Browns notebook: Deshaun Watson says he would be excited to play in Cleveland, didn’t ‘dis’ franchise

PHA+SU5ESUFOQVBPTElTOiBDbGVtc29uIG5hdGlvbmFsIGNoYW1waW9uc2hpcC13aW5uaW5nIHF1
YXJ0ZXJiYWNrIERlc2hhdW4gV2F0c29uIHN3ZWFycyBoZSBuZXZlciBpbnRlbmRlZCB0byBkaXNy
ZXNwZWN0IHRoZSBCcm93bnMuPC9wPjxwPldoaWxlIGFjY2VwdGluZyB0aGUgRGF2ZXkgTyYjODIx
NztCcmllbiBOYXRpb25hbCBRdWFydGVyYmFjayBBd2FyZCBvbiBGZWIuIDIwIGluIEZvcnQgV29y
dGgsIFRleGFzLCBXYXRzb24gbG9va2VkIGF0IERhbGxhcyBDb3dib3lzIGNvYWNoIEphc29uIEdh
cnJldHQgaW4gdGhlIGNyb3dkIGFuZCBqb2tlZCBkdXJpbmcgaGlzIGFjY2VwdGFuY2Ugc3BlZWNo
IHRoYXQgdGhlIENvd2JveXMgc2hvdWxkIHRyYWRlIERhayBQcmVzY290dCBhbmQgVG9ueSBSb21v
IHRvIHRoZSBCcm93bnMgZm9yIHRoZSBOby4gMSBvdmVyYWxsIHBpY2sgYW5kIGRyYWZ0IGhpbS4g
SGUgYWxzbyBwb2tlZCBmdW4gYXQgdGhlIEJyb3ducyYjODIxNzsgd29lcyBieSBzYXlpbmcgJiM4
MjIwO3RoZXkgbmVlZCB0d28mIzgyMjE7IHF1YXJ0ZXJiYWNrcy48L3A+PHA+U28gaG93IHdvdWxk
IFdhdHNvbiByZWFjdCBpZiB0aGUgQnJvd25zLCB3aG8gYWxzbyBoYXZlIHRoZSAxMnRoIHBpY2sg
aW4gQXByaWwmIzgyMTc7cyBkcmFmdCwgd2VyZSB0byBwaWNrIGhpbT88L3A+PHA+JiM4MjIwO015
IHJlYWN0aW9uIHdvdWxkIGJlIGFsbCBleGNpdGVkLCBhbmQgSSYjODIxNztkIHJlYWxseSBiZSBl
eGNpdGVkIHRvIGdvIHVwIHRoZXJlIGFuZCBwbGF5IGZvciB0aG9zZSBndXlzIGFuZCBbY29hY2hd
IEh1ZSBKYWNrc29uLCYjODIyMTsgV2F0c29uIHNhaWQgRnJpZGF5IGR1cmluZyB0aGUgTkZMIFNj
b3V0aW5nIENvbWJpbmUgYXQgdGhlIEluZGlhbmEgQ29udmVudGlvbiBDZW50ZXIuICYjODIyMDtC
dXQgaXQgd2FzbiYjODIxNzt0IGEgZGlzIG9yIGFueXRoaW5nIGxpa2UgdGhhdC4mIzgyMjE7PC9w
PjxwPldhdHNvbiB3b24gdGhlIERhdmV5IE8mIzgyMTc7QnJpZW4gYXdhcmQgaW4gY29uc2VjdXRp
dmUgeWVhcnMuIEluIDIwMTYsIGhlIHBsYXlmdWxseSB0b2xkIEdhcnJldHQgaWYgaGUgcmVjZWl2
ZWQgdGhlIGhvbm9yIGFnYWluIGluIDIwMTcsIHRoZSBDb3dib3lzIGhhZCB0byBkcmFmdCBoaW0u
IFNvIHRoaXMgeWVhciwgaGUga2lkZGVkIHRoYXQgR2FycmV0dCBuZWVkZWQgdG8gbGl2ZSB1cCB0
byBoaXMgZW5kIG9mIHRoZSBiYXJnYWluLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SWYgeW91IGtub3cgdGhlIHdo
