Browns notebook: Deshaun Watson wows at combine with good footwork, ‘outstanding’ accuracy in QB workouts, analyst Mike Mayock says

PHA+DQoJSU5ESUFOQVBPTElTOiBEZXNoYXVuIFdhdHNvbiB3b24gdGhlIG5hdGlvbmFsIGNoYW1w
aW9uc2hpcCB3aXRoIENsZW1zb24gaW4gSmFudWFyeSwgYW5kIGhlIHRyaXVtcGhlZCBTYXR1cmRh
eSBpbiB0aGUgb24tZmllbGQgcXVhcnRlcmJhY2sgd29ya291dHMgYXQgdGhlIE5GTCBTY291dGlu
ZyBDb21iaW5lLjwvcD4NCjxwPg0KCU9mIHRoZSBmb3VyIHRvcC1yYXRlZCBxdWFydGVyYmFja3Mg
aW4gQXByaWzigJlzIGRyYWZ0LCBXYXRzb24gcmVjZWl2ZWQgdGhlIGhpZ2hlc3QgcHJhaXNlIGZy
b20gYW5hbHlzdHMgYWJvdXQgaGlzIHRocm93aW5nIHNlc3Npb24uIE5vcnRoIENhcm9saW5h4oCZ
cyBNaXRjaGVsbCBUcnViaXNreSB3YXMgYSBjbG9zZSBzZWNvbmQuPC9wPg0KPHA+DQoJVGhlIEJy
b3ducywgd2hvIG93biB0aGUgZmlyc3QgYW5kIDEydGggb3ZlcmFsbCBwaWNrcyBhbmQgYXJlIHNl
YXJjaGluZyBmb3IgdGhlaXIgbmV4dCBzdGFydGluZyBxdWFydGVyYmFjaywgdW5kb3VidGVkbHkg
cGFpZCBjbG9zZSBhdHRlbnRpb24gdG8gdGhlIGFjdGlvbiBhcyBXYXRzb24gYW5kIFRydWJpc2t5
IGV4Y2VsbGVkIHdoaWxlIHRocm93aW5nIGEgc2xldyBvZiByb3V0ZXM6IG91dCwgaW4sIGdvLCBj
dXJsIGFuZCBwb3N0LWNvcm5lci48L3A+DQo8cD4NCgnigJxUaGUgZ3V5IHRoYXQgSSB0aG91Z2h0
IHJlYWxseSBsb29rZWQgZ29vZCB0b2RheSB3YXMgRGVzaGF1biBXYXRzb24s4oCdIE5GTCBOZXR3
b3JrIGRyYWZ0IGd1cnUgTWlrZSBNYXlvY2sgc2FpZCBkdXJpbmcgYSBuZXdzIGNvbmZlcmVuY2Ug
YXQgdGhlIEluZGlhbmEgQ29udmVudGlvbiBDZW50ZXIuIOKAnFRoZXkgYWxsIGxvb2tlZCBnb29k
LiBCdXQgaGlzIGZvb3R3b3JrIHdhcyBiZXR0ZXIgdGhhbiBJIGV4cGVjdGVkIGNvbWluZyBvdXQg
b2YgW0NsZW1zb27igJlzIHNwcmVhZF0gb2ZmZW5zZSwgYW5kIGhpcyBhY2N1cmFjeSB3YXMgY29u
c2lzdGVudGx5IG91dHN0YW5kaW5nLiBTbyBJIHRoaW5rIFdhdHNvbiBpcyBhIGd1eSB0aGF0IGp1
c3QgY2F1Z2h0IG15IGV5ZS48L3A+DQo8cD4NCgnigJxUcnViaXNreSBpcyBwb2xpc2hlZCwgZXZl
biB0aG91Z2ggaGXigJlzIG9ubHkgW3N0YXJ0ZWQgb25lIHNlYXNvbiBhdCBOb3J0aCBDYXJvbGlu
YV0sIHdoaWNoIGJvdGhlcnMgbWUuIEJ1dCBldmVuIHRob3VnaCBoZeKAmXMgb25seSBbc3RhcnRl
ZF0gb25lIHllYXIsIHlvdSBjYW4gc2VlIHRoZSBxdWljayBmZWV0LiBUaHJlZSBzdGVwLCBmaXZl
IHN0ZXAsIGJhbGwgY29tZXMgb3V0LiBRdWljayBmZWV0LCBxdWljayByZWxlYXNlIGFuZCBhY2N1
