Browns notebook: Frustration over quarterback injuries turns into criticism of offensive line decisions in free agency

PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBUaGUgbnVtYmVycyBhbmQgYmF0dGVyZWQgYm9kaWVzIHRvbGQgdGhlIHN0
b3J5IG9mIHRoZSBCcm93bnMgb2ZmZW5zaXZlIGxpbmUgaW4gYSAyNC05IGxvc3MgdG8gdGhlIFBp
dHRzYnVyZ2ggU3RlZWxlcnMgU3VuZGF5IGF0IEZpcnN0RW5lcmd5IFN0YWRpdW0uIDwvcD48cD5C
dXQgdGhlIHRvbGwgZHJldyBwb2ludGVkIGNyaXRpY2lzbSBmcm9tIHR3byBwbGF5ZXJzIGFmdGVy
d2FyZC48L3A+PHA+U3RlZWxlcnMgZGVmZW5kZXJzIGRlbGl2ZXJlZCAxNCBoaXRzIG9uIEJyb3du
cyBxdWFydGVyYmFja3MgYW5kIHJlY29yZGVkIGVpZ2h0IHNhY2tzLCBpbmNsdWRpbmcgb25lIHN0
cmlwIHNhY2sgdGhhdCByZXN1bHRlZCBpbiBhIGRlZmVuc2l2ZSB0b3VjaGRvd24gd2l0aCAzOjM2
IHJlbWFpbmluZy4gQnJvd25zIHN0YXJ0aW5nIHF1YXJ0ZXJiYWNrIENvZHkgS2Vzc2xlciBsZWZ0
IHRoZSBnYW1lIHdpdGggdGhyZWUgc2Vjb25kcyBsZWZ0IGluIHRoZSB0aGlyZCBxdWFydGVyIHdp
dGggYSBjb25jdXNzaW9uIGFuZCBoaXMgcmVwbGFjZW1lbnQsIEpvc2ggTWNDb3duLCB0b29rIHNl
dmVyYWwgdmljaW91cyBzaG90cy48L3A+PHA+TGVmdCB0YWNrbGUgSm9lIFRob21hcyBrbmV3IGl0
IHdhc24mIzgyMTc7dCBhIGdvb2QgcGVyZm9ybWFuY2UgYnkgdGhlIG9mZmVuc2l2ZSBsaW5lLCBi
dXQgcG9pbnRlZCB0byB0aGUgZnJlZSBhZ2VuY3kgZGVwYXJ0dXJlcyBvZiBjZW50ZXIgQWxleCBN
YWNrIChBdGxhbnRhIEZhbGNvbnMpIGFuZCByaWdodCB0YWNrbGUgTWl0Y2hlbGwgU2Nod2FydHog
KEthbnNhcyBDaXR5IENoaWVmcykuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZWxsLCB3ZSBsb3N0IGEgY291cGxl
IHJlYWxseSBnb29kIHBsYXllcnMsIEkgdGhpbmsgdGhlIGJlc3QgYXQgdGhlaXIgcG9zaXRpb24s
JiM4MjIxOyBUaG9tYXMgc2FpZC4gJiM4MjIwO0J1dCB0aGF0IHdhcyBvdXIgc3RyYXRlZ3kgaW4g
dGhlIG9mZi1zZWFzb24uIFRoYXQmIzgyMTc7cyB3aGF0IHdlIGRlY2lkZWQgdG8gZG8uIFlvdSYj
ODIxNzt2ZSBnb3QgdG8gbGllIGluIHRoZSBiZWQgdGhhdCB5b3UmIzgyMTc7dmUgbWFkZSBhbmQg
SSBkb24mIzgyMTc7dCBtYWtlIHRoZSBkZWNpc2lvbnMgb24gd2hvIGNvbWVzIGFuZCBnb2VzLiYj
ODIyMTs8L3A+PHA+V2lkZSByZWNlaXZlciBUZXJyZWxsZSBQcnlvciYjODIxNztzIGZydXN0cmF0
aW9uIGFwcGVhcmVkIHRvIGJvaWwgb3ZlciBhbmQgaGUgd2FzbiYjODIxNzt0IHN1cmUgaG93IHRv
IGZpeCB0aGUgc2l0dWF0aW9uLiBIZSBob3ZlcmVkIG92ZXIgS2Vzc2xlciBhcyB0aGUgbWVkaWNh
