Browns notebook: Hue Jackson on Terrelle Pryor’s contract situation: ‘We’re working hard with all of our free agents’

PCEtLVBTVFlMRT1QVFhUX0RhdGVsaW5lLS0+DQo8cD4NCglNT0JJTEUsIEFMQS46IEJyb3ducyBj
b2FjaCBIdWUgSmFja3NvbiBzYWlkIFdlZG5lc2RheSB0aGUgb3JnYW5pemF0aW9uIGhhcyBiZWVu
IGJ1c3kgdHJ5aW5nIHRvIHJldGFpbiBpbXBlbmRpbmcgdW5yZXN0cmljdGVkIGZyZWUtYWdlbnQg
d2lkZSByZWNlaXZlciBUZXJyZWxsZSBQcnlvci48L3A+DQo8IS0tUFNUWUxFPVBUWFRfQm9keVR4
dC0tPjxwPg0KCVdpdGggdGhlIEJyb3ducyBzZWN1cmluZyBsaW5lYmFja2VyIEphbWllIENvbGxp
bnMgdGhyb3VnaCB0aGUgMjAyMCBzZWFzb24gTW9uZGF5IHZpYSBhIGZvdXIteWVhciwgJDUwIG1p
bGxpb24gY29udHJhY3QsIFByeW9yIGlzIHRoZSBmcmFuY2hpc2XigJlzIHRvcCBwbGF5ZXIgc2No
ZWR1bGVkIHRvIGhpdCB0aGUgb3BlbiBtYXJrZXQgb24gTWFyY2ggOS48L3A+DQo8cD4NCglCcm93
bnMgaGVhZCBvZiBmb290YmFsbCBvcGVyYXRpb25zIFNhc2hpIEJyb3duIHNhaWQgSmFuLiAyIHRo
ZSB0ZWFtIHdhbnRlZCB0byBicmluZyBiYWNrIENvbGxpbnMgYW5kIFByeW9yIHdpdGhvdXQgdXNp
bmcgYSBmcmFuY2hpc2UgdGFnLiBNaXNzaW9uIGFjY29tcGxpc2hlZCB3aXRoIENvbGxpbnMsIHNv
IGhhcyB0aGVyZSBiZWVuIGFueSBwcm9ncmVzcyB3aXRoIFByeW9yPzwvcD4NCjxwPg0KCeKAnEkg
a25vdyB3ZeKAmXJlIHdvcmtpbmcgaGFyZCB3aXRoIGFsbCBvZiBvdXIgZnJlZSBhZ2VudHMs4oCd
IEphY2tzb24gcmVwbGllZCBhZnRlciBoZSBjb2FjaGVkIHRoZSBTb3V0aCB0ZWFtIGluIGl0cyBz
ZWNvbmQgU2VuaW9yIEJvd2wgcHJhY3RpY2UuIOKAnFRoYXTigJlzIGEgaHVnZSBwaWVjZSBvZiB3
aGF0IHdl4oCZcmUgZG9pbmcuIFdl4oCZcmUgdHJ5aW5nIHRvIGRvIGV2ZXJ5dGhpbmcgd2UgY2Fu
IHRvIGtlZXAgb3VyIHBsYXllcnMgb24gb3VyIGZvb3RiYWxsIHRlYW0uPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCc
SSBnaXZlIGEgbG90IG9mIGt1ZG9zIHRvIFtvd25lcnNdIERlZSBhbmQgSmltbXkgW0hhc2xhbV0g
YW5kIFNhc2hpIGFuZCBoaXMgY3JldyBhcyB3ZSBjb250aW51ZSB0byBiYXR0bGUgdG8gbWFrZSBz
dXJlIHRoYXQgd2UgZ2V0IG91ciBwbGF5ZXJzIGRvbmUsIGFuZCB3ZSB3YW50IHRoZW0gYWxsIGJh
Y2sgaWYgd2UgY2FuIGdldCB0aGVtIGJhY2su4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJQWx0aG91Z2ggUHJ5b3Ig