b2xlIHN0b3J5LCBpdCB3YXMgYSBqb2tlIHRoYXQgbWUgYW5kIEphc29uIEdhcnJldHQgaGFkIGxh
c3QgeWVhciBiZWNhdXNlIEkgd29uIHRoZSBEYXZleSBPJiM4MjE3O0JyaWVuIHRoZSB5ZWFyIGJl
Zm9yZSwgdG9vLCYjODIyMTsgV2F0c29uIHNhaWQuICYjODIyMDtBbmQgRGF2ZXkgTyYjODIxNztC
cmllbiBbYXdhcmRzIGNlcmVtb255IG9yZ2FuaXplcnNdIGFyZSBodWdlIENvd2JveSBmYW5zLCBh
bmQgdGhleSB3YW50ZWQgbWUgdG8gam9rZSBhcm91bmQgYW5kIGhhdmUgdGhlIGNyb3dkIGV4Y2l0
ZWQgYW5kIGdldCBsYXVnaHMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5XYXRzb24gcmVjZWl2ZWQgYmlnIGxhdWdo
cyBhbmQgcGxheWVkIHRvIHRoZSBjcm93ZCB3aGVuIGhlIGRlY2xhcmVkIHRoZSBCcm93bnMgbmVl
ZGVkIHR3byBRQnMuPC9wPjxwPlRoZSB2aWRlbyBvZiBoaXMgYWNjZXB0YW5jZSBzcGVlY2ggc3Vy
ZmFjZWQgb25saW5lIGxlc3MgdGhhbiB0d28gd2Vla3MgYWZ0ZXIgRVNQTiBmb290YWdlIGZyb20g
RGVjZW1iZXIgb2YgVGV4YXMgQSZhbXA7TSBkZWZlbnNpdmUgZW5kIE15bGVzIEdhcnJldHQgYmVn
Z2luZyB0aGUgQ293Ym95cyB0byB0cmFkZSB3aXRoIHRoZSBCcm93bnMgYW5kIGRyYWZ0IGhpbSBO
by4gMSBvdmVyYWxsIHdlbnQgdmlyYWwuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIHRoaW5rIHRoZXkmIzgyMTc7
cmUgYm90aCByZWFsbHkgZ29vZCBndXlzLCBhbmQgSSB0aGluayBhdCB0aGUgdGltZSBpdCB3YXMg
bW9yZSBoYXZpbmcgYSBsaXR0bGUgZnVuIGFib3V0IGl0LCYjODIyMTsgSmFja3NvbiBzYWlkLiAm
IzgyMjA7SWYgaXQgd2FzIHNvbWV0aGluZyBJIHRob3VnaHQgd2FzIHJlYWxseSBzZXJpb3VzLCB0
aGVuIEkgd291bGQgYmUgY29uY2VybmVkLiBCdXQgSSBkb24mIzgyMTc7dCB0aGluayBlaXRoZXIg
b25lIG9mIHRob3NlIGd1eXMgd291bGQgYmUgY29uY2VybmVkIGFib3V0IGNvbWluZyB0byBDbGV2
ZWxhbmQgYW5kIHBsYXlpbmcuIEkgdGhpbmssIGFnYWluLCBpdCB3YXMgYWxsIGluIHRoZSBmdW4g
b2YgaXQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5KYWNrc29uIHNwb2tlIHRvIFdhdHNvbiBpbiBKYW51YXJ5IGFi
b3V0IHBhcnRpY2lwYXRpbmcgaW4gdGhlIFNlbmlvciBCb3dsLCBidXQgV2F0c29uIGRlY2xpbmVk
LiBIZSB3b3VsZCBoYXZlIGJlZW4gY29hY2hlZCBieSBKYWNrc29uIGFuZCB0aGUgQnJvd25zIGFz
IGEgbWVtYmVyIG9mIHRoZSBTb3V0aCB0ZWFtIGhhZCBoZSBhY2NlcHRlZCBoaXMgaW52aXRhdGlv