bCBzdGFmZiBhdHRlbmRlZCB0byB0aGUgZG93bmVkIHF1YXJ0ZXJiYWNrLjwvcD48cD4mIzgyMjA7
SSBkb24mIzgyMTc7dCB0aGluayBzb21lYm9keSB3b3VsZCB0YWtlICQxMCBtaWxsaW9uIHRvIHNp
dCBiYWNrIHRoZXJlIGFuZCB0YWtlIHRob3NlIGhpdHMsJiM4MjIxOyBQcnlvciBzYWlkLiAmIzgy
MjA7QyYjODIxNzttb24sIHNvbWUgb2YgdGhvc2UgaGl0cyBKb3NoIHRvb2s/IEFmdGVyIG9uZSBv
ZiB0aG9zZSwgSSBjYW1lIG92ZXIgYW5kIGhpcyBjaGluc3RyYXAgd2FzIGxpa2UgdGhpcyBvdmVy
IGhpcyBuZWNrLiBIZSBoYXMgYSBjdXQgcmlnaHQgaGVyZS4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCYjODIx
NztzIGJ1bGxjcmFwLiBXZSBjYW4mIzgyMTc7dCBrZWVwIGRvaW5nIHRoaXMgYW5kIHdlIGNhbiYj
ODIxNzt0IGtlZXAgZ2V0dGluZyBvdXIgZ3V5cyBoaXQuIEl0JiM4MjE3O3MgYXMgc2ltcGxlIGFz
IHRoYXQuIEkgZG9uJiM4MjE3O3QgY2FyZSBpZiB5b3UmIzgyMTc7dmUgZ290IHRvIGhvbGQgdGhl
c2UgZHVkZXMuIEhvbGQgdGhlbSBhbmQgdGFrZSB0aGUgZGFtbiBwZW5hbHR5IGFuZCBzdG9wIGdl
dHRpbmcgb3VyIHF1YXJ0ZXJiYWNrcyBoaXQuIEkgaGF0ZSB0aGF0LiBJIGRvbiYjODIxNzt0IGxp
a2UgaXQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSYjODIxNztsbCBoYXZlIHRvIHRhbGsgdG8gb3VyIG1hbmFn
ZW1lbnQgYW5kIHRoYXQmIzgyMTc7cyBhIHF1ZXN0aW9uIGZvciB0aGVtLCBidXQgd2UgY2FuJiM4
MjE3O3Qga2VlcCBnZXR0aW5nIHRoZXNlIGd1eXMgaGl0LiBJJiM4MjE3O20gdGlyZWQgb2Ygb3Vy
IGd1eXMgZ2V0dGluZyBoaXQuIEkmIzgyMTc7bSBub2JvZHkgdG8gY29tcGxhaW4gYmVjYXVzZSBJ
IGRvbiYjODIxNzt0IHJ1biBpdCwgYnV0IGl0JiM4MjE3O3MgcGVyc29uYWwgdG8gbWUgYmVjYXVz
ZSBJIGNhcmUgZm9yIHRob3NlIGd1eXMgYW5kIEkgZG9uJiM4MjE3O3QgbGlrZSBzZWVpbmcgdGhl
bSBnZXQgaGl0IGxpa2UgdGhhdC4gUG9pbnQgYmxhbmssIHBlcmlvZC4gU29tZWJvZHkmIzgyMTc7
cyBnb3QgdG8gc2F5IGl0LiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhvbWFzIHNhaWQgZml4aW5nIGl0IGlzIGEg
bWF0dGVyIG9mIGtub3dpbmcgYmxvY2tpbmcgYXNzaWdubWVudHMgYW5kIGV2ZXJ5b25lIGVsc2Ug
a25vd2luZyB3aGVyZSB0aGV5JiM4MjE3O3JlIHN1cHBvc2VkIHRvIGJlIG9uIGFueSBnaXZlbiBw
bGF5LjwvcD48cD4mIzgyMjA7Rm9yIG1lLCBpdCYjODIxNztzIGFsbCBhYm91dCB0cnlpbmcgdG8g
ZG8gbXkgam9iIHRvIHRoZSBiZXN0IG9mIG15IGFiaWxpdHkgYW5kIGRvIGV2ZXJ5dGhpbmcgSSBj
YW4gdG8gaGVscCBvdXIgdGVhbSB3aW4sJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7QW5kIHRoZSBn