aGFzIHNhaWQgYSBuZXcgZGVhbCBuZWVkcyB0byBtYWtlIHNlbnNlIGZvciBib3RoIHNpZGVzLCBo
ZSBoYXMgYWxzbyBpbnNpc3RlZCBoZSB3YW50cyB0byByZW1haW4gd2l0aCBKYWNrc29uLiBPbiBK
YW4uIDIsIGhlIHNhaWQgaGUgdG9sZCBhZ2VudHMgRHJldyBhbmQgSmFzb24gUm9zZW5oYXVzIGhl
IHdvdWxkIGxpa2UgdG8gc3RheSB3aXRoIHRoZSBCcm93bnMuPC9wPg0KPHA+DQoJSmFja3NvbiBp
cyBwbGVhc2VkIGFib3V0IFByeW9yIGV4cHJlc3NpbmcgYSBkZXNpcmUgdG8gcmV0dXJuIHRvIENs
ZXZlbGFuZC48L3A+DQo8cD4NCgnigJxJdCBtZWFucyBhIGxvdC4gSSBob3BlIGFsbCBvZiBvdXIg
cGxheWVycyB0aGF0IGFyZSB0aGVyZSB3YW50IHRvIGJlIHRoZXJlLOKAnSBKYWNrc29uIHNhaWQu
IOKAnFRoYXTigJlzIHRoZSBraW5kIG9mIGVudmlyb25tZW50IHdlIHRyeSB0byBjcmVhdGUsIGJ1
dCBhcyBoZeKAmXMgZG9uZSwgaGXigJlzIGdvdCB0byBkbyB3aGF0IGhlIG5lZWRzIHRvIGRvLCBh
bmQgd2UgaG9wZSBpdCBhbGwgd29ya3Mgb3V0LiBXZeKAmXJlIHdvcmtpbmcgb3VyIHRhaWxzIG9m
ZiwgSSBrbm93IHRoYXQsIHRvIG1ha2UgdGhpbmdzIGhhcHBlbi4gU28gSSB0aGluayBhcyBsb25n
IGFzIG91ciBvcmdhbml6YXRpb24gaXMgcHV0dGluZyBpdHMgYmVzdCBmb290IGZvcndhcmQsIGhv
cGVmdWxseSBncmVhdCB0aGluZ3Mgd2lsbCBoYXBwZW4gZm9yIHVzLuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCUlu
IGhpcyBmaXJzdCBmdWxsIHNlYXNvbiBhZnRlciBzd2l0Y2hpbmcgZnJvbSBxdWFydGVyYmFjayB0
byB3aWRlIHJlY2VpdmVyLCBQcnlvciBsZWQgdGhlIEJyb3ducyB3aXRoIDc3IGNhdGNoZXMgZm9y
IDEsMDA3IHlhcmRzIGFuZCBmb3VyIHRvdWNoZG93bnMuPC9wPg0KPHA+DQoJVGhlIGNvbnRyYWN0
IHdlYnNpdGUgU3BvdHJhYy5jb20gZXN0aW1hdGVzIFByeW9y4oCZcyBtYXJrZXQgdmFsdWUgYXQg
JDguNiBtaWxsaW9uIHBlciB5ZWFyLiBTaG91bGQgdGhlIEJyb3ducyBmYWlsIHRvIHJlYWNoIGEg
bG9uZy10ZXJtIGRlYWwgd2l0aCBQcnlvciwgdGhleSBjb3VsZCBzZWN1cmUgaGltIHdpdGggYSBv
bmUteWVhciBkZWFsIGJ5IHVzaW5nIHRoZWlyIGZyYW5jaGlzZSB0YWcuIFRlYW1zIGNhbiBkZXNp
Z25hdGUgZnJhbmNoaXNlIHBsYXllcnMgZnJvbSBGZWIuIDE1IHRvIE1hcmNoIDEuIFRoZSBwcm9q
ZWN0ZWQgY29zdCB0byBmcmFuY2hpc2UgYSByZWNlaXZlciB0aGlzIHllYXIgaXMgJDE1LjggbWls
bGlvbiwgYWNjb3JkaW5nIHRvIE92ZXJUaGVDYXAuY29tLjwvcD4NCjxwPg0KCUltcGVuZGluZyB1
