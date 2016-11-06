Browns notebook: Cowboys’ Jason Witten exploits defense’s startling vulnerability against tight ends

PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBGb3IgRGFsbGFzIENvd2JveXMgdGlnaHQgZW5kIEphc29uIFdpdHRlbiwg
dGhlIEJyb3ducyB3ZXJlIHRoZSBmb3VudGFpbiBvZiB5b3V0aC48L3A+PHA+V2l0dGVuLCAzNCBh
bmQgaW4gaGlzIDE0dGggTkZMIHNlYXNvbiwgcmVjb3JkZWQgaGlzIGZpcnN0IDEwMC15YXJkIGdh
bWUgc2luY2UgdGhlIDIwMTMgZmluYWxlIGFzIHRoZSBDb3dib3lzIGtlcHQgdGhlIEJyb3ducyB3
aW5sZXNzIHdpdGggYSAzNS0xMCB2aWN0b3J5IFN1bmRheSBhdCBGaXJzdEVuZXJneSBTdGFkaXVt
LjwvcD48cD5UYXJnZXRlZCAxMCB0aW1lcywgV2l0dGVuIGNhdWdodCBlaWdodCBwYXNzZXMgZm9y
IDEzNCB5YXJkcyBhbmQgYSB0b3VjaGRvd24uIEFkZCBpbiB0aGUgY29udHJpYnV0aW9ucyBvZiBH
ZW9mZiBTd2FpbSAodHdvIGNhdGNoZXMgZm9yIDExIHlhcmRzKSBhbmQgR2F2aW4gRXNjb2JhciAo
YSAyLXlhcmQgVEQgd2hlbiBoZSB3YXMgd2lkZSBvcGVuKSwgYW5kIENvd2JveXMgdGlnaHQgZW5k
cyB3ZXJlIHRhcmdldGVkIDEzIHRpbWVzIGFuZCBjYXVnaHQgMTEgcGFzc2VzIGZvciAxNDcgeWFy
ZHMgYW5kIHR3byB0b3VjaGRvd25zLjwvcD48cD5JdCYjODIxNztzIGJlZW4gYSBjb21tb24gcHJv
YmxlbSBmb3IgdGhlIEJyb3ducyBkZWZlbnNlIGZvciBzZXZlcmFsIHNlYXNvbnMsIGJ1dCB0aGlz
IHllYXIgdGhlIG51bWJlcnMgYXJlIHN0YWdnZXJpbmcuIE9wcG9zaW5nIHRpZ2h0IGVuZHMgaGF2
ZSByZWNvcmRlZCA2MSBjYXRjaGVzIGZvciA3MjUgeWFyZHMgYW5kIGVpZ2h0IHRvdWNoZG93bnMu
IFRoZXkgaGF2ZSBjYXVnaHQgdGhlIGJhbGwgZWlnaHQgb3V0IG9mIDEwIHRpbWVzIHRoZXkmIzgy
MTc7dmUgYmVlbiB0YXJnZXRlZC48L3A+PHA+T24gb25lIG1vdmUgaW4gdGhlIGZvdXJ0aCBxdWFy
dGVyIHdoZW4gV2l0dGVuIHNwdW4gb3V0LCBDb3dib3lzIG1lZGlhIG1lbWJlcnMgd2VyZSBsYXVn
aGluZyBvdmVyIHRoZSBzaGFrZS1hbmQtYmFrZSBtb3ZlIGZyb20gdGhlIDEwLXRpbWUgUHJvIEJv
d2xlciBhbmQgdHdvLXRpbWUgZmlyc3QgdGVhbSBBbGwtUHJvLjwvcD48cD4mIzgyMjA7TXkgZ2Ft
ZSYjODIxNztzIG5ldmVyIHJlYWxseSByZWZlcmVuY2VkIGEgc2hha2UgYW5kIGJha2UuIFRoYXQm
IzgyMTc7cyBkZWZpbml0ZWx5IGEgY29tcGxpbWVudCBmb3IgbWUsJiM4MjIxOyBXaXR0ZW4gc2Fp
ZC4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaHJvdWdob3V0IG15IGNhcmVlciBJJiM4MjE3O3ZlIGFsd2F5cyB0