cmF0ZS4gSSByZWFsbHkgbGlrZSBoaW0u4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJTkZMIE5ldHdvcmsgYW5hbHlz
dCBEYW5pZWwgSmVyZW1pYWggcmFua2VkIHRoZSBwZXJmb3JtYW5jZXMgb2YgdGhlIGZvdXIgdG9w
LXJhdGVkIHF1YXJ0ZXJiYWNrcyBpbiB0aGlzIG9yZGVyOiBXYXRzb24sIFRydWJpc2t5LCBUZXhh
cyBUZWNo4oCZcyBQYXRyaWNrIE1haG9tZXMgYW5kIE5vdHJlIERhbWXigJlzIERlU2hvbmUgS2l6
ZXIuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcSGXigJlzIGEgaGVjayBvZiBhIHF1YXJ0ZXJiYWNrLiBIZeKAmXMg
YSBoZWNrIG9mIHRlY2huaWNpYW4s4oCdIE5GTCBOZXR3b3JrIGFuYWx5c3QgQ2hhcmxlcyBEYXZp
cyBzYWlkIGFib3V0IFdhdHNvbiBvbiB0aGUgYWlyLiDigJxXZSBnb3QgdG8gc2VlIHRoYXQgb24g
ZGlzcGxheSB0b2RheSBhbmQgc2VlIHRoZSBiaWcgYXJtLuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCU1haG9tZXMg
d2FzbuKAmXQgYXMgYWNjdXJhdGUgYXMgV2F0c29uIG9yIFRydWJpc2t5LCBidXQgaGUgZmFyZWQg
d2VsbCBmb3IgdGhlIG1vc3QgcGFydC48L3A+DQo8cD4NCgnigJxNYWhvbWVzIGlzIHRoZSB3aWxk
IGNhcmQs4oCdIE1heW9jayBzYWlkLiDigJxNYW4sIGlzIGhlIGF0aGxldGljPyBJIG1lYW4gbm90
aGluZ+KAmXMgY29udmVudGlvbmFsLCBhbmQgeW91IGNvdWxkIHRlbGwuIEhlIGFsbW9zdCBmZWVs
cyBjb25zdHJhaW5lZCBbZG9pbmddIGZpdmUgc3RlcCB3aXRoIGEgaGl0Y2guIEhlIHdhbnRzIHRv
IGdldCBvdXQgb2YgdGhlIHBvY2tldCwgbWFrZSBwbGF5cywgc2lkZWFybSwgYnV0IEkgdGhvdWdo
dCBoZSB0aHJldyB0aGUgYmFsbCByZWFsIHdlbGwsIGFuZCB5b3UgY291bGQgc2VlIGhpcyBhcm0g
c3RyZW5ndGgu4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJS2l6ZXIsIE1heW9ja+KAmXMgdG9wLXJhbmtlZCBxdWFy
dGVyYmFjayBlbnRlcmluZyB0aGUgY29tYmluZSwgZGlzcGxheWVkIHRoZSBhY2N1cmFjeSBpc3N1
ZXMgdGhhdCBoaW5kZXJlZCBoaW0gYXQgdGltZXMgYXQgTm90cmUgRGFtZS48L3A+DQo8cD4NCglO
RkwgTmV0d29yayBhbmFseXN0IGFuZCBmb3JtZXIgTkZMIHF1YXJ0ZXJiYWNrIERhdmlkIENhcnIg
bm90ZWQgZHVyaW5nIHRoZSB0ZWxlY2FzdCB0aGF0IEtpemVy4oCZcyBmcm9udCBmb290IHBsYWNl
bWVudCB3YXMgaW5jb25zaXN0ZW50IGFuZCBsZWQgdG8gbWlzc2VkIHRocm93cy48L3A+DQo8cD4N
CgnigJxIaXMgZm9vdHdvcmsgaXNu4oCZdCBhbHdheXMgdGllZCBpbnRvIHRoZSB1cHBlciBib2R5
