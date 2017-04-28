All CATEGORIES
☰ Menu

Browns notebook: David Njoku must deliver after team cuts former Pro Bowl tight end Gary Barnidge: ‘It’ll be all right’

By Nate Ulrich and George M. Thomas
Beacon Journal sports writers

Published: April 28, 2017 - 07:50 PM | Updated: April 28, 2017 - 07:51 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this Nov. 15, 2015 photo, Cleveland Browns tight end Gary Barnidge (82) makes a touchdown catch past Pittsburgh Steelers strong safety Will Allen (20) in the second half of a game, in Pittsburgh. The Browns have released Barnidge, one of their most productive players the past four years.(AP Photo/Don Wright)


MORE IN SPORTS

marla28web Tony Dejak - AP
Marla Ridenour: Pacers’ series may prove valuable if Cavaliers continue to push egos, personal interests aside

INDEPENDENCE: J.R. Smith may not have been digging deep enough when he said Sunday the Cavaliers got nothing out of their sweep of the Indiana Pacers.

Cavaliers report: LeBron James’ mentality of relishing road adversity could provide edge in Raptors series
browns28cut_02
2017 NFL Draft: After quarterback-free first round, Browns exec Sashi Brown says he may trade for veteran QB
browns28cut_01
2017 NFL Draft: Browns pick defensive end Myles Garrett at No. 1, defensive back Jabrill Peppers at No. 25, tight end David Njoku at No. 29
tribe29cut_1
Mariners 3, Indians 1: Indians hitters muzzled in loss - 10:19 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next