dXlzIHRoYXQgYXJlIG1ha2luZyB0aGUgcGVyc29ubmVsIGRlY2lzaW9ucywgdGhleSYjODIxNzty
ZSB0aGUgZXhwZXJ0cyBvbiB0aGF0LCBzbyB0aGV5JiM4MjE3O3JlIHRoZSBvbmVzIHRoYXQgaGF2
ZSB0byBtYWtlIHRob3NlIGRlY2lzaW9ucyBhbmQgbG9vayBhdCB0aG9zZSBkZWNpc2lvbnMgd2hl
biB0aGV5JiM4MjE3O3JlIG1hZGUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5VbnRpbWVkIGRvd25zPC9wPjxwPldp
dGggdGhlIEJyb3ducyBvZmZlbnNlIHN0cnVnZ2xpbmcgdG8gc2NvcmUsIHRoZSBvdXRjb21lIG1h
eSBoYXZlIGJlZW4gZGVjaWRlZCB3aGVuIHRoZSBTdGVlbGVycyByZWNlaXZlZCB0d28gdW50aW1l
ZCBkb3ducyBhdCB0aGUgZW5kIG9mIHRoZSBmaXJzdCBoYWxmLiBMZSYjODIxNztWZW9uIEJlbGwg
c2NvcmVkIG9uIGEgMS15YXJkIHJ1biBvbiB0aGUgc2Vjb25kIGFuZCB0aGUgU3RlZWxlcnMgdGFj
a2VkIG9uIGEgdHdvLXBvaW50IGNvbnZlcnNpb24gcGFzcyB0byB0aWdodCBlbmQgRGF2aWQgSm9o
bnNvbiBmb3IgYSAxNC0wIGxlYWQuPC9wPjxwPkJyb3ducyBjb3JuZXJiYWNrIEJyaWVhbiBCb2Rk
eS1DYWxob3VuIHdhcyBjYWxsZWQgZm9yIGRlZmVuc2l2ZSBob2xkaW5nIG9uIGEgQmVuIFJvZXRo
bGlzYmVyZ2VyIGluY29tcGxldGlvbiB0byBBbnRvbmlvIEJyb3duIGFzIHRpbWUgZXhwaXJlZCwg
Z2l2aW5nIHRoZSBTdGVlbGVycyBhIGZpcnN0LWFuZC1nb2FsIGF0IHRoZSBDbGV2ZWxhbmQgMS4g
Um9ldGhsaXNiZXJnZXIgYW5kIEJyb3duIGZhaWxlZCB0byBob29rIHVwIGFnYWluLCBidXQgY29y
bmVyYmFjayBKb2UgSGFkZW4gd2FzIGNhbGxlZCBmb3IgcGFzcyBpbnRlcmZlcmVuY2UuPC9wPjxw
PkJyb3ducyBjb2FjaCBIdWUgSmFja3NvbiBzYWlkIGhlIHRob3VnaHQgdGhlIFN0ZWVsZXJzIHNo
b3VsZCBoYXZlIGJlZW4gY2FsbGVkIGZvciBhIGRlbGF5IG9mIGdhbWUgYmVmb3JlIHRoZSBwbGF5
IG9uIHdoaWNoIEJvZGR5LUNhbGhvdW4gd2FzIGNhbGxlZCBmb3IgaG9sZGluZywgYW5kIHdhcyBm
cnVzdHJhdGVkIGJ5IGhvdyB0aGUgaGFsZiBlbmRlZC48L3A+PHA+JiM4MjIwO09oLCB5ZWFoLCBp
dCB3YXMgZnJ1c3RyYXRpbmcsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7VGhvc2UgYXJlIHRvdWdo
IGNhbGxzIGFuZCBvbmUgdGhhdCB3YXMgbWFkZSB0aGF0IEkgdGhvdWdodCB3YXMga2luZCBvZiAu
Li4gSXQgaXMgd2hhdCBpdCBpcy4gV2UgaGF2ZSB0byBmaW5kIGEgd2F5IHRvIGtlZXAgdGhlbSBv
dXQgb2YgdGhlcmUuIFRoYXQgaXMgd2hhdCBpdCBjb21lcyBkb3duIHRvLiYjODIyMTs8L3A+PHA+
TGluZWJhY2tlciBDaHJpcyBLaXJrc2V5IHNhaWQgdGhlIEJyb3ducyBoYXZlIHRvIGJlIGFibGUg
dG8gc2hha2Ugb2ZmIHN1Y2ggcGVuYWx0aWVzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBmcnVz
