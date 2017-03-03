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Browns notebook: Deshaun Watson says he would be excited to play in Cleveland, didn’t ‘dis’ franchise

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: March 3, 2017 - 07:48 PM

 

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