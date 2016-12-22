Browns notebook: Cornerback Joe Haden reveals he’ll undergo surgery in offseason to repair groin injuries

PHA+QkVSRUE6IEJyb3ducyB0d28tdGltZSBQcm8gQm93bCBjb3JuZXJiYWNrIEpvZSBIYWRlbiBy
ZXZlYWxlZCBUaHVyc2RheSBoZSYjODIxNztsbCB1bmRlcmdvIHN1cmdlcnkgc29vbiBhZnRlciB0
aGUgSmFuLiAxIHNlYXNvbiBmaW5hbGUgdG8gcmVwYWlyIHRoZSB0d28gZ3JvaW4gaW5qdXJpZXMg
aGUmIzgyMTc7cyBwdXNoZWQgdGhyb3VnaCB0aGlzIHNlYXNvbi48L3A+PHA+SGFkZW4gc2FpZCBo
ZSYjODIxNztsbCB1bmRlcmdvIHN1cmdlcnkgd2l0aGluIGEgd2VlayBvZiB0aGUgc2Vhc29uIGVu
ZGluZy4gSGUgZXhwbGFpbmVkIHRoZSB0aW1ldGFibGUgZm9yIHJlY292ZXJ5IGlzICYjODIyMDth
Ym91dCBhIG1vbnRoIGFuZCBhIGhhbGYgdG8gdHdvIG1vbnRocyBtYXguJiM4MjIxOzwvcD48cD4m
IzgyMjA7SSYjODIxNztsbCBiZSBiYWNrIGZvciBvZmZzZWFzb24gd29ya291dHMgZm9yIHN1cmUs
JiM4MjIxOyBoZSBhZGRlZC4gJiM4MjIwO0JlIGdvb2QgdG8gZ28sIDEwMCBwZXJjZW50LiYjODIy
MTs8L3A+PHA+SGFkZW4gc3VmZmVyZWQgYSBsZWZ0IGdyb2luIGluanVyeSBpbiBwcmFjdGljZSBi
ZWZvcmUgdGhlIEJyb3ducyBmYWNlZCB0aGUgTWlhbWkgRG9scGhpbnMgb24gU2VwdC4gMjUgYW5k
IG1pc3NlZCB0aGUgZ2FtZS4gVGhlbiBoZSBzdWZmZXJlZCBhIHJpZ2h0IGdyb2luIGluanVyeSBp
biBwcmFjdGljZSBiZWZvcmUgdGhleSBwbGF5ZWQgdGhlIFRlbm5lc3NlZSBUaXRhbnMgb24gT2N0
LiAxNiBhbmQgbWlzc2VkIHR3byBnYW1lcy48L3A+PHA+SGUmIzgyMTc7cyBwbGF5ZWQgZGVzcGl0
ZSB0aGUgcGFpbiBldmVyIHNpbmNlLjwvcD48cD5IYWRlbiBmb3VuZCBvdXQgYSB3ZWVrIGFuZCBh
IGhhbGYgdG8gdHdvIHdlZWtzIGFnbyBoZSYjODIxNztsbCBuZWVkIHN1cmdlcnksIHNvIHdoeSBk
aWRuJiM4MjE3O3QgaGUgc2h1dCBpdCBkb3duIGluIHRoZSBtaWRzdCBvZiBhIHdpbmxlc3Mgc2Vh
c29uPzwvcD48cD5BZnRlciBhbGwsIHRoZSBCcm93bnMgKDAtMTQpIGhhdmUganVzdCB0d28gZ2Ft
ZXMgbGVmdDogU2F0dXJkYXkgYXQgaG9tZSB2ZXJzdXMgdGhlIFNhbiBEaWVnbyBDaGFyZ2VycyAo
NS05KSBhbmQgSmFuLiAxIGF0IHRoZSBQaXR0c2J1cmdoIFN0ZWVsZXJzICAoOS01KS48L3A+PHA+
JiM4MjIwO0kgbG92ZSBiYWxsLCYjODIyMTsgSGFkZW4sIDI3LCBzYWlkLiAmIzgyMjA7TGFzdCBz
ZWFzb24sIGl0IHB1dCBpdCBpbiBwZXJzcGVjdGl2ZSBmb3IgbWUgYmlnIHRpbWUgdGhhdCBpdCBj
