All CATEGORIES
☰ Menu

Combine notebook

Browns notebook: Deshaun Watson wows at combine with good footwork, ‘outstanding’ accuracy in QB workouts, analyst Mike Mayock says

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: March 4, 2017 - 08:33 PM
RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

cavs05cutweb Lynne Sladky - AP
Heat 120, Cavaliers 92: Miami a perfect resting place as LeBron James, Kyrie Irving sit with ‘bigger picture’ in mind

MIAMI: Two out of three certainly isn’t a trend.

browns05cut03
Myles Garrett steals spotlight at combine in quest to convince Browns to pick him at No. 1 over Jonathan Allen, quarterbacks - 4:11 PM
browns05cut02
Potential No. 1 overall draft pick Myles Garrett has message for Browns at NFL Scouting Combine: ‘I’m sorry’
NFL Combine 2017: Buckeye to watch — cornerback Gareon Conley - 5:21 PM
NFL Scouting Combine 2017: Buckeye to watch — wide receiver/running back Curtis Samuel
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next