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Browns notebook: D-line coach says Caleb Brantley fluctuates from looking like first-round talent to someone unworthy of playing

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: June 15, 2017 - 07:11 PM | Updated: June 16, 2017 - 10:45 AM
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Cleveland Browns' Caleb Brantley runs through drills during the team's organized team activity at its NFL football training facility Tuesday, June 6, 2017, in Berea, Ohio. (AP Photo/Ron Schwane)

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