YW4gYmUgZ29uZSBzbyBmYXN0LiBJIG1lYW4gdGhpcyBpcyBteSBzZXZlbnRoIHNlYXNvbi4gTmV4
dCB5ZWFyIHdpbGwgYmUgbXkgZWlnaHRoIHllYXIuIEkmIzgyMTc7bSBub3QgZ2V0dGluZyBhbnkg
eW91bmdlci4gSSBsb3ZlIHRoZSBnYW1lLiBJIHdhbnQgdG8gd2luLiBJIHdhbnQgdG8gd2luIHJl
YWxseSBiYWQuIEkgd2FudCB0byB3aW4gd2l0aCBteSBndXlzLCBhbmQgSSBmZWVsIGxpa2Ugd2l0
aCBtZSBvdXQgdGhlcmUsIGl0IGdpdmVzIHVzIHRoZSBiZXN0IGNoYW5jZSB0byBkbyBzby48L3A+
PHA+JiM4MjIwO0kgZG9uJiM4MjE3O3Qgd2FudCB0byBjdXQgdGhlbSBzaG9ydC4gSSBtZWFuIGV2
ZXJ5dGhpbmcgdGhhdCB3ZSYjODIxNzt2ZSBiZWVuIHRocm91Z2gsIGVzcGVjaWFsbHkgd2l0aCBt
eSByZWhhYiBhbmQgc3R1ZmYuIEkmIzgyMTc7bSBpbiBhIGRpZmZlcmVudCBwbGFjZS4gSSYjODIx
NzttIHdpdGggYSBkaWZmZXJlbnQgcGVyc3BlY3RpdmUuIEkganVzdCB3YW50IHRvIGJlIHdpdGgg
bXkgZHVkZXMuIEZvciB0aGVtIHRvIHZvdGUgbWUgYXMgYSBjYXB0YWluLCBJIGZlZWwgbGlrZSBJ
IGhhdmUgYW4gb2JsaWdhdGlvbiB0byB0aGVtIHRvIG1ha2Ugc3VyZSBJJiM4MjE3O20gb3V0IHRo
ZXJlIGFuZCBkb2luZyB3aGF0IEkgY2FuIGRvLiYjODIyMTs8L3A+PHA+QWZ0ZXIgYSAyMDE1IHNl
YXNvbiBpbiB3aGljaCBoZSBtaXNzZWQgMTEgZ2FtZXMgd2l0aCB0d28gY29uY3Vzc2lvbnMgYW5k
IG90aGVyIGluanVyaWVzLCBIYWRlbiB3YXMgbmFtZWQgYSBQcm8gQm93bCBhbHRlcm5hdGUgVHVl
c2RheS4gSGlzIHBlcmZvcm1hbmNlIGhhc24mIzgyMTc7dCBtZXQgaGlzIHN0YW5kYXJkcywgYnV0
IGhlIGhhc24mIzgyMTc7dCBiZWVuIGhlYWx0aHkgc2luY2UgU2VwdGVtYmVyLCBlaXRoZXIuPC9w
PjxwPiYjODIyMDtJIGp1c3QgYXBwcmVjaWF0ZWQgdGhhdCBmYW5zLCBjb2FjaGVzIGFuZCBldmVy
eWJvZHkgc3RpbGwgcmVzcGVjdGVkIGhvdyBJIHdhcyBwbGF5aW5nIHRoaXMgeWVhciwgZXZlbiB0
aG91Z2ggaXQgZGlkbiYjODIxNzt0IGdvIG5vd2hlcmUgbmVhciB0aGUgd2F5IEkgZXhwZWN0ZWQg
aXQgdG8sIGJlaW5nIGluanVyZWQgYW5kIGp1c3QgdHJ5aW5nIHRvIGZpZ2h0IHRocm91Z2ggdGhl
IHNlYXNvbiB3aXRoIHRoZSB3aW5zIGFuZCBsb3NzZXMgYW5kIGV2ZXJ5dGhpbmcgbGlrZSB0aGF0
LCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoaXMgd2FzbiYjODIxNzt0IHRoZSB5ZWFy
IG9yIHNlYXNvbiBJIHdhbnRlZCBmb3IgbXlzZWxmLCBidXQgYXQgdGhlIGVuZCBvZiB0aGUgZGF5
LCB3aGVuIHlvdSBoYXZlbiYjODIxNzt0IHdvbiBhbnkgZ2FtZXMsIGl0IG1ha2VzIGl0IGEgbG90
