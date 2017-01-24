Browns notebook: Hue Jackson not worried about losing Pep Hamilton’s help in quarterback evaluation: ‘Hopefully we’re going to lean on my expertise’

PHA+TU9CSUxFLCBBbGEuOiBCcm93bnMgY29hY2ggSHVlIEphY2tzb24gaXNuJiM4MjE3O3QgZnJl
dHRpbmcgYWJvdXQgdGhlIHByb3NwZWN0IG9mIHNxdWlydGluZyB3YXRlciBvbiBmb290YmFsbHMg
aGltc2VsZi48L3A+PHA+V2hlbiBmb3JtZXIgQnJvd25zIGFzc29jaWF0ZSBoZWFkIGNvYWNoLW9m
ZmVuc2UgUGVwIEhhbWlsdG9uIGxlZnQgdGhlIG9yZ2FuaXphdGlvbiBKYW4uIDkgdG8gYmVjb21l
IHRoZSBhc3Npc3RhbnQgaGVhZCBjb2FjaCBhbmQgcGFzc2luZyBnYW1lIGNvb3JkaW5hdG9yIGF0
IHRoZSBVbml2ZXJzaXR5IG9mIE1pY2hpZ2FuLCBKYWNrc29uIG5vdCBvbmx5IGxvc3QgaGlzIGhp
Z2hlc3QtcmFua2luZyBvZmZlbnNpdmUgY29hY2ggYnV0IGFsc28gaGlzIHJpZ2h0LWhhbmQgbWFu
IGluIGV2YWx1YXRpbmcgcXVhcnRlcmJhY2tzLjwvcD48cD5IYW1pbHRvbiBzdG9vZCBmcm9udCBh
bmQgY2VudGVyIGxhc3QgeWVhciBhdCB0aGUgcHJvIGRheXMgb2YgcXVhcnRlcmJhY2tzIEphcmVk
IEdvZmYgYW5kIENhcnNvbiBXZW50eiwgdGhlIHRvcCB0d28gcGlja3Mgb2YgdGhlIDIwMTYgZHJh
ZnQuIEhlIGV2ZW4gdXNlZCBhIEdhdG9yYWRlIHNxdWVlemUgYm90dGxlIHRvIHNxdWlydCB3YXRl
ciBvbiBmb290YmFsbHMsIHRlc3RpbmcgaG93IHdlbGwgdGhlIHBsYXllcnMgd291bGQgdGhyb3cg
aW4gYSBkb3ducG91ci48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kga25vdyBob3cgdG8gc3F1aXJ0IHdhdGVyLCYj
ODIyMTsgSmFja3NvbiBzYWlkIHdpdGggYSBsYXVnaCBUdWVzZGF5IGFmdGVyIGNvYWNoaW5nIHRo
ZSBTb3V0aCB0ZWFtIGluIHRoaXMgeWVhciYjODIxNztzIGZpcnN0IFNlbmlvciBCb3dsIHByYWN0
aWNlLjwvcD48cD5IZWFkIG9mIGZvb3RiYWxsIG9wZXJhdGlvbnMgU2FzaGkgQnJvd24gc2FpZCBI
YW1pbHRvbiB3b3VsZCBqb2luIGhpbXNlbGYsIEphY2tzb24gYW5kIHZpY2UgcHJlc2lkZW50IG9m
IHBsYXllciBwZXJzb25uZWwgQW5kcmV3IEJlcnJ5IHRvIG1ha2UgcXVhcnRlcmJhY2sgZGVjaXNp
b25zIGR1cmluZyB0aGlzIGNydWNpYWwgb2Zmc2Vhc29uLiBCcm93biBtYWRlIHRoZSBjb21tZW50
IEphbi4gMiBiZWZvcmUgaGUga25ldyBIYW1pbHRvbiB3b3VsZCBsZWF2ZS48L3A+PHA+SmFja3Nv