IGFzIHdlbGwgYXMgaXQgbmVlZHMgdG8gYmUs4oCdIE1heW9jayBhZGRlZC4g4oCcU28gZXZlcnkg
b25jZSBpbiBhIHdoaWxlLCB5b3Ugc2VlIGEgYmFsbCBzYWlsIG9yIGEgYmFkIHRocm93LCBhbmQg
dGhhdOKAmXMgd2h5LiBCdXQgaGXigJlzIGdvdCBhIGJpZyBhcm0gYW5kIGEgaGlnaCBjZWlsaW5n
LuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCUplcmVtaWFoIHNhaWQgTWlhbWnigJlzIEJyYWQgS2FheWEg4oCcaGVs
cGVkIGhpbXNlbGYgbW9yZSB0aGFuIGFueWJvZHnigJ0gZHVyaW5nIHRoZSB3b3Jrb3V0cy4gTkZM
RHJhZnRTY291dC5jb20gcHJvamVjdHMgS2FheWEgYXMgYSB0aGlyZC1yb3VuZCBwaWNrLjwvcD4N
CjxwPg0KCeKAnFlvdSBrbmV3IEtheWFhIHdvdWxkIFt0aHJpdmVdIGJlY2F1c2UgdGhhdOKAmXMg
d2hvIGhlIGlzLOKAnSBNYXlvY2sgYWRkZWQuIOKAnFtXaGVuIGhlIGhhcyBhXSBjbGVhbiBwb2Nr
ZXQsIGNsZWFyIHZpc2lvbiwgW2hlXSB0aHJvd3MgdGhlIGJhbGwgYmVhdXRpZnVsbHku4oCdPC9w
Pg0KPHA+DQoJTWF5b2NrIGFsc28gbGlrZWQgdGhlIG91dGluZ3Mgb2YgdHdvIHF1YXJ0ZXJiYWNr
cyB3aG8gcGxheWVkIGZvciB0aGUgQnJvd25zIGNvYWNoaW5nIHN0YWZmIGluIHRoZSBTZW5pb3Ig
Qm93bDogQ2FsaWZvcm5pYeKAmXMgRGF2aXMgV2ViYiBhbmQgVGVubmVzc2Vl4oCZcyBKb3NoIERv
YmJzLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnFdlYmIsIGJpZyBhcm0gYW5kIHdoZW4gaGlzIGZvb3R3b3JrIG1h
dGNoZXMgdXAgd2l0aCBoaXMgdXBwZXItYm9keSBhcm0gc3RyZW5ndGgsIGl04oCZcyBwcmV0dHkg
c3BlY2lhbCzigJ0gTWF5b2NrIHNhaWQuIOKAnEFuZCB0aGUgdHdvIGd1eXMgSeKAmWQgd2FudCB0
byBkZXZlbG9wLCB0aGlyZC0gb3IgZm91cnRoLXJvdW5kIGd1eXMgdG8gbWUgdGhhdCBJIHRoaW5r
IGhhdmUgcG90ZW50aWFsLCBxdW90ZSwgc3RhcnRlciBjaGFyYWN0ZXJpc3RpY3MsIHdvdWxkIGJl
IEthYXlhIGFuZCBEb2Jicy4gQm90aCBvZiB0aGVtIGFyZSBoaWdobHkgaW5jb25zaXN0ZW50IGlu
IHRoZSBwb2NrZXQsIGJ1dCB0aGV54oCZdmUgZ290IHNpemUgYW5kIGFybSBzdHJlbmd0aC7igJ08
L3A+DQo8cD4NCglPZiB0aGUgdG9wLXJhdGVkIHF1YXJ0ZXJiYWNrcywgV2F0c29uIHBvc3RlZCB0
aGUgYmVzdCBvZmZpY2lhbCB0aW1lIGluIHRoZSA0MC15YXJkIGRhc2ggKDQuNjYgc2Vjb25kcyks
IGZvbGxvd2VkIGJ5IFRydWJpc2t5ICg0LjY3KSwgTWFob21lcyAoNC44KSBhbmQgS2l6ZXIgKDQu
ODMpLjwvcD4NCjxwPg0KCUl04oCZcyBBa3Jvbiwgbm90IEFya2Fuc2FzPC9wPg0KPHA+DQoJV2hl
biBVbml2ZXJzaXR5IG9mIEFrcm9uIHdpZGUgcmVjZWl2ZXIgSmVyb21lIExhbmUgSnIuIHJhbiB0