IGVhc2llciB0byBwaWNrIG9uIGV2ZXJ5dGhpbmcgdGhhdCYjODIxNztzIGdvaW5nIG9uLiBGcm9t
IGxvb2tpbmcgYXQgdGhlIGZpbG0sIG15IHNlYXNvbiB3YXNuJiM4MjE3O3QgcmVhbGx5IHRoYXQg
YmFkLiYjODIyMTs8L3A+PHA+SGFkZW4gaGFzIHN0YXJ0ZWQgYWxsIDExIGdhbWVzIGluIHdoaWNo
IGhlJiM4MjE3O3MgYXBwZWFyZWQgYW5kIGNvbXBpbGVkIDM4IHRhY2tsZXMsIDEwIHBhc3NlcyBk
ZWZlbnNlZCBhbmQgdGhyZWUgaW50ZXJjZXB0aW9ucy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0ZvciBoaW0gdG8g
YmUgbm9taW5hdGVkIFtmb3IgYSBQcm8gQm93bF0sIEkgZG9uJiM4MjE3O3QgY2FyZSB3aGF0IHRo
ZSBhbHRlcm5hdGUgc3lzdGVtIGlzLCBJIGtub3cgd2hhdCBoZSBoYXMgYmVlbiB0aHJvdWdoIGZy
b20gYSBwaHlzaWNhbCBzdGFuZHBvaW50LCYjODIyMTsgY29hY2ggSHVlIEphY2tzb24gc2FpZC4g
JiM4MjIwO0ZvciBoaW0gdG8gc3RpbGwgYmUgb3V0IHRoZXJlIGNvbXBldGluZywgaXQgc2F5cyBh
IGxvdCB0byBtZSBiZWNhdXNlIGl0IGNvdWxkIGhhdmUgYmVlbiBhbm90aGVyIHllYXIgd2hlbiBo
ZSB3YXMgbm90IG91dCB0aGVyZSBjb21wZXRpbmcuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGFtIG1vc3QgYXBw
cmVjaWF0aXZlIG9mIHRob3NlIGd1eXMgYmVjYXVzZSB0aGF0IGlzIGhvdyB5b3UgYnVpbGQgdGVh
bXMgYmVjYXVzZSBndXlzLCB0aGV5IGZpZ2h0IGZvciBlYWNoIG90aGVyLCB0aGV5IGZpZ2h0IGZv
ciB0aGVpciBjb2FjaGVzLCB0aGV5IGFyZSBvdXQgdGhlcmUgdG9nZXRoZXIgYW5kIGl0IGRvZXMg
bm90IGZlZWwgZ29vZCBhbGwgdGhlIHRpbWUsIGJ1dCB0aGV5IGFyZSB0cnlpbmcgdG8gZ2V0IGl0
IGRvbmUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgUmFiYml0IHJldHVybnM8L3A+PHA+VGhlIEJyb3ducyBi
ZW5lZml0ZWQgZnJvbSB0aGUgZWxpdGUgc3BlZWQgb2Ygd2lkZSByZWNlaXZlciBUcmF2aXMgQmVu
amFtaW4gZm9yIGZvdXIgc2Vhc29ucy4gTm93IHRoZXkmIzgyMTc7cmUgaG9waW5nIHRvIGF2b2lk
IGJlaW5nIGJ1cm5lZCBieSBpdC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIGhhdmUgdG8gZ2V0IG91ciBoYW5k
cyBvbiBoaW0sJiM4MjIxOyBKYWNrc29uIHNhaWQuICYjODIyMDtIZSBpcyBzbGlwcGVyeSwgZmFz
dCBhbmQgc3VkZGVuLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIEJyb3ducyBsZXQgQmVuamFtaW4gbGVhdmUg
YXMgYSBmcmVlIGFnZW50IGluIHRoZSBvZmZzZWFzb24uIEhlIHNpZ25lZCBhIGZvdXIteWVhciwg
JDI0IG1pbGxpb24gY29udHJhY3Qgd2l0aCB0aGUgQ2hhcmdlcnMgYW5kIGhhcyA0NCBjYXRjaGVz