biwgdGhvdWdoLCBkaWRuJiM4MjE3O3Qgc2VlbSB0byBhcHByZWNpYXRlIGEgcXVlc3Rpb24gYXNr
ZWQgVHVlc2RheSBhYm91dCB3aGV0aGVyIEhhbWlsdG9uJiM4MjE3O3MgZGVwYXJ0dXJlIGhhcyBj
cmVhdGVkIGEgdm9pZCBpbiB0aGUgdGVhbSYjODIxNztzIHBsYW5zIGZvciBldmFsdWF0aW5nIHF1
YXJ0ZXJiYWNrcy4gSmFja3NvbiBpbnNpc3RlZCB0aGUgQnJvd25zIGhhdmUgZW5vdWdoIGV5ZXMg
b24gdGhlIHBvc2l0aW9uLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSYjODIxNzttIGJlaW5nIHZlcnkgaG9uZXN0
LiBZb3UgZ3V5cyBrbm93IGhvdyBJIGZlZWwgYWJvdXQgUGVwLiBJIGJyb3VnaHQgUGVwIGhlcmUu
IEJ1dCBpZiBJJiM4MjE3O20gbm90IG1pc3Rha2VuLCBJIGNvYWNoZWQgdGhlIHF1YXJ0ZXJiYWNr
LCBtZXQgd2l0aCB0aGUgcXVhcnRlcmJhY2ssIGNhbGxlZCB0aGUgb2ZmZW5zZSYjODIxNztzIHBs
YXlzLCBzbyBJIHRoaW5rIHdlJiM4MjE3O3JlIG1ha2luZyBtb3JlIG9mIHRoaXMgdGhhbiB3aGF0
IGl0IGlzLCYjODIyMTsgSmFja3NvbiBzYWlkLiAmIzgyMjA7SSB3YXMgcHV0dGluZyBQZXAgaW4g
YSBwb3NpdGlvbiB0byBrZWVwIGdyb29taW5nIGhpbSAuLi4gYW5kIG9idmlvdXNseSBoZSBnb3Qg
YSBiZXR0ZXIgb3Bwb3J0dW5pdHkgZm9yIGhpbXNlbGYuPC9wPjxwPiYjODIyMDtTbyBJIGNhbWUg
aGVyZSB0byBjb2FjaCB0aGF0IHBvc2l0aW9uIGFuZCBnZXQgaXQgYmV0dGVyLCBhbmQgSSBwbGFu
IG9uIGRvaW5nIHRoYXQuIFNvIHRoYXQgaGFzIG5vdGhpbmcgdG8gZG8gd2l0aCBpdC4gSSYjODIx
NzttIGdvaW5nIHRvIHRha2UgbXkgZXhwZXJ0aXNlICYjODIxMjsgSSYjODIxNzt2ZSBiZWVuIGRv
aW5nIHRoaXMgZm9yIGEgbG9uZyB0aW1lICYjODIxMjsgYW5kIHB1dCBhIHF1YXJ0ZXJiYWNrIG9u
IHRoaXMgZm9vdGJhbGwgdGVhbSB0aGF0IGNhbiB3aW4uIFRoYXQmIzgyMTc7cyBteSBqb2IuIFdl
JiM4MjE3O3JlIGdvaW5nIHRvIGRvIGl0IGNvbGxlY3RpdmVseSBhcyBhIGdyb3VwLiBCdXQgaG9w
ZWZ1bGx5IHdlJiM4MjE3O3JlIGdvaW5nIHRvIGxlYW4gb24gbXkgZXhwZXJ0aXNlIGFuZCB3aGF0
IEkgbmVlZCBhdCB0aGF0IHBvc2l0aW9uIHRvIHdpbi4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkhhbWlsdG9uIHNl
cnZlZCBhcyBxdWFydGVyYmFja3MgY29hY2gsIGhlbHBlZCBpbnN0YWxsIGdhbWUgcGxhbnMgYW5k
IHJ1biBwcmFjdGljZXMgbGFzdCBzZWFzb24uPC9wPjxwPkFmdGVyIEhhbWlsdG9uJiM4MjE3O3Mg
ZXhpdCwgSmFja3NvbiBtb3ZlZCBHcmVnIFNlYW1vbiBmcm9tIHRpZ2h0IGVuZHMgY29hY2ggdG8g
