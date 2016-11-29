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Browns notebook: Hue Jackson convinced his job is safe; Joe Thomas can’t see ownership dropping bomb like it has in past

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: November 29, 2016 - 07:10 PM | Updated: November 30, 2016 - 04:01 PM
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Cleveland Browns head coach Hue Jackson (left) works the sideline in the second half of a game against the New York Jets, on Oct. 30, 2016, in Cleveland. (AP Photo/David Richard)

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