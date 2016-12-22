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Browns notebook: Cornerback Joe Haden reveals he’ll undergo surgery in offseason to repair groin injuries

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: December 22, 2016 - 02:25 PM
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Cleveland Browns defensive back Joe Haden (left) forces Pittsburgh Steelers quarterback Ben Roethlisberger to drop the ball during the fourth quarter of their game, Nov. 20 at First Energy Stadium in Cleveland. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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