cXVhcnRlcmJhY2tzIGNvYWNoIGFuZCBNYXJrIEh1dHNvbiBmcm9tIGFzc2lzdGFudCBvZmZlbnNp
dmUgbGluZSBjb2FjaCB0byB0aWdodCBlbmRzIGNvYWNoLiBKYWNrc29uIHNhaWQgaGUmIzgyMTc7
bGwgdXNlIHRoZSBTZW5pb3IgQm93bCB0byB0ZXN0IHdoZXRoZXIgdGhvc2UgbW92ZXMgc2hvdWxk
IGJlIHBlcm1hbmVudC4gQWx0aG91Z2ggSmFja3NvbiByZXNlcnZlZCB0aGUgcmlnaHQgdG8gY2hh
bmdlIGhpcyBtaW5kLCBoZSBkb2VzbiYjODIxNzt0IHBsYW4gb24gaGlyaW5nIGFueW9uZSBlbHNl
LjwvcD48cD5IZSBoYXMgc3VwcmVtZSBjb25maWRlbmNlIGluIFNlYW1vbiwgdGhlIG9mZmVuc2l2
ZSBjb29yZGluYXRvciBhdCB0aGUgVW5pdmVyc2l0eSBvZiB0aGUgUGFjaWZpYyB3aGVuIEphY2tz
b24gcGxheWVkIHF1YXJ0ZXJiYWNrIHRoZXJlIGZyb20gMTk4NS04Ni48L3A+PHA+JiM4MjIwO0dy
ZWcmIzgyMTc7cyBjb2FjaGVkIHF1YXJ0ZXJiYWNrcyBiZWZvcmUsJiM4MjIxOyBKYWNrc29uIHNh
aWQuICYjODIyMDtIZSBjb2FjaGVkIG1lLCBzbyBJIGtub3cgd2hhdCBJJiM4MjE3O20gZ2V0dGlu
ZyB0aGVyZS4gVGhlIHBlcnNvbiB0aGF0IGNvYWNoZXMgdGhhdCBwb3NpdGlvbiwgeW91IGhhdmUg
dG8gaGF2ZSBhIGxvdCBvZiB0cnVzdCBiZWNhdXNlIGl0JiM4MjE3O3MgbGlrZSBteSBiYWJ5LCBh
bmQgYXQgdGhlIGVuZCBvZiB0aGUgZGF5LCBJIGtub3cgd2hhdCBJIHdhbnQgaXQgdG8gZG8gYW5k
IGhvdyBJIHdhbnQgaXQgdG8gYmUsIGFuZCBJIGtub3cgR3JlZyB3aWxsIGRvIGV4YWN0bHkgdGhh
dC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kmIzgyMTc7bSBzdGFuZGluZyBoZXJlIHRvZGF5IGJlY2F1c2Ugb2Yg
R3JlZyBTZWFtb24uIEhlIGhlbHBlZCBtZSBhcyBhIHF1YXJ0ZXJiYWNrIHNlZSB0aGUgZ2FtZSBi
ZXR0ZXIsIHVuZGVyc3RhbmQgdGhlIGdhbWUgYmV0dGVyLCBidXQgaGUgYWxzbyBtYWRlIG1lIGEg
dG91Z2ggaW5kaXZpZHVhbCBwbGF5aW5nIHRoZSBnYW1lIHVuZGVyIGhpbS4gSGUmIzgyMTc7cyBy
ZWFsbHkgZHJpdmVuLiBIZSBnZXRzIGd1eXMgdG8gcGxheSB3ZWxsIGZvciBoaW0uIEkga25vdyB0
aGF0LiYjODIyMTs8L3A+PHA+Q291cCBjb21wbGV0ZTwvcD48cD5KYWNrc29uIHNhaWQgdGhlIEJy
b3ducyByZXRhaW5pbmcgbGluZWJhY2tlciBKYW1pZSBDb2xsaW5zIG9uIE1vbmRheSB3aXRoIGEg
Zm91ci15ZWFyLCAkNTAgbWlsbGlvbiBjb250cmFjdCBpcyAmIzgyMjA7aHVnZSYjODIyMTsgZm9y
IHRoZSBvcmdhbml6YXRpb24uPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIG9uZSBvZiB0aGUgdGhp
bmdzIHRoYXQgSSB0aG91Z2h0IHdhcyBpbXBvcnRhbnQgdG8gb3VyIG9yZ2FuaXphdGlvbiB0byBn