bi4gV2F0c29uIGhhcyBpbnNpc3RlZCBoZSBkaWRuJiM4MjE3O3Qgc2tpcCB0aGUgU2VuaW9yIEJv
d2wgYmVjYXVzZSBoZSBob3BlcyB0byBhdm9pZCBiZWluZyBwaWNrZWQgYnkgdGhlIEJyb3ducy48
L3A+PHA+JiM4MjIwO1tKYWNrc29uIGFuZCBJXSBoYWQgYSBncmVhdCBjb252ZXJzYXRpb24sIGFu
ZCB3ZSB0YWxrZWQgYWJvdXQgdGhlIG5hdGlvbmFsIGNoYW1waW9uc2hpcCBhbmQgdGhlIHNlYXNv
biBhbmQgbXkgcGFydGljaXBhdGlvbiBpbiB0aGUgU2VuaW9yIEJvd2wsIGp1c3QgdGhlIHByZXZp
b3VzIGhpc3Rvcnkgb2YgZ2V0dGluZyB0b2dldGhlciwgaW50ZXJ2aWV3aW5nIG1lIGFuZCB0YWxr
aW5nIHRocm91Z2ggdGhpcyBwcm9jZXNzIHdlJiM4MjE3O3JlIGdvaW5nIHRocm91Z2ggcmlnaHQg
bm93LCYjODIyMTsgV2F0c29uIHNhaWQsIGFkZGluZyBpdCB0b29rIGEgd2hpbGUgdG8gcmVjb3Zl
ciBmcm9tIGhpdHMgaGUgYWJzb3JiZWQgSmFuLiA5IGluIHRoZSBDb2xsZWdlIEZvb3RiYWxsIFBs
YXlvZmYgdGl0bGUgZ2FtZSBhbmQgaGlzIGhlYWx0aCBjb250cmlidXRlZCB0byBoaXMgZGVjaXNp
b24gdG8gZm9yZ28gdGhlIFNlbmlvciBCb3dsLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlIGRlY2lzaW9uIHdh
cyBiYXNlZCBvbiBtZSwgbXkgZmFtaWx5LCBteSBhZ2VudCBhbmQgbXkgdHJhaW5lciBhbmQgYWxs
IG9mIHRoZSBjb2FjaGluZyBzdGFmZiBhdCBDbGVtc29uLiBXZSBjYW1lIHRvIGEgY29uY2x1c2lv
biB0aGF0IGl0JiM4MjE3O3MgYmVzdCBmb3IgbWUgdG8gc2l0IG91dCwgZ2V0IGhlYWx0aHkgYW5k
IGNhdGNoIHVwIG9uIHRoaXMgd2hvbGUgZHJhZnQgcHJvY2VzcyBhbmQgZ2V0dGluZyByZWFkeSBm
b3IgdGhlIGNvbWJpbmUuIFNvIFtKYWNrc29uXSB1bmRlcnN0b29kIHRoYXQuIEhlIGtuZXcgd2hl
cmUgSSB3YXMgY29taW5nIGZyb20gYW5kIHRoZXJlIHdhc24mIzgyMTc7dCBubyBoYXJkIGZlZWxp
bmdzLCBhbmQgd2UmIzgyMTc7cmUgYWxsIG9uIHRoZSBzYW1lIHBhZ2UuJiM4MjIxOzwvcD48cD5X
YXRzb24gaGFkIGEgZm9ybWFsIG1lZXRpbmcgc2NoZWR1bGVkIGZvciBGcmlkYXkgbmlnaHQgd2l0
aCB0aGUgQnJvd25zLCBzbyBoZSBjb3VsZCBleHBsYWluIGZ1cnRoZXIgaWYgbmVlZGVkLjwvcD48
cD5BZnRlciBhbGwsIGhlIHdhbnRzIHRvIGJlY29tZSB0aGUgZmlyc3QgcXVhcnRlcmJhY2sgdG8g
YmUgZHJhZnRlZC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3MgYSBnb2FsIHRoYXQgSSB3cm90ZSBk
b3duLCYjODIyMTsgc2FpZCBXYXRzb24sIHdobyB3ZW50IDI4LTIgYXMgYSBzdGFydGVyIHRoZSBw