IGZvciA2MDIgeWFyZHMgYW5kIGZvdXIgdG91Y2hkb3ducy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgYW0gc3Vy
ZSB3ZSB3aWxsIGdvIGJhY2sgW2luIHRoZSBvZmZzZWFzb25dIGFuZCBsb29rIGFuZCB3b3JrIHRo
cm91Z2ggZWFjaCBkZWNpc2lvbiB0aGF0IHdhcyBtYWRlIHRocm91Z2hvdXQgdGhlIHllYXIsJiM4
MjIxOyBKYWNrc29uIHNhaWQgb2Ygbm90IHJlLXNpZ25pbmcgQmVuamFtaW4uPC9wPjxwPkhhZGVu
IG1hZGUgcGxhbnMgdG8gaGFuZyBvdXQgd2l0aCBoaXMgZm9ybWVyIHRlYW1tYXRlIG5pY2tuYW1l
ZCAmIzgyMjA7dGhlIFJhYmJpdCYjODIyMTsgYWZ0ZXIgdGhlIENoYXJnZXJzIGFycml2ZWQgaW4g
Q2xldmVsYW5kIG9uIFRodXJzZGF5IG5pZ2h0LiBUaGV5IHJlbWFpbiBnb29kIGZyaWVuZHMsIGJ1
dCBIYWRlbiBrbm93cyBob3cgZGFuZ2Vyb3VzIEJlbmphbWluIHdpbGwgYmUgYXMgYW4gb3Bwb25l
bnQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtIZSYjODIxNztzIGEgdmVydGljYWwgdGhyZWF0LCYjODIyMTsgSGFk
ZW4gc2FpZC4gJiM4MjIwO1lvdSYjODIxNzt2ZSBnb3QgdG8gbWFrZSBzdXJlIHRoYXQgeW91IHN0
YXkgb24gdG9wLCBzdGF5IG9uIHRvcC4gSGUmIzgyMTc7cyBub3QgZ29pbmcgdG8gYmUgYWJsZSB0
byBiZWF0IHlvdSBjYXRjaGluZyB0aGUgYmFsbCBjb21pbmcgYmFjayB0byB0aGUgcXVhcnRlcmJh
Y2ssIHNvIGl0JiM4MjE3O3MgZGVmaW5pdGVseSBtYWtpbmcgc3VyZSB3aGVuIHlvdSYjODIxNzty
ZSBndWFyZGluZyBoaW0gdG8gc3RheSB0b3AgZG93bi4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkJyaWdodCBzcG90
PC9wPjxwPlJ1bm5pbmcgYmFjayBEdWtlIEpvaG5zb24gaGFzIGZvbGxvd2VkIGhpcyByb29raWUg
c2Vhc29uIHdpdGggbW9yZSBzb2xpZCBwcm9kdWN0aW9uLiBIZSBoYXMgNjUgY2FycmllcyBmb3Ig
MzI2IHlhcmRzICg1LjAgYXZlcmFnZSkgYW5kIGEgdG91Y2hkb3duIHRvIGdvIGFsb25nIHdpdGgg
NTEgY2F0Y2hlcyBmb3IgNDkzIHlhcmRzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SGUgaXMgYSB0aHJlZS1kb3du
IHBsYXllciwmIzgyMjE7IEphY2tzb24gc2FpZC4gJiM4MjIwO0hlIGNhbiBiZSBhIGxlYWQgYmFj
ayBhbmQgYWxzbyBwbGF5IGluIHRoaXJkIGRvd24uIEhlIGhhcyBwcm92ZW4gdGhhdC4gSGUgY2Fu
IGRvIGl0LiBIZSBpcyB2ZXJ5IGVsdXNpdmUsIGFuZCBoZSBwbGF5cyB3aXRoIG11Y2ggbW9yZSBw
dW5jaCB0aGVuIHdoYXQgaGlzIHN0YXR1cmUgc2F5cy4gSGUgbGlrZXMgdG8gaGF2ZSB0aGUgYmFs
bCBpbiBoaXMgaGFuZHMuIEhlIGlzIHZlcnkgZGV0ZXJtaW5lZCB0byBiZSBhIGdvb2QgcGxheWVy