ZXQgZG9uZSwmIzgyMjE7IEphY2tzb24gc2FpZC4gJiM4MjIwO0hlJiM4MjE3O3Mgb25lIG9mIG91
ciBiZXR0ZXIgcGxheWVycywgYW5kIGl0IHNheXMgdGhhdCB3ZSYjODIxNztyZSBpbiB0aGUgcmln
aHQgcHJvY2VzcyBvZiBrZWVwaW5nIG91ciBvd24gcGxheWVycyBob21lLCBvbiBvdXIgZm9vdGJh
bGwgdGVhbSwgZ3V5cyB0aGF0IGhhdmUgYmVlbiB0aGVyZS4gSG9wZWZ1bGx5LCB0aGF0IHNlbmRz
IHRoZSByaWdodCBtZXNzYWdlIHRvIGV2ZXJ5b25lLCB0aGF0IG91ciBvcmdhbml6YXRpb24mIzgy
MTc7cyB3aWxsaW5nIHRvIGRvIHdoYXQgaXQgdGFrZXMgdG8ga2VlcCBvdXIgZ29vZCBwbGF5ZXJz
IG9uIG91ciBmb290YmFsbCB0ZWFtIGFuZCBub3QgbGV0IHRoZW0gZ28gc29tZXBsYWNlIGVsc2Uu
IEhvcGVmdWxseSwgdGhhdCYjODIxNztzIGp1c3QgdGhlIHN0YXJ0IG9mIGl0LiYjODIyMTs8L3A+
PHA+SmFja3NvbiBzYWlkIGhlIGhhcyBidWlsdCBhIGdvb2QgcmVsYXRpb25zaGlwIHdpdGggQ29s
bGlucywgd2hvIHN0b3BwZWQgYnkgdGhlIFNlbmlvciBCb3dsIG9uIE1vbmRheSB0byB2aXNpdCB0
aGUgQnJvd25zJiM4MjE3OyBjb2FjaGluZyBzdGFmZi48L3A+PHA+JiM4MjIwO0hlJiM4MjE3O3Mg
aW4gaXQgYWxsIHRoZSB3YXksJiM4MjIxOyBKYWNrc29uIHNhaWQsICYjODIyMDthbmQgSSB0aGlu
ayB0aGF0JiM4MjE3O3MgdGhlIHdheSB3ZSBoYXZlIHRvIGJlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+QXNrZWQg
d2hhdCB0aGUgQnJvd25zIGVudmlzaW9uIGZvciBDb2xsaW5zIGluIHRoZSBkZWZlbnNlIG9mIG5l
dyBjb29yZGluYXRvciBHcmVnZyBXaWxsaWFtcywgSmFja3NvbiBzYWlkLCAmIzgyMjA7QmUgYSBn
cmVhdCBwbGF5ZXIuIFRoYXQmIzgyMTc7cyB3aGF0IGl0JiM4MjE3O3MgZ29pbmcgdG8gYmUuIFRo
ZXJlJiM4MjE3O3MgYSBsb3Qgb2YgdGhpbmdzIHdlIGtub3cgaGUgY2FuIGRvLCBhbmQgd2UmIzgy
MTc7bGwgZ2l2ZSBoaW0gYW4gb3Bwb3J0dW5pdHkgdG8gZG8gdGhhdC4gQ29hY2ggV2lsbGlhbXMg
aGFzIGEgdmVyeSBkaXZlcnNlIHN5c3RlbSB0aGF0JiM4MjE3O3MgZ29pbmcgdG8gcHV0IGhpbSBp
biBhIGxvdCBvZiBkaWZmZXJlbnQgcGxhY2VzIHRvIG1ha2UgcGxheXMgZm9yIGhpbSwgYW5kIEkg
dGhpbmsgSmFtaWUmIzgyMTc7cyB1cCB0byB0aGF0LiYjODIyMTs8L3A+PHA+RHluYW1pYyBkdW88
L3A+PHA+U3BlYWtpbmcgb2YgV2lsbGlhbXMsIEphY2tzb24gaGFkIGZ1biBjb2FjaGluZyB3aXRo
IGhpbSBmb3IgdGhlIGZpcnN0IHRpbWUgd2hlbiB0aGUgQnJvd25zIGd1aWRlZCB0aGUgU291dGgg