YXN0IHR3byBzZWFzb25zIGF0IENsZW1zb24uPC9wPjxwPkFuZCBXYXRzb24gaW5zaXN0ZWQgaGUg
d291bGRuJiM4MjE3O3QgYmUgaW50aW1pZGF0ZWQgYnkgYSBkb3dudHJvZGRlbiBmcmFuY2hpc2Ug
bGlrZSB0aGUgQnJvd25zIGNvdW50aW5nIG9uIGhpbSB0byByZXZlcnNlIGl0cyBmb3J0dW5lcy48
L3A+PHA+JiM4MjIwO0JlaW5nIGFibGUgdG8gaGF2ZSB0aGF0IGV4cGVyaWVuY2Ugb2Ygd2lubmlu
ZywmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQsICYjODIyMDttYXliZSBpdCBjYW4gc3ByZWFkIHRocm91Z2hvdXQg
YSB0ZWFtIGFuZCBmcmFuY2hpc2UgYW5kIHNwcmVhZCB0aHJvdWdob3V0IHRoZSBwbGF5ZXJzIGFu
ZCBtYXliZSB0dXJuIGEgZnJhbmNoaXNlIGFyb3VuZC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkNsZW1zb24gY29h
Y2ggRGFibyBTd2lubmV5IHRoaW5rcyBXYXRzb24gd291bGQgaGF2ZSB0aGF0IGVmZmVjdC48L3A+
PHA+JiM4MjIwO0lmIFt0aGUgQnJvd25zXSBwYXNzIG9uIERlc2hhdW4gV2F0c29uLCB0aGV5JiM4
MjE3O3JlIHBhc3Npbmcgb24gTWljaGFlbCBKb3JkYW4sJiM4MjIxOyBTd2lubmV5IHNhaWQgYXQg
dGhlIFNlbmlvciBCb3dsLjwvcD48cD5XYXRzb24gc2FpZCB0aGUgcXVvdGUgbWFkZSBoaW0gbGF1
Z2guPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIHRoYW5rZWQgaGltIGZvciB0aGUgY29tcGxpbWVudCwmIzgyMjE7
IFdhdHNvbiBzYWlkLiAmIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBwcmV0dHkgY29vbCwgYnV0IEkmIzgyMTc7
bSBubyBNaWNoYWVsIEpvcmRhbi4gSSYjODIxNzttIERlc2hhdW4gV2F0c29uLiBNeSBnb2FsIGlz
LCBmb3Igb25lIGRheSwgdG8gYmUgYWJsZSB0byBoYXZlIHBlb3BsZSB0YWxrIGFib3V0IG1lIGxp
a2UgdGhleSBkbyBNaWNoYWVsIEpvcmRhbi4mIzgyMjE7PC9wPjxwPk1lYXN1cmluZyB1cDwvcD48
cD5NeWxlcyBHYXJyZXR0IG1lYXN1cmVkIDYtZmVldC00JiMxODk7IGFuZCB3ZWlnaGVkIDI3MiBw
b3VuZHMgd2l0aCAxMCYjMTg4Oy1pbmNoIGhhbmRzLCBhbiBhcm0gbGVuZ3RoIG9mIDM1JiMxODg7
IGluY2hlcyBhbmQgYSB3aW5nc3BhbiBvZiA4MiYjODU0MTsgaW5jaGVzLjwvcD48cD5BbG1vc3Qg
YWxsIGRyYWZ0IGFuYWx5c3RzIGNvbnNpZGVyIEdhcnJldHQgdGhlIGZyb250LXJ1bm5lciB0byBi
ZSBkcmFmdGVkIGZpcnN0IGJ5IHRoZSBCcm93bnMuPC9wPjxwPkJyb3ducyBjb3JuZXJiYWNrIEpv
ZSBIYWRlbiBsaWtlcyB0aGUgaWRlYS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgbGlrZSBNeWxlcyBHYXJyZXR0