cmllZCB0byBjaGFsbGVuZ2UgbXlzZWxmIGhhdmluZyB0aGlzIGhpZ2ggc3RhbmRhcmQgaW4gdGhl
IHdheSB5b3UgcGxheS4gU29tZXRpbWVzIGluIHRoaXMgc3lzdGVtLCB0aGUgd2F5IHdlIGF0dGFj
aywgeW91IG1heSBub3QgZ2V0IG9wcG9ydHVuaXRpZXMgbGlrZSB0aGF0LiBCdXQgd2hlbiB0aGV5
IGRvLCBJIGFsd2F5cyBmZWx0IGxpa2UgSSBjYW4gcGxheSBhdCB0aGF0IGxldmVsLiA8L3A+PHA+
JiM4MjIwO1RvZGF5IHdhcyBhIGdyZWF0IG9wcG9ydHVuaXR5IGZvciBtZSB0byBoYXZlIHRob3Nl
IG9wcG9ydHVuaXRpZXMgcHJlc2VudCB0aGVtc2VsdmVzLiBJIGJlbGlldmUgSSBjYW4gcGxheSBh
dCB0aGF0IGhpZ2ggbGV2ZWwgYXQgdGlnaHQgZW5kIHRoYXQgcGVvcGxlIHNhdyBtZSBwbGF5IHdo
ZW4gSSB3YXMgeW91bmdlci4mIzgyMjE7PC9wPjxwPldpdHRlbiBzYWlkIGhlJiM4MjE3O3MgYmVl
biBlbmVyZ2l6ZWQgYnkgdGhlIHBlcmZvcm1hbmNlcyBvZiB0d28gcm9va2llcyAmIzgyMTI7IHF1
YXJ0ZXJiYWNrIERhayBQcmVzY290dCBhbmQgcnVubmluZyBiYWNrIEV6ZWtpZWwgRWxsaW90dC48
L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZXkgbWFrZSBtZSBmZWVsIHlvdW5nLiBFYWNoIGFuZCBldmVyeSBkYXkg
SSB0ZWxsIHRoZW0gdGhhdCwmIzgyMjE7IFdpdHRlbiBzYWlkLiAmIzgyMjA7Rm9yIGEgdmV0ZXJh
biBwbGF5ZXIgbGlrZSBteXNlbGYsIHdoZW4geW91IGxvb2sgYXQgeW91bmcgZ3V5cywgdGhlIGZp
cnN0IHRoaW5nIHlvdSBsb29rIGF0IGJlc2lkZXMgdGhlIHNraWxsIGxldmVsIGFuZCB0aGluZ3Mg
bGlrZSB0aGF0IGlzICYjODIxNjtEbyB0aGV5IGxvdmUgZm9vdGJhbGw/JiM4MjE3OyBUaG9zZSB0
d28gcmVhbGx5IGV4ZW1wbGlmeSB0aGF0IG1vcmUgdGhhbiBhbnl0aGluZyBJJiM4MjE3O3ZlIHNl
ZW4gaW4gYSBsb25nIHRpbWUuIFRoZXkgbG92ZSBpdCBvbiBTdW5kYXlzLCBidXQgdGhleSBhbHNv
IGxvdmUgaXQgZHVyaW5nIHRoZSBncmluZCBvZiB0aGUgd2Vlay4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkVsbGlv
dHQgc2FpZCBoZSBjYWxscyBXaXR0ZW4gJiM4MjIwO3RoZSBHT0FULiYjODIyMTs8L3A+PHA+JiM4
MjIwO1doYXQgaGUgZG9lcyBmb3IgdGhpcyB0ZWFtIGlzIGp1c3Qgc28gaW1wb3J0YW50LCB0aGUg
bGVhZGVyc2hpcCBvbiB0aGUgZmllbGQgYW5kIG9mZiB0aGUgZmllbGQgYW5kIGp1c3QgZ29pbmcg
b3V0IHRoZXJlIGFuZCBwbGF5aW5nIGF0IGEgaGlnaCBsZXZlbC4gSSYjODIxNzttIGhhcHB5IGZv
ciBoaW0uIEhvcGVmdWxseSBtb3JlIHRvIGNvbWUsJiM4MjIxOyBFbGxpb3R0IHNhaWQuPC9wPjxw
PlNjYXJ5IG1vbWVudDwvcD48cD5Ccm93bnMgcm9va2llIHF1YXJ0ZXJiYWNrIENvZHkgS2Vzc2xl
ciBjb3VsZG4mIzgyMTc7dCBlc2NhcGUgdGhlIENvd2JveXMgdW5zY2F0aGVkLjwvcD48cD5LZXNz
