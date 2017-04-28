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Browns notebook: David Njoku must deliver after team cuts former Pro Bowl tight end Gary Barnidge: ‘It’ll be all right’

By Nate Ulrich and George M. Thomas
Beacon Journal sports writers

Published: April 28, 2017 - 07:50 PM
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In this Nov. 15, 2015 photo, Cleveland Browns tight end Gary Barnidge (82) makes a touchdown catch past Pittsburgh Steelers strong safety Will Allen (20) in the second half of a game, in Pittsburgh. The Browns have released Barnidge, one of their most productive players the past four years.(AP Photo/Don Wright)


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