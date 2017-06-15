All CATEGORIES
☰ Menu

Notebook

Browns notebook: D-line coach says Caleb Brantley fluctuates from looking like first-round talent to someone unworthy of playing

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: June 15, 2017 - 07:11 PM | Updated: June 15, 2017 - 11:57 PM

MORE IN SPORTS

tribe16cut_01 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Indians 12, Dodgers 5: Lonnie Chisenhall drives in five runs; Indians avoid sweep - 11:14 PM

CLEVELAND: The Indians were without two key members of the lineup but didn’t seem to mind, routing the Los Angeles Dodgers 12-5 on Thursday afternoon to avoid a sweep of a three-game series.

browns16cut_01
Browns quarterbacks coach David Lee says DeShone Kizer has great future but is long way away from being ready to start - 11:13 PM
Browns notebook: D-line coach says Caleb Brantley fluctuates from looking like first-round talent to someone unworthy of playing
NFL: First two claims in concussion settlement total $9 million - 11:13 PM
Indians notebook: Edwin Encarnacion finding ‘ferocious’ self; Francisco Lindor mired in slump
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next