aGUgNDAgZm9yIHRoZSBmaXJzdCB0aW1lIFNhdHVyZGF5LCBhbiBBcmthbnNhcyBSYXpvcmJhY2tz
IGxvZ28gYXBwZWFyZWQgbmV4dCB0byBoaXMgbmFtZSBvbiBORkwgTmV0d29yay4gVGhlIG5ldHdv
cmsgc29ydGVkIG91dCB0aGUgbWlzY3VlIG9uIExhbmXigJlzIHNlY29uZCA0MCBhdHRlbXB0IGJ5
IHVzaW5nIGEgWmlwcyBsb2dvLjwvcD4NCjxwPg0KCUxhbmUgc2FpZCBGcmlkYXkgaGlzIGdvYWwg
d2FzIHRvIHBvc3QgYSA0MCB0aW1lIG9mIDQuNCBvciA0LjUgc2Vjb25kcyBidXQgcG9zdGVkIGFu
IG9mZmljaWFsIHRpbWUgb2YgNC42LjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnE5vdCBiYWQgZm9yIGEgZ3V5IHRo
YXQgd2FzIGEgZGVmZW5zaXZlIGVuZCB0aHJlZSB5ZWFycyBhZ28s4oCdIE1heW9jayBzYWlkIG9u
IHRoZSBhaXIuPC9wPg0KPHA+DQoJTGFuZSBhcnJpdmVkIGF0IFVBIGFzIGEgYW4gb3V0c2lkZSBs
aW5lYmFja2VyL2RlZmVuc2l2ZSBlbmQsIHRoZW4gbW92ZWQgdG8gc2FmZXR5IGFuZCBmaW5hbGx5
IHJlY2VpdmVyLiBIZSBwbGF5ZWQgcmVjZWl2ZXIgZm9yIHR3byBzZWFzb25zIGluIGNvbGxlZ2Us
IGFuZCBzb21lIG9mIHRoZSBkcmlsbHMgU2F0dXJkYXkgZGlkbuKAmXQgZ28gYXMgc21vb3RobHkg
YXMgTGFuZSBwcm9iYWJseSB3b3VsZCBoYXZlIGxpa2VkLjwvcD4NCjxwPg0KCU1heW9jayBjcml0
aWNpemVkIExhbmXigJlzIGZvb3R3b3JrIG9uIGEgc2hvcnQgcm91dGUgdG8gdGhlIHNpZGVsaW5l
LCBhbmQgaGUgZHJvcHBlZCBhIHBhc3MgZHVyaW5nIHRoZSBnYXVudGxldCBkcmlsbC4gTkZMIE5l
dHdvcmsgYW5hbHlzdCBTdGV2ZSBTbWl0aCBTci4sIGEgZm9ybWVyIGZpdmUtdGltZSBQcm8gQm93
bCByZWNlaXZlciwgc2FpZCBoZSBjb3VsZCB0ZWxsIExhbmUgaXMg4oCcdHJhbnNpdGlvbmluZ+KA
nSB0byByZWNlaXZlciBiZWNhdXNlIGhlIHdhcyDigJxjb3VudGluZ+KAnSBoaXMgc3RlcHMgb24g
YSBwb3N0LWNvcm5lciByb3V0ZS48L3A+DQo8cD4NCglOZXcgcmVjb3JkPC9wPg0KPHA+DQoJV2Fz
aGluZ3RvbiB3aWRlIHJlY2VpdmVyIEpvaG4gUm9zcyBJSUkgYnJva2UgdGhlIGNvbWJpbmUgcmVj
b3JkIGluIHRoZSA0MCB3aXRoIGFuIG9mZmljaWFsIHRpbWUgb2YgNC4yMiBzZWNvbmRzLiBBcml6
b25hIENhcmRpbmFscyBydW5uaW5nIGJhY2sgQ2hyaXMgSm9obnNvbiBzZXQgdGhlIHByZXZpb3Vz
IHJlY29yZCBieSBwb3N0aW5nIGEgdGltZSBvZiA0LjI0IGluIDIwMDguPC9wPg0KPHA+DQoJUm9z
c+KAmSByZWNvcmQgZXhjaXRlZCBCcm93bnMgZGVmZW5zaXZlIHRhY2tsZSBEYW5ueSBTaGVsdG9u
LiBUaGV5IHdlcmUgdGVhbW1hdGVzIGF0IFdhc2hpbmd0b24uPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcRG9uZSBk