IGluIHRoaXMgbGVhZ3VlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+S2lyYnkgV2lsc29uLCBydW5uaW5nIGJhY2tz
IGNvYWNoIGFuZCBydW4gZ2FtZSBjb29yZGluYXRvciwgc2FpZCBoZSB1bmRlcmVzdGltYXRlZCBK
b2huc29uJiM4MjE3O3Mgc3RyZW5ndGggYmVmb3JlIHRoZSBzZWFzb24gYmVnYW4uIDwvcD48cD4m
IzgyMjA7SGUgaGFzIGRvbmUgYSByZWFsbHkgbmljZSBqb2Igb2YgaGFuZGxpbmcgYmlnZ2VyIGxp
bmViYWNrZXJzIHdlZWsgaW4gYW5kIHdlZWsgb3V0LCYjODIyMTsgV2lsc29uIHNhaWQuICYjODIy
MDtIZSBkb2VzIG5vdCB3aW4gZXZlcnkgYmF0dGxlLCBidXQgaGUgYWx3YXlzIGdvZXMgaW4gZm9y
IHRoZSBmaWdodC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkpvaG5zb24gc2FpZCwgJiM4MjIwO0kgZ290IGJldHRl
ciBhdCBzb21lIHRoaW5ncyB0aGF0IEkgd2FudGVkIHRvIGluIHRoZSBvZmZzZWFzb24sIGJ1dCBp
dCBzdGlsbCB3YXMgbm90IGVub3VnaCB0byBoZWxwIHVzIHdpbiBzbyBmYXIuIE15IG1haW4gdGhp
bmcgaXMgc3RpbGwgc2VhcmNoaW5nIGZvciB0aGlzIGZpcnN0IHdpbiwgcmVnYXJkbGVzcyBvZiBt
eSBwZXJzb25hbCBhY2NvbGFkZXMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5FeHRyYSBwb2ludHM8L3A+PHA+JiM4
MjI2OyBUaGUgQnJvd25zIGNvbmR1Y3RlZCBhIHdhbGsgdGhyb3VnaCBwcmFjdGljZSBUaHVyc2Rh
eSwgc28gdGhleSBlc3RpbWF0ZWQgcGxheWVyIHBhcnRpY2lwYXRpb24gZm9yIHB1cnBvc2VzIG9m
IHRoZSBpbmp1cnkgcmVwb3J0LiBDb3JuZXJiYWNrIEphbWFyIFRheWxvciAoZ3JvaW4pLCB0aWdo
dCBlbmQgUmFuZGFsbCBUZWxmZXIgKGFua2xlLCBrbmVlLCB0aHVtYikgYW5kIGxlZnQgdGFja2xl
IEpvZSBUaG9tYXMgKGtuZWUpIHdlcmUgdXBncmFkZWQgdG8gbGltaXRlZCBwYXJ0aWNpcGF0aW9u
IGFmdGVyIHNpdHRpbmcgb3V0IFdlZG5lc2RheS48L3A+PHA+JiM4MjI2OyBDaGFyZ2VycyBydW5u
aW5nIGJhY2sgTWVsdmluIEdvcmRvbiAoaGlwLCBrbmVlKSBoYXNuJiM4MjE3O3QgcHJhY3RpY2Vk
IHRoaXMgd2Vlay4gSGUgaGFzIDI1NCBjYXJyaWVzIGZvciA5OTcgeWFyZHMgKDMuOSBhdmVyYWdl
KSBhbmQgMTAgdG91Y2hkb3ducyB0aGlzIHNlYXNvbiwgcGx1cyA0MSBjYXRjaGVzIGZvciA0MTkg
eWFyZHMgYW5kIHR3byB0b3VjaGRvd25zLiAmIzgyMjA7SSBob3BlIGhlIGNhbiYjODIxNzt0IGdv
LCYjODIyMTsgSmFja3NvbiBzYWlkLiAmIzgyMjA7VGhhdCB3b3VsZCBiZSBnb29kLiA8L3A+PHA+
JiM4MjI2OyBUaGUgQnJvd25zIGhhdmUgYmVlbiB0b3JtZW50ZWQgYnkgdGlnaHQgZW5kcyBhbGwg