dHJhdGluZyB3aGVuIHlvdSBoYXZlIHBsYXlzIFtub3RdIGNhbGxlZCB5b3VyIHdheSBhbmQganVz
dCBnb3QgdG8ga2VlcCBwbGF5aW5nLCBtb3Zpbmcgb24uIFRoYXQmIzgyMTc7cyBwYXJ0IG9mIHRo
ZSBnYW1lICYjODIxMjsgeW91JiM4MjE3O3JlIG5vdCBhbHdheXMgZ29pbmcgdG8gZ2V0IGEgZ29v
ZCBjYWxsLCYjODIyMTsgS2lya3NleSBzYWlkLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2hlbmV2ZXIgeW91IGhh
dmUgYW4gb2ZmZW5zZSB0aGF0JiM4MjE3O3MgdHJ5aW5nIHRvIHNjb3JlIG9uIHlvdSBsaWtlIHRo
YXQsIHdlJiM4MjE3O3ZlIGdvdCB0byBsb29rIG91cnNlbHZlcyBpbiB0aGUgbWlycm9yIGFuZCBz
ZWUgd2hhdCB3ZSYjODIxNztyZSBkb2luZyB3cm9uZy4gSXQmIzgyMTc7cyBhIHJlc3BlY3QgdGhp
bmcuJiM4MjIxOzwvcD48cD5LaXJrc2V5IHdhc24mIzgyMTc7dCBzdXJwcmlzZWQgdGhlIFN0ZWVs
ZXJzIGRpZG4mIzgyMTc7dCBzZXR0bGUgZm9yIGEgZmllbGQgZ29hbC4gVGhlIFN0ZWVsZXJzIGNv
bnZlcnRlZCB0d28tcG9pbnQgY29udmVyc2lvbnMgYWdhaW5zdCB0aGUgQ2hpZWZzIGFuZCBEb2xw
aGlucyB0aGlzIHNlYXNvbiBiZWZvcmUgZ29pbmcgMC1mb3ItNCBsYXN0IHdlZWsgYWdhaW5zdCB0
aGUgQ293Ym95cy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZXkgZG9uJiM4MjE3O3QgZXZlbiBraWNrIHRoYXQg
bWFueSBmaWVsZCBnb2Fscywgb3IgZXh0cmEgcG9pbnRzLCYjODIyMTsgS2lya3NleSBzYWlkLiAm
IzgyMjA7U28gSSBraW5kIG9mIGZpZ3VyZWQgdGhleSB3b3VsZG4mIzgyMTc7dCBzZXR0bGUgZm9y
IGEgZmllbGQgZ29hbC4gVGhleSB3ZXJlIGdvaW5nIHRvIHRyeSB0byBwdW5jaCBpdCBpbi4mIzgy
MjE7PC9wPjxwPkNvYWNoIE1pa2UgVG9tbGluJiM4MjE3O3Mgc3RyYXRlZ3kgZGlkbiYjODIxNzt0
IHNpdCB3ZWxsIHdpdGggSGFkZW4uPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGV5IGRvbiYjODIxNzt0IHJlYWxs
eSByZXNwZWN0IHVzIGFzIGEgZGVmZW5zZSwmIzgyMjE7IEhhZGVuIHNhaWQuICYjODIyMDsgU29t
ZSB0ZWFtcywgeW91IGp1c3QgZ28gZm9yIHRoZSBmaWVsZCBnb2FsLCBnbyBmb3IgdGhlIGd1YXJh
bnRlZWQgcG9pbnRzLCBidXQgd2UmIzgyMTc7dmUgZ290IHRvIHN0YW5kIHVwLiBUaGV5IGZlbHQg
bGlrZSB0aGV5IGNvdWxkIGdvIGRvd24gYW5kIGdldCBhIHRvdWNoZG93biBvbiB1cy4mIzgyMjE7
PC9wPjxwPlN0YXlpbmcgcHV0PzwvcD48cD5EZXNwaXRlIGhpcyBkaXNhcHBvaW50bWVudCBhbmQg
ZnJ1c3RyYXRpb24gb3ZlciBhbiAwLTExIHJlY29yZCwgUHJ5b3Igc2FpZCBoZSB3YW50cyB0byBy
ZS1zaWduIHdpdGggdGhlIEJyb3ducyBpbiBmcmVlIGFnZW5jeS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgbG92