bnJlc3RyaWN0ZWQgZnJlZSBhZ2VudHMgb2Ygbm90ZSBvbiB0aGUgQnJvd25z4oCZIHJvc3RlciBv
dGhlciB0aGFuIFByeW9yIGFyZSBvZmZlbnNpdmUgbGluZW1hbiBBdXN0aW4gUGFzenRvciwgcHVu
dGVyIEJyaXR0b24gQ29scXVpdHQgYW5kIGZyZWUgc2FmZXR5IEpvcmRhbiBQb3llci48L3A+DQo8
IS0tUFNUWUxFPVBCUktfQnJlYWtIZWQtLT48cD4NCglPLWxpbmUgY2hhbmdlPC9wPg0KPCEtLVBT
VFlMRT1QVFhUX0JvZHlUeHQtLT48cD4NCglKYWNrc29uIGV4cGxhaW5lZCBmb3IgdGhlIGZpcnN0
IHRpbWUgaGlzIGRlY2lzaW9uIHRvIGZpcmUgb2ZmZW5zaXZlIGxpbmUgY29hY2ggSGFsIEh1bnRl
ciBvbiBKYW4uIDEwIGFuZCB1bHRpbWF0ZWx5IHJlcGxhY2UgaGltIHdpdGggQm9iIFd5bGllLCB3
aG8gaGVsZCB0aGUgc2FtZSB0aXRsZSB1bmRlciBKYWNrc29uIGluIDIwMTEgd2l0aCB0aGUgT2Fr
bGFuZCBSYWlkZXJzLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnEhl4oCZcyBvbmUgb2YgbXkgZ3V5cyzigJ0gSmFj
a3NvbiBzYWlkIG9mIFd5bGllLiDigJxJIGp1c3QgdGhvdWdodCBJIG5lZWRlZCB0byBnbyBpbiBh
IGRpZmZlcmVudCBkaXJlY3Rpb24uIEnigJltIHRyeWluZyB0byBpbXByb3ZlIG91ciB0ZWFtIGlu
IGEgbG90IG9mIGRpZmZlcmVudCBhcmVhcywgYW5kIGl04oCZcyBhbiBvcHBvcnR1bml0eSB0byBn
ZXQgYmV0dGVyLiBJIHRha2UgdGhlIHJlc3BvbnNpYmlsaXR5IGZvciBvdXIgb2ZmZW5zZSBsYXN0
IHllYXIuIFdlIGRpZG7igJl0IHBsYXkgYXMgd2VsbCBJIHRoaW5rIHdlIGNvdWxkLiBJdCBkb2Vz
buKAmXQgbWF0dGVyIHdoYXQgcGxheWVycyB3ZSBkaWQgb3IgZGlkbuKAmXQgaGF2ZS4gSSBqdXN0
IHRoaW5rIHRoZXJl4oCZcyBhIGxldmVsIG9mIHBlcmZvcm1hbmNlIHdl4oCZcmUgbG9va2luZyBm
b3IsIGFuZCBJIGp1c3QgZmVsdCBpdCB3YXMgYmVzdCB0byBtYWtlIGEgY2hhbmdlLCBzbyB3ZSBt
YWRlIHRoZSBjaGFuZ2Uu4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJTGFzdCBzZWFzb24sIHRoZSBCcm93bnMgYWxs
b3dlZCA2NiBzYWNrcywgMTcgbW9yZSB0aGFuIGFueSBvdGhlciBORkwgdGVhbS48L3A+DQo8cD4N
CglXaXRoIFd5bGllIGd1aWRpbmcgdGhlIFJhaWRlcnPigJkgTy1saW5lIHNpeCB5ZWFycyBhZ28s
IHRoZXkgdGllZCBmb3IgZm91cnRoIGluIHRoZSBORkwgaW4gZmV3ZXN0IHNhY2tzIGFsbG93ZWQg
d2l0aCAyNS4gT25seSBmaXZlIHRlYW1zIHN1cnJlbmRlcmVkIG1vcmUgc2Fja3MgdGhhbiB0aGUg
UmFpZGVycyB0aGUgcHJldmlvdXMgc2Vhc29uIHdoZW4gdGhleSBnYXZlIHVwIDQ0LjwvcD4NCjxw