ZWFsISEgSm9obiBSb3NzIElJSSBOZXcgUmVjb3JkIDQuMjIgNDB5ZCEhITxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vV2F0Y2hKUm9zcyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPiZuYnNwO0BXYXRjaEpS
b3NzJm5ic3A7PC9hPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9ORkxDb21i
aW5lIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Jm5ic3A7I05GTENvbWJpbmUmbmJzcDs8L2E+PGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1JlY29yZEJyZWFrZXIiIHRhcmdldD0iX2JsYW5r
Ij4mbmJzcDsjUmVjb3JkQnJlYWtlciZuYnNwOzwvYT48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL2hhc2h0YWcvSm9oblJvc3NJSUkiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4mbmJzcDsjSm9oblJvc3NJ
SUkmbmJzcDs8L2E+LOKAnSBTaGVsdG9uIHR3ZWV0ZWQuPC9wPg0KPHA+DQoJTWVkaWNhbCBtYXR0
ZXJzPC9wPg0KPHA+DQoJQWxhYmFtYSBkZWZlbnNpdmUgdGFja2xlIEpvbmF0aGFuIEFsbGVuIHNh
aWQgaGlzIHN1cmdpY2FsbHkgcmVwYWlyZWQgc2hvdWxkZXJzIGFyZSBub3QgYW4gaXNzdWUgYW5k
IGhlIGZlZWxzIGdyZWF0LiBIZSBiZW5jaCBwcmVzc2VkIFNhdHVyZGF5IGluIGFuIGF0dGVtcHQg
dG8gcXVpZXQgdGVhbeKAmXMgY29uY2VybnMgYWJvdXQgaGlzIHNob3VsZGVycyBhbmQgZ290IDIy
IHJlcHMuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcVGhleSBzYWlkIEkgaGF2ZSBzb21lIGFydGhyaXRpcyBpbiBt
eSBsZWZ0IHNob3VsZGVyLOKAnSBBbGxlbiBzYWlkLiDigJxJdOKAmXMgbm90IHJlYWxseSBhIHBy
b2JsZW0gbm93LCBidXQgaXQgbWlnaHQgYmUgYSBwcm9ibGVtIDE1LCAyMCB5ZWFycyBkb3duIHRo
ZSByb2FkLCBzbyBJ4oCZbSBub3Qgd29ycmllZCBhYm91dCB0aGF0IHJpZ2h0IG5vdy4gSeKAmW0g
d29ycmllZCBhYm91dCBwbGF5aW5nIGdvb2QgZm9yIHdoaWNoZXZlciB0ZWFtIEkgZ28gdG8u4oCd
PC9wPg0KPHA+DQoJQnJvd25zIHN0YXIgY2hpbWVzIGluPC9wPg0KPHA+DQoJRVNQTiByZXBvcnRl
ZCBBbGFiYW1hIGxpbmViYWNrZXIgUmV1YmVuIEZvc3RlciB3YXMgc2VudCBmcm9tIHRoZSBjb21i
aW5lIGJlY2F1c2UgaGUgZ290IGludG8gYSBoZWF0ZWQgYWx0ZXJjYXRpb24gd2l0aCBhIGhvc3Bp
dGFsIHdvcmtlciBhcyBoZSB3YWl0ZWQgZm9yIGEgbWVkaWNhbCBleGFtIEZyaWRheS48L3A+DQo8
cD4NCglCcm93bnMgMTAtdGltZSBQcm8gQm93bCBsZWZ0IHRhY2tsZSBKb2UgVGhvbWFzIGNvbW1l
