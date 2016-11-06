All CATEGORIES
☰ Menu

Notebook

Browns notebook: Cowboys’ Jason Witten exploits defense’s startling vulnerability against tight ends

By Marla Ridenour  and Nate Ulrich
Beacon Journal sports writers

Published: November 6, 2016 - 09:15 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Browns vs Dallas Cowboys tight end Jason Witten fends off Browns linebacker Christian Kirksey after a third quarter catch on Sunday at FIrstEnergy Stadium in Cleveland. The Cowboys won the game 35-10. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN SPORTS

clinton07_04 Andrew Harnik - AP
LeBron, J.R. Smith join Clinton on Cleveland campaign stop

CLEVELAND: Two days before the general election, Hillary Clinton made another stop in Cleveland and was joined by Cavs star and Akron native LeBron James.

browns07_21
Cowboys 35, Browns 10: Defense destroyed in record 12th consecutive loss: ‘We’re not going to go 0-16,’ Chris Kirksey says
cavs07_01
Cavaliers’ J.R. Smith now getting respect from NBA referees on defensive end
browns07_16
Marla Ridenour: Cowboys find cornerstones of franchise in draft, Browns find futility
browns07_18
Browns starting center Cameron Erving ejected for first-quarter fight
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next