IGEgbG90LCYjODIyMTsgSGFkZW4gc2FpZCBUaHVyc2RheSBvbiBORkwgTmV0d29yay4gJiM4MjIw
O0kgZGVmaW5pdGVseSB0aGluayB3aXRoIHRoYXQgTm8uIDEsIHdlIGp1c3QgbmVlZCBhIHBsYXll
ciB0aGF0JiM4MjE3O3MgZ29pbmcgdG8gaW5zdGFudGx5IG1ha2UgdXMgYmV0dGVyLiBJZiB0aGV5
JiM4MjE3O3JlIHRlbGxpbmcgbWUgTXlsZXMgR2FycmV0dCBpcyBbbGlrZSBEZW52ZXIgQnJvbmNv
cyBlZGdlIHJ1c2hlciBWb24gTWlsbGVyXSwgaWYgaGUmIzgyMTc7cyB0aGF0IFZvbiwgdGhlbiB3
ZSBjYW4gdGFrZSBoaW0uIFRoZXJlJiM4MjE3O3MgZGVmaW5pdGVseSBhIHNwb3QgdGhlcmUgdGhh
dCBjYW4gaGVscCBvdXQgdGhlIHRlYW0gaW5zdGFudGx5LiBIZSYjODIxNztzIGdvaW5nIHRvIGJl
IGEgYm9uYSBmaWRlIHN0YXJ0ZXIsIGEgZ3V5IHRoYXQgd2Uga25vdyBpcyBnb2luZyB0byBiZSBo
ZXJlIGZvciB5ZWFycyB0byBjb21lLiYjODIyMTs8L3A+PHA+QWxhYmFtYSBkZWZlbnNpdmUgdGFj
a2xlIEpvbmF0aGFuIEFsbGVuIHNob3VsZG4mIzgyMTc7dCBiZSBkaXNtaXNzZWQgYXMgYSBkYXJr
LWhvcnNlIGNhbmRpZGF0ZSBmb3IgdGhlIHRvcCBwaWNrLiBIZSBtZWFzdXJlZCA2LTImIzg1NDE7
IGFuZCB3ZWlnaGVkIDI4NiBwb3VuZHMgd2l0aCA5JiM4NTQwOy1pbmNoIGhhbmRzIGFuZCBhIHdp
bmdzcGFuIG9mIDgwJiM4NTQyOyBpbmNoZXMuPC9wPjxwPk1vcmUgdHJhZGUgcnVtYmxpbmdzPC9w
PjxwPkRlc3BpdGUgcmVwb3J0cyBhYm91dCB0aGUgTmV3IEVuZ2xhbmQgUGF0cmlvdHMgYmVpbmcg
aW50ZW50IG9uIGtlZXBpbmcgYmFja3VwIHF1YXJ0ZXJiYWNrIEppbW15IEdhcm9wcG9sbyBpbnN0
ZWFkIG9mIHRyYWRpbmcgaGltLCB0aGUgQm9zdG9uIEhlcmFsZCByZXBvcnRlZCB0aGUgdGVhbSBp
cyBleHBsb3Jpbmcgb3B0aW9ucyBhbW9uZyBiYWNrdXAgUUJzIHdobyBhcmUgc2V0IHRvIGJlY29t
ZSBmcmVlIGFnZW50cy48L3A+PHA+SWYgYW55IHRlYW0gaGFzIHdoYXQgaXQgdGFrZXMgdG8gbWFr
ZSB0aGUgUGF0cmlvdHMgYW4gb2ZmZXIgdGhleSBjYW4mIzgyMTc7dCByZWZ1c2UgZm9yIEdhcm9w
cG9sbywgaXQmIzgyMTc7cyB0aGUgQnJvd25zLiBUaGV5IGhhdmUgZml2ZSBwaWNrcyBpbiB0aGUg
dG9wIDY1IHRoaXMgeWVhci48L3A+PHA+TmF0ZSBVbHJpY2ggY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgPGEg
aHJlZj0ibWFpbHRvOm51bHJpY2hAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPm51bHJpY2hAdGhlYmVh
Y29uam91cm5hbC5jb208L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.