ZSBwbGF5aW5nIGZvciBIdWUuIEkgbG92ZSBwbGF5aW5nIGZvciBbb3duZXIgSmltbXldIEhhc2xh
bS4gSGUgaXMgYSBncmVhdCBvd25lciwmIzgyMjE7IFByeW9yIHNhaWQuICYjODIyMDtUaGV5IGhh
dmUgZ2l2ZW4gdXMgb25lIG9mIHRoZSBiZXN0IGZhY2lsaXRpZXMuIFRoZXkgd2FudCB0byB3aW4u
IEkgZG9uJiM4MjE3O3QgYmVsaWV2ZSBpbiB0YWtpbmcgdGhlIGVhc3kgcm9hZCBhbmQgZ29pbmcg
dG8gdGVhbXMganVzdCBiZWNhdXNlIHRoZXkgYXJlIGdyZWF0LiBJIHdvdWxkIHJhdGhlciBzdGFy
dCBob3cgd2UgYXJlIGFuZCB0aGVuIGJ1aWxkIGl0IGludG8gYW4gZW1waXJlLjwvcD48cD4mIzgy
MjA7SSBiZWxpZXZlIGluIGJhdHRsaW5nLiBJIGRvbiYjODIxNzt0IGJlbGlldmUgaW4gdGFraW5n
IHRoZSBlYXN5IHdheSBvdXQuIFdoYXRldmVyIGhhcHBlbnMgaW4gZnJlZSBhZ2VuY3ksIEkgbG92
ZSBiZWluZyBoZXJlLiAgSSByZXNwZWN0IHRoZSBjb2FjaGVzLCB0aGUgb3duZXJzIGFuZCBhdCB0
aGUgZW5kIG9mIHRoZSBkYXksIGl0IGlzIHVwIHRvIHRoZW0uJiM4MjIxOzwvcD48cD5DbGVhbiBo
aXQ8L3A+PHA+UHJ5b3Igd2FudGVkIHRvIG1ha2UgaXQgY2xlYXIgdGhhdCB0aGUgaGl0IGhlIHRv
b2sgZnJvbSBzYWZldHkgTWlrZSBNaXRjaGVsbCB3aXRoIDM6NDQgcmVtYWluaW5nIHdhcyBub3Qg
YSBkaXJ0eSBwbGF5LiBQcnlvciBzYWlkIGhlIGdvdCB0aGUgd2luZCBrbm9ja2VkIG91dCBvZiBo
aW0uPC9wPjxwPiYjODIyMDtZZWFoLCBpdCBoYXBwZW5zLiBJIGNvdWxkbiYjODIxNzt0IGJyZWF0
aGUgZm9yIGEgbGl0dGxlIGJpdCwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuICYjODIyMDtBIGNvdXBsZSBvZiBz
ZWNvbmRzLiBBbGwgdGhhdCB0cmFzaCB0YWxrLCBJIHRob3VnaHQgbWF5YmUgaXQgd2FzIEdvZCB0
ZWxsaW5nIG1lIHRvIGNhbG0gZG93bi4mIzgyMjE7PC9wPjxwPk5vIHJ1bm5pbmcgZ2FtZTwvcD48
cD5UaGUgQnJvd25zIHJ1c2hlZCAxMyB0aW1lcyBmb3IgMzMgeWFyZHMgKDIuNSBhdmVyYWdlKSBv
biBhIGNvbGQsIHdpbmR5IGRheSB0aGF0IHByZXN1bWFibHkgd291bGQgaGF2ZSBjYWxsZWQgZm9y
IGEgcnVuLWZpcnN0IGdhbWUgcGxhbi4gVGhhdCB0b3RhbCB0aWVkIGZvciB0aGUgc2Vjb25kLWxv
d2VzdCBvZiB0aGUgc2Vhc29uIChhdCBCYWx0aW1vcmUgb24gTm92LiAxMCk7IHRoZSBvbmx5IGdh
bWUgbG93ZXIgd2FzIE9jdC4gOSBhZ2FpbnN0IE5ldyBFbmdsYW5kIHdoZW4gdGhleSBmaW5pc2hl
ZCB3aXRoIDI3IHlhcmRzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7T25lIGZhY3RvciBwcm9iYWJseSB3YXMgdGhl
IHdheSB0aGF0IHRoZXkgd2VyZSBlYXRpbmcgdXAgY2xvY2ssJiM4MjIxOyBUaG9tYXMgc2FpZC4g