Pg0KCeKAnEhlIGhhcyBhIHdheSBvZiBnb2luZyBhYm91dCBpdCBhbmQgZ2V0dGluZyBndXlzIHRv
IHBsYXks4oCdIEphY2tzb24gc2FpZCBvZiBXeWxpZS4g4oCcV2XigJl2ZSBkb25lIGEgZ29vZCBq
b2IgdG9nZXRoZXIsIGFuZCBoZeKAmXMgYSBndXkgSeKAmW0gcmVhbCBmYW1pbGlhciB3aXRoLiBX
aGVuIHdlIHdlcmUgdG9nZXRoZXIsIHdlIGRpZG7igJl0IGdldCB0aGUgcXVhcnRlcmJhY2sgaGl0
IGEgbG90LCBhbmQgdGhhdOKAmXMgdGhlIG5hbWUgb2YgdGhlIGdhbWUuIFRoZSBxdWFydGVyYmFj
a+KAmXMgZ290IHRvIGJlIGFibGUgdG8gc3RhbmQgdXAgcmlnaHQgYW5kIGRvIHdoYXQgaGUgZG9l
cyB3ZWxsLiBXZSBuZWVkIHRvIGltcHJvdmUgdGhlcmUu4oCdPC9wPg0KPCEtLVBTVFlMRT1QQlJL
X0JyZWFrSGVkLS0+PHA+DQoJU3BlY2lhbCBndWVzdHM8L3A+DQo8IS0tUFNUWUxFPVBUWFRfQm9k
eVR4dC0tPjxwPg0KCUppbW15IEhhc2xhbSBhbmQgaGlzIGZhdGhlciBhdHRlbmRlZCB0aGUgU2Vu
aW9yIEJvd2wgcHJhY3RpY2VzIG9mIHRoZSBOb3J0aCBhbmQgU291dGggdGVhbXMgYXQgTGFkZC1Q
ZWVibGVzIFN0YWRpdW0uIFRoZXkgdGFsa2VkIHRvIEphY2tzb24gYW5kIG5ldyBCcm93bnMgZGVm
ZW5zaXZlIGNvb3JkaW5hdG9yIEdyZWdnIFdpbGxpYW1zIGJlZm9yZSB0aGUgQnJvd25z4oCZIHN0
YWZmIGNvYWNoZWQgdGhlIFNvdXRoIHRlYW0gaW4gcHJhY3RpY2UuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcSXTi
gJlzIGltcG9ydGFudCB0byBoaW0s4oCdIEphY2tzb24gc2FpZC4g4oCcSSBoYWQgc2FpZCBhbGwg
YWxvbmcgSSBoYXZlIGEgZ3JlYXQgcmVsYXRpb25zaGlwIHdpdGggSmltbXksIGFuZCBJ4oCZbSBy
ZWFsbHkgZXhjaXRlZCBbYWJvdXRdIHRoZSBmYWN0IHRoYXQgaGUgY29tZXMgb3V0IGhlcmUgYW5k
IHNlZXMgbXlzZWxmIGFuZCB0aGUgc3RhZmYgYW5kIGFsc28gdGhlIHRhbGVudCB0aGF04oCZcyBv
dXQgaGVyZSDigJhjYXVzZSBJIHRoaW5rIHRoYXTigJlzIGltcG9ydGFudCBhcyB3ZSBtb3ZlIGZv
cndhcmQu4oCdPC9wPg0KPCEtLVBTVFlMRT1QQlJLX0JyZWFrSGVkLS0+PHA+DQoJTXVjaCByZXNw
ZWN0PC9wPg0KPCEtLVBTVFlMRT1QVFhUX0JvZHlUeHQtLT48cD4NCglBbGFiYW1hIGNvYWNoIE5p
Y2sgU2FiYW4gdGhpbmtzIHRoZSBCcm93bnMgbWFkZSBhIGdvb2QgY2hvaWNlIGJ5IGhpcmluZyBX
aWxsaWFtcywgaGlzIGdvb2QgZnJpZW5kLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnEkgaGF2ZSBhIGxvdCBvZiBy
ZXNwZWN0IGZvciBHcmVnZyzigJ0gU2FiYW4gc2FpZC4g4oCcSGXigJlzIGRvbmUgYSBnb29kIGpv