bGVyIGluanVyZWQgaGlzIHJpZ2h0IGxlZyB3aGVuIGRlZmVuc2l2ZSBlbmQgRGVNYXJjdXMgTGF3
cmVuY2UgY3J1c2hlZCBoaW0gd2l0aCAzNSBzZWNvbmRzIGxlZnQgaW4gdGhlIHNlY29uZCBxdWFy
dGVyIGFuZCByZWNlaXZlZCBhIHJvdWdoaW5nLXRoZS1wYXNzZXIgcGVuYWx0eS4gS2Vzc2xlciBj
YW1lIHVwIGxpbXBpbmcgYWZ0ZXIgYW5kIGxhdGVyIGhhZCBYLXJheXMgdGhhdCBoZSBzYWlkIHdl
cmUgbmVnYXRpdmUuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGFtIGFsbCByaWdodCwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQu
ICYjODIyMDtJIHRvb2sgYSBjb3VwbGUgc2hvdHMgYnV0IG5vdGhpbmcgYmFkIGFuZCBmZWx0IGZp
bmUuIEhhZCBhIGxpdHRsZSB0d2VhayB3aXRoIG15IGxlZyB0aGVyZSBpbiBqdXN0IGEgZnJlYWsg
bW9tZW50IGJ1dCBub3RoaW5nLiBOb3RoaW5nIHNlcmlvdXMuIEkgZmVlbCBmaW5lLjwvcD48cD4m
IzgyMjA7SXQgd2FzIGEgd2VpcmQgdGhpbmcuIEp1c3Qga2luZCBvZiBnb3Qgcm9sbGVkIHVwIG9u
IGEgbGl0dGxlIGJpdC4gIEx1Y2tpbHksIGNhbWUgYmFjayBpbiBhbmQgbW92ZWQgaXQgYXJvdW5k
IGEgbGl0dGxlIGJpdC4gSnVzdCBrZXB0IG1vdmluZyBpdCwgYW5kIGl0IGZlbHQgZmluZS4mIzgy
MjE7PC9wPjxwPktlc3NsZXIgZGlkbiYjODIxNzt0IG1pc3MgYSBzbmFwLiBBc2tlZCBpZiBoZSB3
b3VsZCBiZSBhYmxlIHRvIHBsYXkgVGh1cnNkYXkgbmlnaHQgb24gdGhlIHJvYWQgYWdhaW5zdCB0
aGUgQmFsdGltb3JlIFJhdmVucywgS2Vzc2xlciBzYWlkLCAmIzgyMjA7WWVhaCwgSSBmZWVsIGZp
bmUuJiM4MjIxOyAgPC9wPjxwPkxhY2tsdXN0ZXIgZGVidXQ8L3A+PHA+UHJvIEJvd2xlciBKYW1p
ZSBDb2xsaW5zLCBhY3F1aXJlZCBsYXN0IHdlZWsgaW4gYSB0cmFkZSB3aXRoIHRoZSBOZXcgRW5n
bGFuZCBQYXRyaW90cywgc3RhcnRlZCBmb3IgdGhlIEJyb3ducyBhdCBvdXRzaWRlIGxpbmViYWNr
ZXIsIG1vdmVkIGluc2lkZSBpbiB0aGUgbmlja2VsIHBhY2thZ2UgYW5kIHBsYXllZCBhIHRvbi48
L3A+PHA+Q29sbGlucyBoYWQgZWlnaHQgdGFja2xlcywgaW5jbHVkaW5nIG9uZSBmb3IgbG9zcy4g
QnV0IGhlIGFsc28gbWlzc2VkIGEgZmV3IHRhY2tsZXMgYW5kIGxldCBXaXR0ZW4gcnVuIGZyZWUg
YmVoaW5kIGhpbSBvbiBhIDI2LXlhcmQgdG91Y2hkb3duIGNhdGNoIHdpdGggNjo0NyBsZWZ0IGlu
IHRoZSBmaXJzdCBxdWFydGVyLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SGUgbWFkZSBhIGxpdHRsZSBiaXQgb2Yg
YW4gaW1wYWN0LCBidXQgb25lIGd1eSBkb2VzIG5vdCB3aW4gYSBnYW1lIGZvciB5b3UsJiM4MjIx
OyBjb2FjaCBIdWUgSmFja3NvbiBzYWlkLiAmIzgyMjA7SSB0aGluayB3ZSBhbGwgdW5kZXJzdGFu
ZCB0aGF0LiBJIHRoaW5rIHRoYXQgaXMganVzdCBhIHBpZWNlIG9mIHRoZSBwdXp6bGUgZm9yIHVz