JiM4MjIwO0kmIzgyMTc7bSBzdXJlIHdoZW4geW91JiM4MjE3O3JlIGNhbGxpbmcgdGhlIHBsYXlz
IHlvdSYjODIxNztyZSByZWFsaXppbmcgeW91JiM4MjE3O3JlIG5vdCBnb2luZyB0byBoYXZlIGFz
IG1hbnkgcG9zc2Vzc2lvbnMgYXMgeW91JiM4MjE3O2QgaG9wZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0lmIHlv
dSB3YW50IHRvIGtlZXAgcnVubmluZyB0aGUgYmFsbCwgeW91JiM4MjE3O3ZlIGdvdCB0byBiZSBl
ZmZpY2llbnQsIHdoaWNoIG1lYW5zIGl0JiM4MjE3O3MgZ290IHRvIGJlIGEgZmlyc3QgZG93biwg
YSBzY29yZSBvciA0IHlhcmRzLiBXaGVuIHlvdSYjODIxNztyZSBub3QgZWZmaWNpZW50LCBpdCYj
ODIxNztzIGhhcmQgZm9yIGEgY29vcmRpbmF0b3IgdG8gd2FudCB0byBjYWxsIGl0IGFnYWluIGJl
Y2F1c2UgdGhlbiB5b3UmIzgyMTc7cmUgc2l0dGluZyBhdCBzZWNvbmQtYW5kLTEwIG9yIHdvcnNl
IGFuZCB5b3UgZG9uJiM4MjE3O3Qgd2FudCB0byBiZSBpbiB0aGlyZC1hbmQtbG9uZy4mIzgyMjE7
PC9wPjxwPlRydWJpc2t5IG9uIHJhZGFyPC9wPjxwPkphc29uIExhIENhbmZvcmEgb2YgQ0JTIFNw
b3J0cyByZXBvcnRlZCB0aGF0IEJyb3ducyBzY291dHMgYW5kIHRoZSBmcm9udCBvZmZpY2UgYXJl
IGhpZ2ggb24gTm9ydGggQ2Fyb2xpbmEgcXVhcnRlcmJhY2sgTWl0Y2ggVHJ1Ymlza3ksIGEganVu
aW9yIGZyb20gTWVudG9yLCBPaGlvLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhleSBsb3ZlIGhpbSwmIzgyMjE7
IGEgdG9wIGV2YWx1YXRvciBmcm9tIGFub3RoZXIgTkZMIGNsdWIgdG9sZCBMYSBDYW5mb3JhLiAm
IzgyMjA7VHJ1c3QgbWUsIHRoZXkgbG92ZSBoaW0uJiM4MjIxOzwvcD48cD5FeHRyYSBwb2ludHM8
L3A+PHA+VGlnaHQgZW5kIEdhcnkgQmFybmlkZ2UgY2F1Z2h0IGEgMTQteWFyZCB0b3VjaGRvd24g
cGFzcywgaGlzIGZpcnN0IG9mIHRoZSBzZWFzb24sIGFmdGVyIHRvdGFsaW5nIG5pbmUgaW4gMjAx
NS4gLi4uIEtpcmtzZXkgY2FtZSBpbnRvIHRoZSB3ZWVrIGxlYWRpbmcgdGhlIGxlYWd1ZSBpbiB0
YWNrbGVzIGFuZCByZWdpc3RlcmVkIGEgZ2FtZS1oaWdoIG5pbmUsIGdpdmluZyBoaW0gYSBjYXJl
ZXItaGlnaCAxMDEuIC4uLiBEdWtlIEpvaG5zb24gYmVjYW1lIHRoZSBmaXJzdCBCcm93bnMgcnVu
bmluZyBiYWNrIHRvIHJlY29yZCA0MCBvciBtb3JlIHJlY2VwdGlvbnMgaW4gYmFjay10by1iYWNr
IHNlYXNvbnMgc2luY2UgSmFtZWwgV2hpdGUgaW4gMjAwMi0wMy4gLi4uIEtlc3NsZXIgc2F3IGhp
cyBzdHJlYWsgb2YgMTIxIGNvbnNlY3V0aXZlIHBhc3NlcyB3aXRob3V0IGFuIGludGVyY2VwdGlv
biwgc2Vjb25kLWxvbmdlc3Qgc3RyZWFrIGJ5IGEgQnJvd25zIHJvb2tpZSwgc25hcHBlZCBpbiB0
aGUgZmlyc3QgcXVhcnRlci48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.