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Browns notebook: Exec Sashi Brown, coach Hue Jackson envision ‘open competition’ at QB that DeShone Kizer has chance to win

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: May 4, 2017 - 03:54 PM | Updated: May 4, 2017 - 05:38 PM
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Notre Dame quarterback DeShone Kizer (14) escapes North Carolina State defensive tackle B.J. Hill (98) during the first half at Carter-Finley Stadium in Raleigh, N.C. on Oct. 8, 2016. (Ethan Hyman/Raleigh News & Observer/TNS)


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