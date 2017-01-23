All CATEGORIES
☰ Menu

Browns notebook: Head of football operations Sashi Brown won’t attend Senior Bowl because of recent back surgery

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: January 23, 2017 - 02:21 PM | Updated: January 23, 2017 - 07:11 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

FILE - In this Jan. 10, 2017, file photo, Clemson's Deshaun Watson celebrates a last second touchdown pass to Hunter Renfrow during the second half of the NCAA college football playoff championship game against Alabama, in Tampa, Fla. The NFL on Friday, Jan. 20, 2017, released a list of 95 underclassmen who have been granted early entry to the draft, along with the names of eight other players, including Clemson quarterback Deshaun Watson, who are draft-eligible by completing their college degrees. (AP Photo/John Bazemore, File)


MORE IN SPORTS

bliss24cut_web
Alexa Bliss: WWE’s SmackDown star and former UA cheerleader overcame anorexia to rise in the ring - 11:18 PM

Alexa Bliss is at the top of the wrestling world.

firbuc24cutweb
High school girls basketball/Firestone 55, Buchtel 52: Tatiana McAdoo, Savannah Blackwell guide Falcons past Griffins - 11:14 PM
High school notebook: Archbishop Hoban senior Lukus Stricker earns wrestling honor at Austintown Fitch tournament; Medina finishes second as a team - 11:00 PM
High school scores, summaries and schedules — Jan. 23 - 11:13 PM
High school roundup: Ellet girls roll to 73-36 City Series win over Garfield - 11:13 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next