IGFzIHdlIGNvbnRpbnVlIHRvIG1vdmUgZm9yd2FyZCwgYnV0IG9uZSBndXksIGhlIHdhcyBub3Qg
Z29pbmcgdG8gZG8gaXQgYWxsIGJ5IGhpbXNlbGYuPC9wPjxwPiYjODIyMDtIb3BlZnVsbHkgd2hl
biBJIHdhdGNoIHRoZSB0YXBlLCBJIHdpbGwgc2VlIHdoYXQgSSB0aG91Z2h0IHRoYXQgSSBzYXcg
b24gdGhlIGZpZWxkLCB0aGF0IHRoZXJlIHdlcmUgc29tZSBnb29kIHRoaW5ncyB0aGF0IGhlIGRp
ZCwgYW5kIEkgYW0gc3VyZSB0aGVyZSB3ZXJlIHNvbWUgY2FsbHMgdGhhdCBoZSBzdGlsbCBoYXMg
dG8gbGVhcm4gYXMgaGUgbW92ZXMgZm9yd2FyZC4gT3ZlcmFsbCwgSSB0aGluayBoZSBkaWQgT0su
JiM4MjIxOzwvcD48cD5JbnNpZGUgbGluZWJhY2tlciBDaHJpcyBLaXJrc2V5IHNhaWQsICYjODIy
MDtKYW1pZSBjYW1lIGluLCBib3VnaHQgaW4uIEhlIGRpZCBhIGhlbGwgb2YgYSBqb2IgdG9kYXku
IEhlJiM4MjE3O3MgYSBwbGF5bWFrZXIsIGFuZCBoZSYjODIxNztzIGZpdCByaWdodCBpbi4gSGUm
IzgyMTc7cyBiZWNvbWUgb25lIG9mIG91ciBsZWFkZXJzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+QmFjayBpbiBh
Y3Rpb248L3A+PHA+QWZ0ZXIgbWlzc2luZyBzaXggZ2FtZXMgd2l0aCBhIGJyb2tlbiByaWdodCBo
YW5kIHN1ZmZlcmVkIGluIHByYWN0aWNlIFNlcHQuIDIxLCBCcm93bnMgcm9va2llIHdpZGUgcmVj
ZWl2ZXIgQ29yZXkgQ29sZW1hbiBjYXVnaHQgdGhyZWUgcGFzc2VzIGZvciA0MSB5YXJkcy4gVGhl
IGZpcnN0LXJvdW5kIGRyYWZ0IHBpY2sgd2FzIHRhcmdldGVkIHNldmVuIHRpbWVzLjwvcD48cD4m
IzgyMjA7SGUgZGlkbiYjODIxNzt0IGdvIHdpdGhvdXQgW2EgY2F0Y2hdLCBzbyB0aGF0IHdhcyBn
b29kIGJlY2F1c2UgaXQgZ2V0cyBoaW0gYmFjayBpbiBpdCwgZ2V0cyBoaXMgZmVldCB3ZXQsJiM4
MjIxOyBKYWNrc29uIHNhaWQuICYjODIyMDtUaGVyZSBhcmUgYmlnIGRheXMgYWhlYWQgZm9yIENv
cmV5IENvbGVtYW4uIEhlIHdpbGwgZ2V0IGJldHRlciB0aGUgbW9yZSBoZSBwbGF5cy4gSGUgaGFz
IG5vdCBwbGF5ZWQgZm9vdGJhbGwgaW4gYSBsb25nIHRpbWUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5LZXNzbGVy
IHNhaWQsICYjODIyMDtDb3JleSBnb3QgdG8gY29tZSBiYWNrIG91dCBhbmQgbWFkZSBzb21lIGdy
ZWF0IGNhdGNoZXMgdG9kYXkuIEhlIGlzIGp1c3QgYSBwbGF5bWFrZXIuIEV2ZW4gd2hlbiBoZSBk
b2VzbiYjODIxNzt0IGdldCB0aGUgYmFsbCwgeW91IGhhdmUgdG8gY291bnQgZm9yIGhpbS4gSGUg
anVzdCBoYXMgdGhhdCBzcGVlZCBhbmQgdGhhdCBpbnN0aW5jdC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlpla2Um
IzgyMTc7cyBob21lY29taW5nPC9wPjxwPlRoZSBmb3VydGggb3ZlcmFsbCBwaWNrIGZyb20gT2hp