c2Vhc29uLCBhbmQgdGhlIENoYXJnZXJzIGhhdmUgdHdvIGdvb2Qgb25lcy4gUm9va2llIEh1bnRl
ciBIZW5yeSBoYXMgMzIgY2F0Y2hlcyBmb3IgNDM1IHlhcmRzIGFuZCBzZXZlbiB0b3VjaGRvd25z
LiBLZW50IFN0YXRlIHByb2R1Y3QgQW50b25pbyBHYXRlcyBoYXMgNDAgY2F0Y2hlcyBmb3IgMzk5
IHlhcmRzIGFuZCBmaXZlIHRvdWNoZG93bnMuICYjODIyMDtXZSBrbm93IHRoZXkgYXJlIGdvaW5n
IHRvIHRlc3QgdXMgb3V0IGFuZCBzZWUgaWYgd2UgaGF2ZSBzb2x2ZWQgdGhhdCwmIzgyMjE7IEph
Y2tzb24gc2FpZC4gJiM4MjIwO1RoZXkgd2lsbCBjb21lIGFuZCB0cnkgdG8gZ2V0IHRoZSBiYWxs
IHRvIHRob3NlIGd1eXMsIGFuZCB3ZSBoYXZlIHRvIGRvIGV2ZXJ5dGhpbmcgd2UgY2FuIHRvIHNs
b3cgdGhlbSBkb3duLiYjODIyMTs8L3A+PHA+JiM4MjI2OyBIb3J0b24gb24gdGhlIEJyb3ducyBh
bGxvd2luZyAyODAgeWFyZHMgYW5kIHRocmVlIHRvdWNoZG93bnMgb24gNDAgY2FycmllcyBpbiBT
dW5kYXkmIzgyMTc7cyAzMy0xMyBsb3NzIHRvIHRoZSBCdWZmYWxvIEJpbGxzOiAmIzgyMjA7SSBk
b24mIzgyMTc7dCB0aGluayB3ZSBwbGF5ZWQgd2VsbC4gSSBhcG9sb2dpemVkIHRvIHRoZSBkZWZl
bnNlIHRoYXQgSSBvYnZpb3VzbHkgZGlkIG5vdCBnZXQgdGhlbSBwcmVwYXJlZCB0byBwbGF5IHRo
YXQgdGVhbSB0aGF0IGRheS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPk5hdGUgVWxyaWNoIGNhbiBiZSByZWFjaGVk
IGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpudWxyaWNoQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5udWxyaWNo
QHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gUmVhZCB0aGUgQnJvd25zIGJsb2cgYXQgPGEgaHJl
Zj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9icm93bnMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cub2hpby5j
b20vYnJvd25zPC9hPi4gRm9sbG93IGhpbSBvbiBUd2l0dGVyIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93
d3cudHdpdHRlci5jb20vTmF0ZVVscmljaEFCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy50d2l0dGVy
LmNvbS9OYXRlVWxyaWNoQUJKPC9hPiBhbmQgb24gRmFjZWJvb2sgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3
dy5mYWNlYm9vay5jb20vYWJqLnNwb3J0cyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5mYWNlYm9vay5j
b20vYWJqLnNwb3J0czwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.