dGVhbSBNb25kYXkuIFdpbGxpYW1zIHdhcyBub3RpY2VhYmx5IHZvY2FsIGR1cmluZyBwcmFjdGlj
ZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0hlJiM4MjE3O3MgdmVyeSBjb21wZXRpdGl2ZSBsaWtlIEkgYW0sIGFu
ZCBJIHRoaW5rIHRoYXQmIzgyMTc7cyB3aGF0IGdvb2QgdGVhbXMgaGF2ZSwmIzgyMjE7IEphY2tz
b24gc2FpZC4gJiM4MjIwO1RoZXkgaGF2ZSBndXlzIHRoYXQgY29tcGV0ZSBhZ2FpbnN0IGVhY2gg
b3RoZXIsIHdoaWNoIHJhbXBzIHVwIHByYWN0aWNlIGEgbG90LiBUaGUgcGxheWVycyBjb21wZXRl
IGFuZCB3ZSYjODIxNzt2ZSBqdXN0IGdvdCB0byBjb250aW51ZSB0byB0aGF0LiBIZSYjODIxNztz
IG9uZSBvZiB0aGUgYmVzdCB0aGVyZSBpcywgYW5kIHRoYXQmIzgyMTc7cyB3aHkgd2UgYnJvdWdo
dCBoaW0gaW4uJiM4MjIxOzwvcD48cD5XaG8mIzgyMTc7cyBOby4gMT88L3A+PHA+SmFja3NvbiB3
YXMgYXNrZWQgd2hldGhlciB0aGUgQnJvd25zIGtub3cgd2hvIHRoZXkmIzgyMTc7bGwgZHJhZnQg
Tm8uIDEgb3ZlcmFsbCBvbiBBcHJpbCAyNy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3MgYSBsaXR0
bGUgZWFybHksJiM4MjIxOyBKYWNrc29uIHNhaWQuICYjODIyMDtJIHRoaW5rIHRoZXJlJiM4MjE3
O3Mgc3RpbGwgYSBsb3Qgb2Ygd29yayB0byBkbyB0byBtYWtlIHRob3NlIGtpbmRzIG9mIGRlY2lz
aW9ucy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPk5hdGUgVWxyaWNoIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9
Im1haWx0bzpudWxyaWNoQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5udWxyaWNoQHRoZWJlYWNvbmpv
dXJuYWwuY29tPC9hPi4gUmVhZCB0aGUgQnJvd25zIGJsb2cgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3
dy5vaGlvLmNvbS9icm93bnMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cub2hpby5jb20vYnJvd25zPC9h
Pi4gRm9sbG93IGhpbSBvbiBUd2l0dGVyIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5j
b20vTmF0ZVVscmljaEFCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy50d2l0dGVyLmNvbS9OYXRlVWxy
aWNoQUJKPC9hPiBhbmQgb24gRmFjZWJvb2sgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5mYWNlYm9vay5j
b20vYWJqLnNwb3J0cyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5mYWNlYm9vay5jb20vYWJqLnNwb3J0
czwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.