byBTdGF0ZSwgRWxsaW90dCB0aHJldyB1cCB0aGUgTy1ILUktTyBnZXN0dXJlIGFmdGVyIHRoZSBm
aXJzdCBvZiBoaXMgdHdvIHRvdWNoZG93bnMsIGEgMTAteWFyZCBydW4gaW4gdGhlIHNlY29uZCBx
dWFydGVyIHRoYXQgcHV0IHRoZSBDb3dib3lzIHVwIDE0LTMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCYjODIx
NztzIG9ubHkgcmlnaHQsIEkmIzgyMTc7bSBiYWNrIGluIE9oaW8sJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkIG9m
IGhpcyBzYWx1dGUgdG8gdGhlIEJ1Y2tleWVzLiBFbGxpb3R0IGRpZCBpdCBhZ2FpbiBhcyBoZSBs
ZWZ0IHRoZSBmaWVsZC4gJiM4MjIwO0l0IHdhcyBmdW4gZ29pbmcgb3V0IHRoZXJlIGFuZCBwbGF5
aW5nIGluIGZyb250IG9mIG15IE9oaW8gZmFucy48L3A+PHA+JiM4MjIwO09oaW8gbWVhbnMgYSBs
b3QgdG8gbWUsIGtpbmQgb2YgbGlrZSBhIHNlY29uZCBob21lLiBUaGUgbWVtb3JpZXMgSSBoYWQg
aGVyZSBhbmQgdGhlIGZyaWVuZHMgSSBtYWRlIHdoaWxlIGF0IE9oaW8gU3RhdGUgYW5kIHRoZSBv
dGhlciB0aGluZ3MgSSBhY2NvbXBsaXNoZWQgYXQgdGhhdCBncmVhdCB1bml2ZXJzaXR5LiBJdCB3
YXMgdmVyeSBpbXBvcnRhbnQgZm9yIG1lIHRvIGhhdmUgYSBnb29kIGdhbWUgYW5kIHBsYXkgaW4g
ZnJvbnQgb2YgdGhlc2UgZ3JlYXQgZmFucy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPldpdHRlbiBoYWQgYmlnIHBy
YWlzZSBmb3IgRWxsaW90dCwgd2hvIGZpbmlzaGVkIHdpdGggOTIgeWFyZHMgb24gMTggY2Fycmll
cy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0hpcyBhYmlsaXR5IHRvIHJ1biBhbmQgY29udGludWUgdG8gYmUgcGh5
c2ljYWwgYW5kIGF0dGFjayAmIzgyMTI7IGhlJiM4MjE3O3MgdGhhdCBkeW5hbWljIHRocmVhdCB3
aGVuIGhlIGNhbiBjYXB0dXJlIHRoZSBlZGdlLCBoZSBoYXMgdGhlIHNwZWVkIGFuZCBwb3dlciBh
bmQgYWJpbGl0eSB0byBtYWtlIGd1eXMgbWlzcywmIzgyMjE7IFdpdHRlbiBzYWlkLiAmIzgyMjA7
V2l0aCBhbGwgdGhhdCBjb21lcyB3aXRoIGJlaW5nIGEgZm91cnRoIHBpY2sgYW5kIGhpZ2ggZXhw
ZWN0YXRpb25zLCBoZSYjODIxNztzIHJlYWxseSBlbWJyYWNlZCB0aGF0IG9wcG9ydHVuaXR5IHRv
IGJlIHRoaXMgYmFjay4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtIZSYjODIxNztzIHF1aWNrIHRvIGdpdmUgdGhl
IGxpbmUgY29tcGxpbWVudHMgYW5kIGNyZWRpdC4gQnV0IGhpcyBhYmlsaXR5IHRvIGNyZWF0ZSBh
bmQgZXh0ZW5kIHRoZXNlIHJ1bnMsIHlvdSBjYW4mIzgyMTc7dCBzYXkgZW5vdWdoIGFib3V0IGhp
bS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkV4dHJhIHBvaW50czwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO0RlZmVuc2l2
