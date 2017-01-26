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Browns notebook: Gregg Williams confident he’ll get most out of Jamie Collins: ‘I’ve been hired to be a motor coach’

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: January 26, 2017 - 09:50 PM
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Cleveland Browns outside linebacker Jamie Collins (51) lines up during a game against the Pittsburgh Steelers, Nov. 20, 2016 in Cleveland. The Cleveland Browns have signed linebacker Jamie Collins to a four-year contract. (AP Photo/David Richard)


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