bnRlZCBvbiB0aGUgcmVwb3J0IFNhdHVyZGF5IHZpYSBUd2l0dGVyLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnEp1
c3QgZ3Vlc3NpbmcsIGJ1dCBJIGJldCB0aGV5IHdlcmUgdHJ5aW5nIHRvIGZvcmNlIGhpbSB0byBn
ZXQgYW4geC1yYXkgb3IgTVJJIGZvciBhIGRlY2FkZXMtb2xkIOKAmGhhbmctbmFpbOKAmS10eXBl
IGluanVyeSBhbmQgaGUgcmVmdXNlZCzigJ0gVGhvbWFzIHR3ZWV0ZWQuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCc
RXhhbXBsZTogbXkgeWVhciBbYXQgdGhlIGNvbWJpbmVdLCB0aGV5IG1hZGUgbWUgZ2V0IGFuIFgt
cmF5IG9uIG15IGFua2xlIHRoYXQgSSBzcHJhaW5lZCBwbGF5aW5nIGJhc2tldGJhbGwgd2hlbiBJ
IHdhcyAxMi4gLi4uIFN0aWxsIG5lZWQgdG8gYWN0IHJlc3BlY3RmdWwhIeKAnTwvcD4NCjxwPg0K
CUZvc3RlciwgYSBwcm9qZWN0ZWQgZmlyc3Qtcm91bmQgcGljaywgZG93bnBsYXllZCB0aGUgcmVw
b3J0ZWQgaW5jaWRlbnQgaW4gYSB2aWRlbyBvbiBJbnN0YWdyYW0uPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcWeKA
mWFsbCwgc3RvcCBhc2tpbmcgbWUgd2hhdCBoYXBwZW5lZCwgZm9yIHJlYWws4oCdIEZvc3RlciBz
YWlkLiDigJxOb3RoaW5nIGhhcHBlbmVkLuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCU5hdGUgVWxyaWNoIGNhbiBi
ZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpudWxyaWNoQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29t
Ij5udWxyaWNoQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gUmVhZCB0aGUgQnJvd25zIGJsb2cg
YXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9icm93bnMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53
d3cub2hpby5jb20vYnJvd25zPC9hPi4gRm9sbG93IGhpbSBvbiBUd2l0dGVyIGF0IDxhIGhyZWY9
Imh0dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20vTmF0ZVVscmljaEFCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3
dy50d2l0dGVyLmNvbS9OYXRlVWxyaWNoQUJKPC9hPiBhbmQgb24gRmFjZWJvb2sgPGEgaHJlZj0i
aHR0cDovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vYWJqLnNwb3J0cyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5m
YWNlYm9vay5jb20vYWJqLnNwb3J0czwvYT4uPC9wPg0K
Click here to read or leave a comment(s) on this story.