ZSBsaW5lbWFuIFhhdmllciBDb29wZXIgd2FzIGZsYWdnZWQgdHdpY2UgZm9yIGxpbmluZyB1cCBv
ZmZzaWRlLiAmIzgyMjA7SSYjODIxNzttIGxvb2tpbmcgYXJvdW5kIGxpa2UsICYjODIxNjtXaGF0
JiM4MjE3O3MgZ29pbmcgb24/JiM4MjE3OyYjODIwMTsmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuICYjODIyMDtC
ZWNhdXNlIEkgZG9uJiM4MjE3O3QgZmVlbCBsaWtlIEkmIzgyMTc7bSBvZmZzaWRlLiBZb3Uga25v
dyBpZiB5b3UmIzgyMTc7cmUgb2Zmc2lkZXMgb3Igbm90LCBidXQgSSBndWVzcyBhY2NvcmRpbmcg
dG8gdGhlIE5GTCwgSSB3YXMgb3ZlciB0aGUgYmFsbC4gVGhhdCYjODIxNztzIHZlcnkgZnJ1c3Ry
YXRpbmcuIEkgb3dlIGl0IHRvIG15IHRlYW0gdG8gYmUgYSBbc3Ryb25nZXJdIHBsYXllciB0aGFu
IHRoYXQuJiM4MjIxOzwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1Jvb2tpZSBkZWZlbnNpdmUgZW5kIENh
cmwgTmFzc2liIGxlZnQgdGhlIGdhbWUgaW4gdGhlIHRoaXJkIHF1YXJ0ZXIgd2l0aCBhbiBleWUg
aW5qdXJ5IGFuZCBkaWRuJiM4MjE3O3QgcmV0dXJuLiBKYWNrc29uIHNhaWQgaGUgZGlkbiYjODIx
Nzt0IGtub3cgdGhlIHNldmVyaXR5IG9mIHRoZSBpbmp1cnkuPC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7
U2FmZXR5IEVkIFJleW5vbGRzIHBsYXllZCBoaXMgZmlyc3Qgc25hcHMgb24gZGVmZW5zZSBmb3Ig
dGhlIEJyb3ducy4gUHJvbW90ZWQgZnJvbSB0aGUgcHJhY3RpY2Ugc3F1YWQgdG8gdGhlIGFjdGl2
ZSByb3N0ZXIgb24gT2N0LiAxOCwgUmV5bm9sZHMgd2FzIHBhcnQgb2YgZm91ci1zYWZldHkgcm90
YXRpb24uPC9wPjxwPk5hdGUgVWxyaWNoIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0
bzpudWxyaWNoQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5udWxyaWNoQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwu
Y29tPC9hPi4gUmVhZCB0aGUgQnJvd25zIGJsb2cgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlv
LmNvbS9icm93bnMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cub2hpby5jb20vYnJvd25zPC9hPi4gRm9s
bG93IGhpbSBvbiBUd2l0dGVyIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20vTmF0
ZVVscmljaEFCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy50d2l0dGVyLmNvbS9OYXRlVWxyaWNoQUJK
PC9hPiBhbmQgb24gRmFjZWJvb2sgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vYWJq
LnNwb3J0cyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5mYWNlYm9vay5jb20vYWJqLnNwb3J0czwvYT4u
PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.