVyIGFueSBvZiB0aGF0LiBJIGRvbiYjODIxNzt0IHRo
aW5rIG91ciBvcmdhbml6YXRpb24gaXMgYWZ0ZXIgdGhhdC4gV2UgYXJlIHRyeWluZyB0byB3aW4g
YXMgbWFueSBnYW1lcyBhcyB3ZSBjYW4gd2luLiBJdCB3b3VsZCBtYWtlIG5vIHNlbnNlIHRvIHRh
bmsgYSBzZWFzb24uIElmIHRoYXQgaXMgd2hhdCBJIHRob3VnaHQgd2Ugd2VyZSBhYm91dCwgSSB3
b3VsZG4mIzgyMTc7dCBiZSBzaXR0aW5nIGhlcmUgdG9kYXkuJiM4MjIxOyA8L3A+PHA+JiM4MjI2
OyYjODIwMTsgV2lsbCBKYWNrc29uIGV4cGFuZCBoaXMgdXNlIG9mIHF1YXJ0ZXJiYWNrLXR1cm5l
ZC13aWRlIHJlY2VpdmVyIFRlcnJlbGxlIFByeW9yIGluIHRoZSBXaWxkY2F0PyAmIzgyMjA7WW91
IG5ldmVyIGtub3csJiM4MjIxOyBKYWNrc29uIHJlcGxpZWQuICYjODIyMDtXZSB3aWxsIHNlZS4m
IzgyMjE7IFByeW9yIGFkZGVkLCAmIzgyMjA7V2hhdGV2ZXIgaXQgdGFrZXMgdG8gd2luLiYjODIy
MTs8L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTsgRGVmZW5zaXZlIGxpbmVtYW4gSm9obiBIdWdoZXMsIGEg
MjAxMiB0aGlyZC1yb3VuZCBkcmFmdCBwaWNrIG9mIHRoZSBCcm93bnMgd2hvbSB0aGV5IGN1dCBs
YXN0IHdlZWssIHNpZ25lZCB3aXRoIHRoZSBOZXcgRW5nbGFuZCBQYXRyaW90cy4gSHVnaGVzIHRo
YW5rZWQgQnJvd25zIGZhbnMgb24gVHdpdHRlci4gJiM4MjIwO0NsZXZlbGFuZCBhbHdheXMgaW4g
bXkgaGVhcnQgYnV0IG9uIHRvIGhlbHBpbmcgdGhlIFBhdHJpb3RzIHdpbiB0aGVpciBuZXh0IFN1
cGVyIEJvd2whISEmIzgyMjE7PC9wPjxwPk5hdGUgVWxyaWNoIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxh
IGhyZWY9Im1haWx0bzpudWxyaWNoQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5udWxyaWNoQHRoZWJl
YWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gUmVhZCB0aGUgQnJvd25zIGJsb2cgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0
cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9icm93bnMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cub2hpby5jb20vYnJv
d25zPC9hPi4gRm9sbG93IGhpbSBvbiBUd2l0dGVyIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudHdp
dHRlci5jb20vTmF0ZVVscmljaEFCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy50d2l0dGVyLmNvbS9O
YXRlVWxyaWNoQUJKPC9hPiBhbmQgb24gRmFjZWJvb2sgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5mYWNl
Ym9vay5jb20vYWJqLnNwb3J0cyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5mYWNlYm9vay5jb20vYWJq
LnNwb3J0czwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.