YiBpbiBhIGxvdCBvZiBwbGFjZXMuIEhl4oCZcyBhIGd1eSB0aGF0IEnigJl2ZSB2aXNpdGVkIHdp
dGggcXVpdGUgYSBiaXQgdGhyb3VnaCB0aGUgeWVhcnMgYW5kIHlvdSBvbmx5IHJlYWxseSB2aXNp
dCB3aXRoIHBlb3BsZSB0aGF0IHlvdSBoYXZlIGEgbG90IG9mIHJlc3BlY3QgZm9yIGFuZCB5b3Ug
a2luZCBvZiBzZWUgc29tZSB0aGluZ3MgdGhhdCB0aGV54oCZcmUgZG9pbmcg4oCUIGtpbmQgb2Yg
dGhlIGN1dHRpbmcgZWRnZSwgc28gdG8gc3BlYWssIG9mIHdoYXTigJlzIGhhcHBlbmluZyBhbmQg
aG93IGRlZmVuZCB0aGUgY2hhbmdlcyBvZiB0aGUgZ2FtZS7igJ08L3A+DQo8IS0tUFNUWUxFPVBC
UktfQnJlYWtIZWQtLT48cD4NCglBbm90aGVyIHNwZWNpYWwgZ3Vlc3Q8L3A+DQo8IS0tUFNUWUxF
PVBUWFRfQm9keVR4dC0tPjxwPg0KCURyLiBFcmluIFNoYW5ub24sIGEgc3BvcnRzIHBzeWNob2xv
Z2lzdCBhbmQgV2lsbGlhbXPigJkgd2lmZSwgaGFzIGJlZW4gb24gdGhlIGZpZWxkIHRoaXMgd2Vl
ayB3YXRjaGluZyB0aGUgU2VuaW9yIEJvd2wgcHJhY3RpY2VzIGNvYWNoZWQgYnkgdGhlIEJyb3du
cy4gQWx0aG91Z2ggc2hlIGhhcyBiZWVuIGRyZXNzZWQgaW4gQnJvd25zIGdlYXIsIGEgdGVhbSBz
cG9rZXNtYW4gc2FpZCBTaGFubm9uIGlzbuKAmXQgYSBtZW1iZXIgb2YgdGhlIG9yZ2FuaXphdGlv
biBpbiBhbiBvZmZpY2lhbCBjYXBhY2l0eS48L3A+DQo8IS0tUFNUWUxFPVBUQUdfVGFnbGluZS0t
PjxwPg0KCU5hdGUgVWxyaWNoIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpudWxy
aWNoQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5udWxyaWNoQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9h
Pi4gUmVhZCB0aGUgQnJvd25zIGJsb2cgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9i
cm93bnMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cub2hpby5jb20vYnJvd25zPC9hPi4gRm9sbG93IGhp
bSBvbiBUd2l0dGVyIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20vTmF0ZVVscmlj
aEFCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy50d2l0dGVyLmNvbS9OYXRlVWxyaWNoQUJKPC9hPiBh
bmQgb24gRmFjZWJvb2sgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vYWJqLnNwb3J0
cyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5mYWNlYm9vay5jb20vYWJqLnNwb3J0czwvYT4uPC9wPg0K
Click here to read or leave a comment(s) on this story.